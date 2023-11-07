مانويل نوير لن يعود إلى المنتخب الألماني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): قال مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه لن يعود للمنتخب الألماني هذا العام بعدما تعافى من إصابة أبعدته طويلا عن الملاعب.
وقال نوير في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: «أنا وجوليان ناجلسمان (مدرب المنتخب) على تواصل، وتحدثنا أيضا عقب مباراة دورتموند».
وأكد: «لن أنضم للمنتخب الوطني وسأستغل هذا الوقت. من الجيد تضميد الجراح بين الحين والآخر. تحدثنا بصراحة شديدة عن كل شيء. سأبذل أقصى جهد لي لأعود في العام المقبل».
وغاب نوير لأكثر من عشرة أشهر بعدما تعرض لكسر في الساق أثناء التزلج.
وقال : «كانت إصابة خطيرة للغاية، وأنا سعيد للغاية لأن بإمكاني لعب كرة القدم مرة أخرى. أنا ممتن لعودتي للملعب مع زملائي».
وشارك نوير في أول مباراة له مع بايرن ميونخ، منذ إصابته، قبل أسبوعين تقريبا، ولم يتضح بعد ما إذا كان سينضم للمنتخب الألماني استعدادا لمباراتين الوديتين أمام تركيا والنمسا هذا الشهر أم لا. ومن المقرر أن يعلن ناجلسمان عن قائمة المنتخب يوم الجمعة.
وقال نوير: «سعيد للغاية لأنني كنت قادرا على خوض مباريات قليلة وممتن لأنني ظهرت بشكل جيد. بوضوح الجسد تفاعل قليلا، هذا طبيعي. شعرت بشعور جيد قبل كل مباراة». وأكد : «أنا سعيد للغاية لأنني سألعب في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى غدا (الأربعاء)، في مباراة كبيرة أمام جالطة سراي». وكانت آخر مباراة شارك فيها نوير في دوري أبطال أوروبا وفاز بها فريقه أمام فيكتوريا بلزن وأقيمت يوم 4 أكتوبر 2022 .
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