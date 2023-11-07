نيفيل مدربا جديدا لبورتلاند تمبرز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس – (أ ف ب): عُين الانجليزي فيل نيفيل مدرب إنتر ميامي السابق الإثنين مدربا جديدا لفريق بورتلاند تمبرز في ظل سعي الفريق للعودة إلى نخبة الاندية في الدوري الأميركي لكرة القدم.
وسيحل نيفيل مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب «الأسود الثلاثة» السابق بدلا من الفنزويلي جيو سافاريزي الذي أقاله النادي في أغسطس الماضي بعد ستة مواسم.
واحتل بورتلاند تمبرز هذا الموسم المركز العاشر في المنطقة الغربية وفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
وأقيل نيفيل (46 عاماً) من مهامه الفنية مع ميامي في يونيو الماضي، حين كان النادي يقبع في قاع الترتيب في المنطقة الشرقية، قبل وقت قصير من قدوم النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.
وقال نيفيل في بيان «أنا متحمس للغاية بشأن التحدي الذي ينتظرنا، ومنذ اللحظة الأولى التي التقيت فيها بالجهاز الفني، كنت أعلم أنها الفرصة المناسبة بالنسبة لي، والنادي المناسب لي، والمدينة المناسبة لي».
انتقل نيفيل إلى التدريب بعد 19 عاما من مسيرة قضى معظمها مع مانشستر يونايتد وإيفرتون. قاد سيدات إنكلترا إلى الدور نصف النهائي لمونديال 2019 حيث خسر أمام المنتخب الاميركي في طريق الاخير للفوز باللقب. شغل مؤخرا منصب المدرب المساعد للمنتخب الكندي للرجال.
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