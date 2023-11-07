تمبروولفز يلحق بسلتيكس هزيمته الأولى وبداية متعثرة لهاردن

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس انجليس - (أ ف ب): ألحق مينيسوتا تمبروولفز الهزيمة الأولى بضيفه بوسطن سلتيكس 114-109 بعد التمديد في مباراة شهدت تألقا في صفوف الفائز بتسجيله 38 نقطة، ضمن مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) الإثنين.
وسجل إدواردز تسع نقاط من رصيده الاجمالي خلال الوقت الإضافي، ليسقط سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية للمرة الاولى هذا الموسم بعد 5 انتصارات توالياً.
وساند جايدن ماكدانييلز زميله إدواردز باضافة 20 نقطة، إضافة إلى تسجيله رمية حاسمة قبل 16 ثانية من النهاية وضعت تمبروولفز في أمان من عودة منافسه.
قال إدواردز الذي قاد فريقه لفوزه الرابع مقابل هزيمتين في المركز الرابع لمنافسات المنطقة الغربية «لقد خذلت فريقي في الربع الأخير بإهدار رميتين، وقلت لنفسي إن عليّ تعويض ذلك من خلال تولي المسؤولية في الوقت الإضافي».
وتابع مثنيا على ماكدانييلز «نحن الثنائي الديناميكي. أنا أثق به. أمرر له الكرة متى أراد، إنه سبب فوزنا الليلة».
وأضاف الفرنسي رودي غوبير 14 نقطة و12 متابعة، فيما سجل كارل-أنتوني تاونز 7 نقاط والتقط 10 متابعات.
راندل وباريت يخطفان الأضواء من هاردن
وعلى ملعب «ماديسون سكوير غاردن» في نيويورك، لم تكن بداية النجم المخضرم جيمس هاردن (34 عاماً) ناجحة مع فريقه الجديد لوس أنجليس كليبرز اذ خسر أمام نيويورك نيكس 97-111.
وبرغم تسجيله 17 نقطة وتمريره 6 كرات حاسمة في مشاركته الأولى، إلاّ أن هاردن، أفضل لاعب في الدوري العادي عام 2018، فشل في تفادي خسارة فريقه، في حين تألق في صفوف الفائز الثنائي جولياس راندل وآر جيه باريت، فسجّل الاول 27 نقطة والتقط 10 متابعات والثاني 26 نقطة و6 متابعات.
أبدى تايرون لو مدرب كليبرز إعجابه بما شاهده من هاردن رغم هزيمة فريقه، وقال «اعتقدت أن جيمس كان جيدا».
وتابع «سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يستعيد لياقته البدنية، ونحن نتفهم ذلك. لكن وجوده على الأرض كان محسوسا بالتأكيد».
وفرض نيكس تفوقه في الربع الرابع، فسجل 35 نقطة مقابل 21 ليحقق فوزه الثالث مقابل أربع هزائم في المركز الثامن في المنطقة الشرقية.
ويمبانياما يعاني
وفاز إنديانا بايسرز على سان انتونيو سبيرز بفارق كبير 152-111، في مباراة عانى خلالها النجم الصاعد الفرنسي فيكتور ويمبانياما بعدما تألق في مباراتين توالياً أمام توروتو الاحد بتسجيله 20 نقطة وقبلها بمواجهة فينيكس صنز حيث سجل 38 نقطة الخميس الماضي.
وانهى ابن الـ 19 عاماً الذي اختير الرقم واحد في الـ«درافت»، اللقاء مع 13 نقطة فقط، حيث لم ينجح في تسجيل سوى 3 رميات من أصل 12.
قال غريغ بوبوفيتش المدرب الاسطوري لسبيرز إن اثنين فقط من لاعبيه، كيلدون جونسون وزاك كولينز، قدما أداءً جيدا، وردا على سؤال حول مساهمة ويمبانياما، أضاف «لقد تحرّك بشكل جيّد. ولكن كما قلت، لعب اثنان فقط من اللاعبين بشكل جيّد».
في ميامي، سجل «الملك» ليبرون جيمس 30 نقطة في سلة فريقه السابق ميامي هيت، وصيف الموسم الماضي، لكنه لم يحل دون خسارة لوس أنجليس ليكرز بفارق نقطة 107-108.
وقلّص جيمس الفارق إلى نقطة قبل 2.39 دقيقتين من نهاية الربع الاخير، إلا ان دفاع ميامي حال دون تقدم ليكرز، في حين فشل كام رديش في تسجيل سلة الفوز لليكرز قبل 4 ثوانٍ من صافرة النهاية.
...وإمبيد يتألق
في فيلادليفا، أنهى الكاميروني جويل إمبيد، أفضل لاعب في الدوري المنتظم العام الماضي، المباراة برصيد 48 نقطة لصالح فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الفائز على واشنطن ويزاردز 146-128.
وقدّم إمبيد اداء رائعا حيث حقق 17 رمية ناجحة من 25، و14 رمية حرة ناجحة من أصل 14، ليقود فريقه إلى فوزه الخامس مقابل هزيمة ليحتل المركز الثاني خلف سلتيكس.
وألحق سفنتي سيكسرز الهزيمة الخامسة بويزاردز صاحب القاع في المنطقة الشرقية مع انتصار يتيم.
في المنطقة الغربية، تابع ستيفن كوري مسلسل عروضه القوية وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز للفوز على ديترويت بيستونز 120-109.
ويبلغ معدل كوري أكثر من 30 نقطة في الدوري هذا الموسم، حيث أضاف 34 في سلة بيستونز، ليساهم في بقاء فريقه في المركز الثالث برصيد 6 انتصارات مقابل هزيمتين.
في دنفر، قلب دنفر ناغتس حامل اللقب تخلفه أمام نيو أورليانز بيليكانز إلى فوز مثير 134-116.
وتأخر ناغتس بفارق 20 نقطة في الربع الثاني بعد بداية ساحقة لبيليكانز، إلا انه استعاد زمام الامور قبل الاستراحة ليتقدم 75-45.
وتألق في صفوف الفائز الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في النهائيات العام الماضي، الذي حقق تريبل-دابل مع 35 نقطة و12 تمريرة حاسمة و14 متابعة.
وفي بروكلين، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 36 نقطة وزميله داميان ليلارد 21 وقادا ميلووكي باكس للفوز على بروكلين نتس 129-125.
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