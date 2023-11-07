Wednesday, 08 November 2023 04:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واين روني يقر بخوضه معركة ضد إدمان الكحول

11/7/2023 7:19:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقرّ‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬الانكليزي‭ ‬واين‭ ‬روني‭ ‬بخوضه‭ ‬معركة‭ ‬ضد‭ ‬ادمان‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬عاناه‭ ‬كان‭ ‬اشبه‭ ‬بتحرّره‭ ‬من‭ ‬الشهرة‭ ‬والضغوطات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تلاحقه‭ ‬وأنه‭ ‬كان‭ ‬يسرف‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الكحول‭ ‬حتى‭ ‬يكاد‭ ‬يفقد‭ ‬وعيه‭. ‬

وتحدّث‭ ‬مدرب‭ ‬برمنغهام‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬طريقة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬ضغوط‭ ‬الشهرة‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬من‭ ‬البودكاست‭ ‬الجديد‭ ‬لنجم‭ ‬الرغبي‭ ‬السابق‭ ‬والمصاب‭ ‬بالتصلب‭ ‬الجانبي‭ ‬الضموري‭ ‬روب‭ ‬بورو‭ (‬41‭ ‬عاماً‭). ‬

وانضم‭ ‬روني‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬إيفرتون‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ16،‭ ‬وارتدى‭ ‬قميص‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الـ17‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬ليغادره‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬عاماً‭ ‬كأفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬دفع‭ ‬غالياً‭ ‬ثمن‭ ‬شهرته‭ ‬العالمية‭ ‬الباكرة‭. ‬

وقال‭ ‬الهداف‭ ‬السابق‭ ‬لمنتخب‭ ‬انكلترا‭ (‬53‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬120‭ ‬مباراة‭) ‬البالغ‭ ‬38‭ ‬عاماً‭ ‬لبورو‭: ‬‮«‬كان‭ ‬تحرّري‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬الاسراف‭ ‬في‭ ‬شرب‭ ‬الكحول‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬العشرينيات‭ ‬من‭ ‬عمري‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬المنزل،‭ ‬وأقضي‭ ‬فيه‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬ولا‭ ‬أغادره‭. ‬كنت‭ ‬أتناول‭ ‬الخمر‭ ‬تقريباً‭ ‬حتى‭ ‬أفقد‭ ‬الوعي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬بين‭ ‬الناس،‭ ‬لأنك‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تشعر‭ ‬بالحرج‭. ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تشعر‭ ‬وكأنك‭ ‬خذلت‭ ‬الناس،‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬أتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭ ‬بطريقة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وأردف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬لا‭ ‬تتلقى‭ ‬المساعدة‭ ‬والتوجيه‭ ‬من‭ ‬الآخرين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬مكانة‭ ‬منخفضة،‭ ‬وقد‭ ‬كنت‭ ‬كذلك‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭. ‬ولحسن‭ ‬الحظ‭ ‬فأنا‭ ‬الآن‭ ‬لست‭ ‬خائفاً‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬والتحدث‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬مشكلاتي‮»‬‭. ‬

وحلّ‭ ‬روني‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬أخيراً‭ ‬إلى‭ ‬وطنه‭ ‬الام،‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الضيف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الرياضة‭ ‬الشاملة‭ (‬ذي‭ ‬توتال‭ ‬سبورت‭) ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭. ‬

وأجرى‭ ‬بورو،‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬لفريق‭ ‬ليدز‭ ‬رينوس‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابته‭ ‬بالتصلب‭ ‬الجانبي‭ ‬الضموري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وزوجته‭ ‬ليندسي‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬عظماء‭ ‬الرياضة‭ ‬وطرحوا‭ ‬سبعة‭ ‬أسئلة‭ ‬خلال‭ ‬البودكاست‭ ‬المسمى‭ ‬سفن‭: ‬روب‭ ‬بورو‭.‬

ويستخدم‭ ‬بورو‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والصوت‭ ‬المحوسب‭ ‬للتواصل‭. ‬

وقال‭ ‬روني‭ ‬إن‭ ‬أسلوب‭ ‬بورو‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المرض‭ ‬ألهم‭ ‬الآخرين‭: ‬‮«‬أعرف‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬التأثير‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدثه‭ ‬هذا‭ (‬المرض‭) ‬عليك‭ ‬وعلى‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬حولك‭... ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يغيّروا‭ ‬طريقة‭ ‬عيشهم‭...‬‮»‬‭. ‬

وختم‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬طاقتك‭ ‬وإيجابيتك‭ ‬تساعد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حولك‭. ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬ولمساعدة‭ ‬الآخرين‭. ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬ملهم‭ ‬حقا‮»‬‭. ‬

MENAFN07112023000055011008ID1107389984

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث