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حماس ترد على التصريحات الأمريكية حول مستقبل غزة

11/7/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا تستطيع الولايات المتحدة ولا غيرها فرض خيارات على الشعب الفلسطيني.
وتابع: الحديث الأمريكي عن مستقبل غزة يدل على عنجهية ورعونة.
وأضاف: حماس تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني ولدينا جذور في كل الحالة الفلسطينية.




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