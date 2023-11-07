إقصاء غرناطة من كأس الملك بسبب لاعب غير مؤهل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برشلونة - (أ ف ب): أُقصي نادي غرناطة من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد أن أشرك لاعبا غير مؤهل في فوزه على أروسا من الدرجة الخامسة في الدور الأول، حسب ما أفاد أمس الثلاثاء الاتحاد الإسباني للعبة.
وخاض غرناطة وصيف قاع الترتيب في الدرجة الاولى مباراته في الكأس المحلية مع حارس الفريق الرديف أدريان لوبيس الذي يبلغ 24 عاما في الفوز خارج ملعبه على أروسا 3-0 في الثاني من نوفمبر الحالي، منتهكاً القانون الذي ينص على أن يكون عمر لاعبي الفريق الرديف المشاركين في الكأس 23 عاماً أو أقل.
وأكد الاتحاد المحلي للعبة القرار في بيان أصدره الثلاثاء قائلا إن أروسا «أعلن الفائز» في المواجهة.
وهي ليست الحالة الاولى في كأس الملك، حيث سبق أن أقصي ريال مدريد، حامل اللقب والمتوج 20 مرة، من المسابقة في عام 2015 على خلفية إشراكه الجناح الروسي دينيس تشيريشيف بمواجهة قادش أثناء إيقافه.
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