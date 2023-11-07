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إقصاء غرناطة من كأس الملك بسبب لاعب غير مؤهل

11/7/2023 7:18:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أُقصي‭ ‬نادي‭ ‬غرناطة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أشرك‭ ‬لاعبا‭ ‬غير‭ ‬مؤهل‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬أروسا‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬للعبة‭. ‬

وخاض‭ ‬غرناطة‭ ‬وصيف‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى‭ ‬مباراته‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬مع‭ ‬حارس‭ ‬الفريق‭ ‬الرديف‭ ‬أدريان‭ ‬لوبيس‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬على‭ ‬أروسا‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬منتهكاً‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عمر‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬الرديف‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬23‭ ‬عاماً‭ ‬أو‭ ‬أقل‭. ‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬أروسا‭ ‬‮«‬أعلن‭ ‬الفائز‮»‬‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭. ‬

وهي‭ ‬ليست‭ ‬الحالة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الملك،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أقصي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والمتوج‭ ‬20‭ ‬مرة،‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬إشراكه‭ ‬الجناح‭ ‬الروسي‭ ‬دينيس‭ ‬تشيريشيف‭ ‬بمواجهة‭ ‬قادش‭ ‬أثناء‭ ‬إيقافه‭. ‬




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