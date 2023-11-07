شفيونتيك تحرز اللقب وتستعيد الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كانكون – (أ ف ب): أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك لقب بطولة «دبليو تي ايه» الختامية في كانكون المكسيكية للمرة الاولى في مسيرتها بسحقها في النهائي الأميركية جيسيكا بيغولا، واستعادت صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات من البيلاروسية أرينا سابالينكا التي اقصتها من نصف النهائي.
وهيمنت شفيونتيك، المصنفة ثانية عالمياً والمتوجة بأربعة ألقاب في بطولات غراندسلام، على منافستها منذ البداية حتى النهاية لتسحقها 6-1 و6-0 في 59 دقيقة فقط، علما ان المباراة النهائية تأجّلت لمدة 24 ساعة بسبب هطول الامطار.
وهذه أكبر نتيجة في تاريخ نهائي المسابقة. في عام 2003، سحقت البلجيكية كيم كليسترز الفرنسية أميلي موريسمو 6-2 و6-0 في النهائي.
سيطرت شفيونتيك على ارسالها، وأرسلت الأميركية إلى جميع زوايا الملعب، بضربات أمامية وخلفية فائقة الدقة.
في المقابل، عانت بيغولا على ارسالها الذي خسرته خمس مرات، فيما ارتكبت 23 خطأ مباشراً مقابل ست فقد للبولندية. ولم تفز بيغولا سوى بسبع نقاط على ارسالها طوال المباراة، ولم تحصل سوى على فرصة وحيدة لكسر ارسال شفيونتيك اخفقت في ترجمتها.
وكانت شفيونتيك فازت على سابالينكا في الدور نصف النهائي 6-3 و6-2 الاحد، علما أن الاخيرة ارتقت إلى صدارة تصنيف اللاعبات بعد وصولها إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أيلول/سبتمبر.
وضمنت البولندية، ابنة الـ 22 عاماً، التي حققت لقبها السابع عشر في مسيرتها والمتحدرة من وارسو انهاء العام الحالي في المركز الاول في تصنيف اللاعبات المحترفات للموسم الثاني توالياً.
خلفت الفرنسية كارولين غارسيا، محرزة لقبها السادس هذا الموسم فيما توّجت بلقب رولان غاروس الكبير على أرض ترابية.
قالت شفيونتيك عقب فوزها الذي تحقق بحضور جمهور بولندي رفع أعلام بلده «الفريق الذي كان معي طوال الموسم، مررنا بالعديد من التأرجحات».
صعوبة تكرار 2022
وأضافت البولندية التي خسرت 20 شوطاً فقط في البطولة وهو رقم قياسي جديد منذ إعادة اعتماد دور المجموعات في 2003 «لقد تطوّرنا. سيكون لدينا المزيد بالتأكيد إذا واصلنا العمل بهذه الطريقة».
وتحقق شفيونتيك نهاية موسم مميزة، إذ كانت قد أحرزت لقب دورة بكين للألف الشهر الماضي وفازت 12 مرة في آخر 13 مباراة. ثأرت في نصف النهائي من سابالينكا التي كانت قد هزمتها العام الماضي في الدورة عينها وتصدرت التصنيف العالمي في سبتمبر 2023، واضعة حداً لسلسلة من 75 أسبوعاً متتالياً لشفيونتيك في الصدارة.
تطرقت الى معاناتها هذا الموسم مقارنة مع الموسم الماضي المميز «2022 كانت رائعة لدرجة اني لا أعرف ما إذا كنت قادرة على تكرارها».
أضافت «تعلمت الدرس هذه المرة (عدم التركيز على المركز الأول عالمياً) ولم يؤثر علي. كانت الظروف صعبة هنا، فركّزت على تحركاتي والفنيات، الامر الذي ابعدني عن تلك الضغوط».
بيغولا لا تبرّر الخسارة
في المقابل، لم تقف بيغولا (29 عاماً) خلف الأعذار لتبرير هزيمتها بعد مباراة مليئة بالأخطاء من ناحيتها، وقالت «لقد كان أحد تلك الأيام التي شعرت فيها بأنني أبذل قصارى جهدي»، مشددة على أن شفيونتيك «كانت تلعب بقوة فائقة».
وسبق لبيغولا، المصنفة خامسة عالمياً، أن هزمت شفيونتيك في المواجهة السابقة في دورة مونتريال في أغسطس، وقد تألقت في طريقها إلى المباراة النهائية في كانكون.
لكن الأميركية المتحدرة من نيويورك لم تتمكن من تكرار فوزها في الدورة الكندية على بطلة فرنسا المفتوحة ثلاث مرات، التي بدت أكثر دقة في لعبها.
وهذه الخسارة السادسة لبيغولا أمام شفيونتيك مقابل ثلاثة انتصارات.
توجّهت اليها شفيونتيك قائلة «جيسيكا، اريد تهنئتك لموسمك الكبير، لم يكن اللعب ضدك سهلاً، وأعتقد اننا سنتطوّر».
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