حماس ترد على التصريحات الأمريكية حول مستقبل غزة

حماس ترد على التصريحات الأمريكية حول مستقبل غزة
التاريخ
11/7/2023 7:10:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا تستطيع الولايات المتحدة ولا غيرها فرض خيارات على الشعب الفلسطيني.
وتابع: الحديث الأمريكي عن مستقبل غزة يدل على عنجهية ورعونة.
وأضاف: حماس تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني ولدينا جذور في كل الحالة الفلسطينية.
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