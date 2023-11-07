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نيفيل مدربا جديدا لبورتلاند تمبرز

11/7/2023 7:18:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عُين‭ ‬الانجليزي‭ ‬فيل‭ ‬نيفيل‭ ‬مدرب‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬السابق‭ ‬الإثنين‭ ‬مدربا‭ ‬جديدا‭ ‬لفريق‭ ‬بورتلاند‭ ‬تمبرز‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعي‭ ‬الفريق‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬نخبة‭ ‬الاندية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.

وسيحل‭ ‬نيفيل‭ ‬مدافع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬ومنتخب‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬السابق‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الفنزويلي‭ ‬جيو‭ ‬سافاريزي‭ ‬الذي‭ ‬أقاله‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬مواسم‭. ‬

واحتل‭ ‬بورتلاند‭ ‬تمبرز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬وفشل‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭.

وأقيل‭ ‬نيفيل‭ (‬46‭ ‬عاماً‭) ‬من‭ ‬مهامه‭ ‬الفنية‭ ‬مع‭ ‬ميامي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬النادي‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬قدوم‭ ‬النجم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭.

وقال‭ ‬نيفيل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متحمس‭ ‬للغاية‭ ‬بشأن‭ ‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬ينتظرنا،‭ ‬ومنذ‭ ‬اللحظة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬التقيت‭ ‬فيها‭ ‬بالجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أنها‭ ‬الفرصة‭ ‬المناسبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬والنادي‭ ‬المناسب‭ ‬لي،‭ ‬والمدينة‭ ‬المناسبة‭ ‬لي‮»‬‭.

انتقل‭ ‬نيفيل‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭ ‬بعد‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬قضى‭ ‬معظمها‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وإيفرتون‭. ‬قاد‭ ‬سيدات‭ ‬إنكلترا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لمونديال‭ ‬2019‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الاميركي‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الاخير‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭. ‬شغل‭ ‬مؤخرا‭ ‬منصب‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬للمنتخب‭ ‬الكندي‭ ‬للرجال‭.‬

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