تمبروولفز يلحق بسلتيكس هزيمته الأولى وبداية متعثرة لهاردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألحق‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬بضيفه‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬114‭-‬109‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬تألقا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬بتسجيله‭ ‬38‭ ‬نقطة،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الاميركي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬الإثنين‭. ‬

وسجل‭ ‬إدواردز‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬رصيده‭ ‬الاجمالي‭ ‬خلال‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي،‭ ‬ليسقط‭ ‬سلتيكس‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً‭. ‬

وساند‭ ‬جايدن‭ ‬ماكدانييلز‭ ‬زميله‭ ‬إدواردز‭ ‬باضافة‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسجيله‭ ‬رمية‭ ‬حاسمة‭ ‬قبل‭ ‬16‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬وضعت‭ ‬تمبروولفز‭ ‬في‭ ‬أمان‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬منافسه‭. ‬

قال‭ ‬إدواردز‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬لفوزه‭ ‬الرابع‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمتين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬لمنافسات‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬خذلت‭ ‬فريقي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬بإهدار‭ ‬رميتين،‭ ‬وقلت‭ ‬لنفسي‭ ‬إن‭ ‬عليّ‭ ‬تعويض‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تولي‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬مثنيا‭ ‬على‭ ‬ماكدانييلز‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬الثنائي‭ ‬الديناميكي‭. ‬أنا‭ ‬أثق‭ ‬به‭. ‬أمرر‭ ‬له‭ ‬الكرة‭ ‬متى‭ ‬أراد،‭ ‬إنه‭ ‬سبب‭ ‬فوزنا‭ ‬الليلة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غوبير‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬و12‭ ‬متابعة،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬كارل‭-‬أنتوني‭ ‬تاونز‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬والتقط‭ ‬10‭ ‬متابعات‭. ‬





راندل‭ ‬وباريت‭ ‬يخطفان‭ ‬الأضواء‭ ‬من‭ ‬هاردن

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ماديسون‭ ‬سكوير‭ ‬غاردن‮»‬‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بداية‭ ‬النجم‭ ‬المخضرم‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ (‬34‭ ‬عاماً‭) ‬ناجحة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬اذ‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬97-111‭. ‬

وبرغم‭ ‬تسجيله‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وتمريره‭ ‬6‭ ‬كرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى،‭ ‬إلاّ‭ ‬أن‭ ‬هاردن،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬العادي‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تفادي‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬الثنائي‭ ‬جولياس‭ ‬راندل‭ ‬وآر‭ ‬جيه‭ ‬باريت،‭ ‬فسجّل‭ ‬الاول‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬والتقط‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬والثاني‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬و6‭ ‬متابعات‭. ‬

أبدى‭ ‬تايرون‭ ‬لو‭ ‬مدرب‭ ‬كليبرز‭ ‬إعجابه‭ ‬بما‭ ‬شاهده‭ ‬من‭ ‬هاردن‭ ‬رغم‭ ‬هزيمة‭ ‬فريقه،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬اعتقدت‭ ‬أن‭ ‬جيمس‭ ‬كان‭ ‬جيدا‮»‬‭.

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وتابع‭ ‬‮«‬سيستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬حتى‭ ‬يستعيد‭ ‬لياقته‭ ‬البدنية،‭ ‬ونحن‭ ‬نتفهم‭ ‬ذلك‭. ‬لكن‭ ‬وجوده‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬كان‭ ‬محسوسا‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭. ‬

وفرض‭ ‬نيكس‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع،‭ ‬فسجل‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬21‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬مقابل‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭. ‬





ويمبانياما‭ ‬يعاني

وفاز‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬على‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬152‭-‬111،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬عانى‭ ‬خلالها‭ ‬النجم‭ ‬الصاعد‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬بعدما‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬توالياً‭ ‬أمام‭ ‬توروتو‭ ‬الاحد‭ ‬بتسجيله‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬وقبلها‭ ‬بمواجهة‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭. ‬

وانهى‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬19‭ ‬عاماً‭ ‬الذي‭ ‬اختير‭ ‬الرقم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الـ«درافت‮»‬،‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬سوى‭ ‬3‭ ‬رميات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬12‭. ‬

قال‭ ‬غريغ‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬المدرب‭ ‬الاسطوري‭ ‬لسبيرز‭ ‬إن‭ ‬اثنين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬لاعبيه،‭ ‬كيلدون‭ ‬جونسون‭ ‬وزاك‭ ‬كولينز،‭ ‬قدما‭ ‬أداءً‭ ‬جيدا،‭ ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬مساهمة‭ ‬ويمبانياما،‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تحرّك‭ ‬بشكل‭ ‬جيّد‭. ‬ولكن‭ ‬كما‭ ‬قلت،‭ ‬لعب‭ ‬اثنان‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بشكل‭ ‬جيّد‮»‬‭. ‬

في‭ ‬ميامي،‭ ‬سجل‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬ميامي‭ ‬هيت،‭ ‬وصيف‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحل‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬107‭-‬108‭. ‬

وقلّص‭ ‬جيمس‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬2.39‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الاخير،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬دفاع‭ ‬ميامي‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬تقدم‭ ‬ليكرز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬فشل‭ ‬كام‭ ‬رديش‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬سلة‭ ‬الفوز‭ ‬لليكرز‭ ‬قبل‭ ‬4‭ ‬ثوانٍ‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭. ‬





‭...‬وإمبيد‭ ‬يتألق

في‭ ‬فيلادليفا،‭ ‬أنهى‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المنتظم‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬48‭ ‬نقطة‭ ‬لصالح‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬146‭-‬128‭. ‬

وقدّم‭ ‬إمبيد‭ ‬اداء‭ ‬رائعا‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬17‭ ‬رمية‭ ‬ناجحة‭ ‬من‭ ‬25،‭ ‬و14‭ ‬رمية‭ ‬حرة‭ ‬ناجحة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬14،‭ ‬ليقود‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمة‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬سلتيكس‭. ‬

وألحق‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬الهزيمة‭ ‬الخامسة‭ ‬بويزاردز‭ ‬صاحب‭ ‬القاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬مع‭ ‬انتصار‭ ‬يتيم‭. ‬

في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬تابع‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬مسلسل‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬120‭-‬109‭.

‬ويبلغ‭ ‬معدل‭ ‬كوري‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬أضاف‭ ‬34‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬بيستونز،‭ ‬ليساهم‭ ‬في‭ ‬بقاء‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمتين‭. ‬

في‭ ‬دنفر،‭ ‬قلب‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬134‭-‬116‭. ‬

وتأخر‭ ‬ناغتس‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬ساحقة‭ ‬لبيليكانز،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬استعاد‭ ‬زمام‭ ‬الامور‭ ‬قبل‭ ‬الاستراحة‭ ‬ليتقدم‭ ‬75‭-‬45‭. ‬

وتألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬تريبل‭-‬دابل‭ ‬مع‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬و12‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬و14‭ ‬متابعة‭.

‬وفي‭ ‬بروكلين،‭ ‬سجل‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬وزميله‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬21‭ ‬وقادا‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬129‭-‬125‭.

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