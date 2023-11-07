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شفيونتيك تحرز اللقب وتستعيد الصدارة

11/7/2023 7:17:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كانكون‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرزت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬المكسيكية‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬بسحقها‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الأميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا،‭ ‬واستعادت‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬من‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬التي‭ ‬اقصتها‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬

وهيمنت‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالمياً‭ ‬والمتوجة‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬غراندسلام،‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬لتسحقها‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬0‭ ‬في‭ ‬59‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬تأجّلت‭ ‬لمدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬بسبب‭ ‬هطول‭ ‬الامطار‭. ‬

وهذه‭ ‬أكبر‭ ‬نتيجة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬سحقت‭ ‬البلجيكية‭ ‬كيم‭ ‬كليسترز‭ ‬الفرنسية‭ ‬أميلي‭ ‬موريسمو‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬0‭ ‬في‭ ‬النهائي‭. ‬

سيطرت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬على‭ ‬ارسالها،‭ ‬وأرسلت‭ ‬الأميركية‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬زوايا‭ ‬الملعب،‭ ‬بضربات‭ ‬أمامية‭ ‬وخلفية‭ ‬فائقة‭ ‬الدقة‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬عانت‭ ‬بيغولا‭ ‬على‭ ‬ارسالها‭ ‬الذي‭ ‬خسرته‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬فيما‭ ‬ارتكبت‭ ‬23‭ ‬خطأ‭ ‬مباشراً‭ ‬مقابل‭ ‬ست‭ ‬فقد‭ ‬للبولندية‭. ‬ولم‭ ‬تفز‭ ‬بيغولا‭ ‬سوى‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬على‭ ‬ارسالها‭ ‬طوال‭ ‬المباراة،‭ ‬ولم‭ ‬تحصل‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬وحيدة‭ ‬لكسر‭ ‬ارسال‭ ‬شفيونتيك‭ ‬اخفقت‭ ‬في‭ ‬ترجمتها‭. ‬

وكانت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬فازت‭ ‬على‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬الاحد،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الاخيرة‭ ‬ارتقت‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬اللاعبات‭ ‬بعد‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭. ‬

وضمنت‭ ‬البولندية،‭ ‬ابنة‭ ‬الـ‭ ‬22‭ ‬عاماً،‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬لقبها‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬والمتحدرة‭ ‬من‭ ‬وارسو‭ ‬انهاء‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭. ‬

خلفت‭ ‬الفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬غارسيا،‭ ‬محرزة‭ ‬لقبها‭ ‬السادس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فيما‭ ‬توّجت‭ ‬بلقب‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ترابية‭. ‬

قالت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬عقب‭ ‬فوزها‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬بحضور‭ ‬جمهور‭ ‬بولندي‭ ‬رفع‭ ‬أعلام‭ ‬بلده‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬معي‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬مررنا‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬التأرجحات‮»‬‭. ‬


صعوبة‭ ‬تكرار‭ ‬2022‭ ‬

وأضافت‭ ‬البولندية‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬20‭ ‬شوطاً‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬منذ‭ ‬إعادة‭ ‬اعتماد‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬2003‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تطوّرنا‭. ‬سيكون‭ ‬لدينا‭ ‬المزيد‭ ‬بالتأكيد‭ ‬إذا‭ ‬واصلنا‭ ‬العمل‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‮»‬‭.‬

وتحقق‭ ‬شفيونتيك‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬مميزة،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أحرزت‭ ‬لقب‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬للألف‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وفازت‭ ‬12‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬13‭ ‬مباراة‭. ‬ثأرت‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬سابالينكا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬هزمتها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬عينها‭ ‬وتصدرت‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬واضعة‭ ‬حداً‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬أسبوعاً‭ ‬متتالياً‭ ‬لشفيونتيك‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭. ‬

تطرقت‭ ‬الى‭ ‬معاناتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬المميز‭ ‬‮«‬2022‭ ‬كانت‭ ‬رائعة‭ ‬لدرجة‭ ‬اني‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تكرارها‮»‬‭. ‬

أضافت‭ ‬‮«‬تعلمت‭ ‬الدرس‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ (‬عدم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عالمياً‭) ‬ولم‭ ‬يؤثر‭ ‬علي‭. ‬كانت‭ ‬الظروف‭ ‬صعبة‭ ‬هنا،‭ ‬فركّزت‭ ‬على‭ ‬تحركاتي‭ ‬والفنيات،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬ابعدني‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الضغوط‮»‬‭. ‬


بيغولا‭ ‬لا‭ ‬تبرّر‭ ‬الخسارة‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لم‭ ‬تقف‭ ‬بيغولا‭ (‬29‭ ‬عاماً‭) ‬خلف‭ ‬الأعذار‭ ‬لتبرير‭ ‬هزيمتها‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬مليئة‭ ‬بالأخطاء‭ ‬من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬وقالت‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬تلك‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬شعرت‭ ‬فيها‭ ‬بأنني‭ ‬أبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬شفيونتيك‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تلعب‭ ‬بقوة‭ ‬فائقة‮»‬‭. ‬

وسبق‭ ‬لبيغولا،‭ ‬المصنفة‭ ‬خامسة‭ ‬عالمياً،‭ ‬أن‭ ‬هزمت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬مونتريال‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬وقد‭ ‬تألقت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬كانكون‭. ‬

لكن‭ ‬الأميركية‭ ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬فوزها‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الكندية‭ ‬على‭ ‬بطلة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬التي‭ ‬بدت‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬في‭ ‬لعبها‭. ‬

وهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬السادسة‭ ‬لبيغولا‭ ‬أمام‭ ‬شفيونتيك‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭. ‬

توجّهت‭ ‬اليها‭ ‬شفيونتيك‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬جيسيكا،‭ ‬اريد‭ ‬تهنئتك‭ ‬لموسمك‭ ‬الكبير،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬اللعب‭ ‬ضدك‭ ‬سهلاً،‭ ‬وأعتقد‭ ‬اننا‭ ‬سنتطوّر‮»‬‭. ‬

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