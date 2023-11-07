واين روني يقر بخوضه معركة ضد إدمان الكحول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقرّ‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬الانكليزي‭ ‬واين‭ ‬روني‭ ‬بخوضه‭ ‬معركة‭ ‬ضد‭ ‬ادمان‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬عاناه‭ ‬كان‭ ‬اشبه‭ ‬بتحرّره‭ ‬من‭ ‬الشهرة‭ ‬والضغوطات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تلاحقه‭ ‬وأنه‭ ‬كان‭ ‬يسرف‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الكحول‭ ‬حتى‭ ‬يكاد‭ ‬يفقد‭ ‬وعيه‭. ‬

وتحدّث‭ ‬مدرب‭ ‬برمنغهام‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬طريقة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬ضغوط‭ ‬الشهرة‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬من‭ ‬البودكاست‭ ‬الجديد‭ ‬لنجم‭ ‬الرغبي‭ ‬السابق‭ ‬والمصاب‭ ‬بالتصلب‭ ‬الجانبي‭ ‬الضموري‭ ‬روب‭ ‬بورو‭ (‬41‭ ‬عاماً‭). ‬

وانضم‭ ‬روني‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬إيفرتون‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ16،‭ ‬وارتدى‭ ‬قميص‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الـ17‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬ليغادره‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬عاماً‭ ‬كأفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬دفع‭ ‬غالياً‭ ‬ثمن‭ ‬شهرته‭ ‬العالمية‭ ‬الباكرة‭. ‬

وقال‭ ‬الهداف‭ ‬السابق‭ ‬لمنتخب‭ ‬انكلترا‭ (‬53‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬120‭ ‬مباراة‭) ‬البالغ‭ ‬38‭ ‬عاماً‭ ‬لبورو‭: ‬‮«‬كان‭ ‬تحرّري‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬الاسراف‭ ‬في‭ ‬شرب‭ ‬الكحول‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬العشرينيات‭ ‬من‭ ‬عمري‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬المنزل،‭ ‬وأقضي‭ ‬فيه‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬ولا‭ ‬أغادره‭. ‬كنت‭ ‬أتناول‭ ‬الخمر‭ ‬تقريباً‭ ‬حتى‭ ‬أفقد‭ ‬الوعي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬بين‭ ‬الناس،‭ ‬لأنك‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تشعر‭ ‬بالحرج‭. ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تشعر‭ ‬وكأنك‭ ‬خذلت‭ ‬الناس،‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬أتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭ ‬بطريقة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وأردف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬لا‭ ‬تتلقى‭ ‬المساعدة‭ ‬والتوجيه‭ ‬من‭ ‬الآخرين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬مكانة‭ ‬منخفضة،‭ ‬وقد‭ ‬كنت‭ ‬كذلك‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭. ‬ولحسن‭ ‬الحظ‭ ‬فأنا‭ ‬الآن‭ ‬لست‭ ‬خائفاً‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬والتحدث‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬مشكلاتي‮»‬‭. ‬

وحلّ‭ ‬روني‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬أخيراً‭ ‬إلى‭ ‬وطنه‭ ‬الام،‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الضيف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الرياضة‭ ‬الشاملة‭ (‬ذي‭ ‬توتال‭ ‬سبورت‭) ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭. ‬

وأجرى‭ ‬بورو،‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬لفريق‭ ‬ليدز‭ ‬رينوس‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابته‭ ‬بالتصلب‭ ‬الجانبي‭ ‬الضموري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وزوجته‭ ‬ليندسي‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬عظماء‭ ‬الرياضة‭ ‬وطرحوا‭ ‬سبعة‭ ‬أسئلة‭ ‬خلال‭ ‬البودكاست‭ ‬المسمى‭ ‬سفن‭: ‬روب‭ ‬بورو‭.‬

ويستخدم‭ ‬بورو‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والصوت‭ ‬المحوسب‭ ‬للتواصل‭. ‬

وقال‭ ‬روني‭ ‬إن‭ ‬أسلوب‭ ‬بورو‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المرض‭ ‬ألهم‭ ‬الآخرين‭: ‬‮«‬أعرف‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬التأثير‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدثه‭ ‬هذا‭ (‬المرض‭) ‬عليك‭ ‬وعلى‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬حولك‭... ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يغيّروا‭ ‬طريقة‭ ‬عيشهم‭...‬‮»‬‭. ‬

وختم‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬طاقتك‭ ‬وإيجابيتك‭ ‬تساعد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حولك‭. ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬ولمساعدة‭ ‬الآخرين‭. ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬ملهم‭ ‬حقا‮»‬‭. ‬