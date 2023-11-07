مانويل نوير لن يعود إلى المنتخب الألماني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬مانويل‭ ‬نوير،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يعود‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعدما‭ ‬تعافى‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬أبعدته‭ ‬طويلا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭.‬

وقال‭ ‬نوير‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬وجوليان‭ ‬ناجلسمان‭ (‬مدرب‭ ‬المنتخب‭) ‬على‭ ‬تواصل،‭ ‬وتحدثنا‭ ‬أيضا‭ ‬عقب‭ ‬مباراة‭ ‬دورتموند‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬لن‭ ‬أنضم‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وسأستغل‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭. ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬تضميد‭ ‬الجراح‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭. ‬تحدثنا‭ ‬بصراحة‭ ‬شديدة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬سأبذل‭ ‬أقصى‭ ‬جهد‭ ‬لي‭ ‬لأعود‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وغاب‭ ‬نوير‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬بعدما‭ ‬تعرض‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬الساق‭ ‬أثناء‭ ‬التزلج‭.‬

وقال‭ : ‬‮«‬كانت‭ ‬إصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬للغاية،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬لأن‭ ‬بإمكاني‭ ‬لعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬أنا‭ ‬ممتن‭ ‬لعودتي‭ ‬للملعب‭ ‬مع‭ ‬زملائي‮»‬‭.‬

وشارك‭ ‬نوير‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬منذ‭ ‬إصابته،‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬تقريبا،‭ ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سينضم‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬استعدادا‭ ‬لمباراتين‭ ‬الوديتين‭ ‬أمام‭ ‬تركيا‭ ‬والنمسا‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬أم‭ ‬لا‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬ناجلسمان‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وقال‭ ‬نوير‭: ‬‮«‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬مباريات‭ ‬قليلة‭ ‬وممتن‭ ‬لأنني‭ ‬ظهرت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭. ‬بوضوح‭ ‬الجسد‭ ‬تفاعل‭ ‬قليلا،‭ ‬هذا‭ ‬طبيعي‭. ‬شعرت‭ ‬بشعور‭ ‬جيد‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭. ‬وأكد‭ : ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬لأنني‭ ‬سألعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬غدا‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬أمام‭ ‬جالطة‭ ‬سراي‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬نوير‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وفاز‭ ‬بها‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬فيكتوريا‭ ‬بلزن‭ ‬وأقيمت‭ ‬يوم‭ ‬4‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ .‬