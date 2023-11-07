خارجية النواب تطلع على دور وزارة الخارجية وجهودها منذ بدء الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب خلدون حينا، خلال زيارتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على دور الوزارة وعملها، خلال الحرب على قطاع غزة.



واستمعت اللجنة إلى شرح قدمه أمين عام الوزارة للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة عن الجهود التي يبذلها الأردن والجهات المعنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في إظهار الموقف الأردني الرسمي ضد الحرب على غزة، بحضور أعضاء اللجنة من النواب ومدير العمليات والشؤون القنصلية الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير الدكتور سفيان القضاة، ومدير المكتب الخاص الوزير المفوض محمد الهنداوي، ومدير وحدة الشؤون البرلمانية في وزارة الخارجية الدكتور علي الذيابات.



واطلعت اللجنة على دور وحدة مركز العمليات في الوزارة وآلية عملها خلال الأزمات الأخيرة والجهود التي يبذلها الفريق العامل فيها.



وتحدث السفير القطارنة، خلال اللقاء، بشكل مفصل حول الواجبات والنشاطات التي قامت بها الوزارة من خلال مركز إدارة الأزمة ومركز العمليات في الوزارة وكافة كوادرها، وفقاً لمبادئ أساسية وواضحة قام عليها الموقف الأردني والمتمثل في وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني.



وأكد القطارنة دور الوزارة في تسيير حملات الإغاثة إلى غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مشيرا إلى أن الأردن ساهم في رفع أعداد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة يومياً.



وأشار إلى دور الأردن الكبير والواضح إلى جانب الأشقاء العرب في حشد الدعم للقرار الذي قدمه الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي حول ضرورة وقف الحرب، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.



وأوضح أن المواقف العربية متماثلة وموحدة تجاه الأحداث في غزة وهذا ما ظهر خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأميركي، السبت الماضي، حيث بدا الموقف العربي متكاملاً وموحداً ولم يكن هناك أي طرف له رأي مختلف عن الآخر.



وأشار إلى أن وزارة الخارجية ومن خلال سفاراتها في الخارج تدعم وبشكل مستمر تشكيل لجان الصداقة البرلمانية وهذا يعتبر من أولويات عملها.



من جانبه أكد مدير العمليات والشؤون القنصلية الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير الدكتور سفيان القضاة انسجام وتماهي موقف الحكومة الأردنية مع مجلس النواب والشارع الأردني بضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة.



وأشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به خلية إدارة الأزمة في الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجهزة الدولة المختلفة بمتابعة الأحداث الجارية أولاً بأول والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة.



وأوضح السفير القضاة بأنه ومنذ بدء الأزمة أعلن وزير الخارجية حالة الطوارئ في الوزارة وتم إلحاق 30 دبلوماسياً يتناوبون على مدار الساعة على الرصد الإعلامي ورصد المواقف الرسمية العالمية.



وفي الجانب الإعلامي قال إن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية متطورة للإعلام وبتشاركية مع عدة أطراف وذلك لإيصال رسالتنا لأكبر عدد ممكن.



من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب خلدون حينا أننا نعمل كفريق واحد في مجلس النواب والحكومة منذ بدء الأزمة كما نقف خلف جلالة الملك وندعم تحركاته السياسية وجهوده لوقف الحرب وإعادة الهدوء إلى المنطقة.



وثمن دور وجهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خلال الأزمة حيث قدمت عمل ودور دبلوماسي مميز عبر عن الموقف الأردني بكل وضوح وشفافية.



من جانبهم عبر النواب عيد النعيمات ومجدي يعقوب وأسماء الرواحنة ودينا البشير، وعبيد الياسين، وخالد البستنجي، وسلامة البلوي، ومحمد المحارمة عن فخرهم بالموقف الأردني والجهد الكبير لخدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.



وأشادوا بجهود الدبلوماسية الأردنية والتأثير على مواقف العديد من الدول الأوروبية ونقل ما يحدث من مآسي وقتل وتشريد في غزة بصورة حقيقة.

وأكدوا الدعم المتواصل للوزارة خاصة في مجالات الخطاب العالمي وجهود طواقمها في نشر أفكار وآراء الأردن، مشيرين إلى أن الجانب الإسرائيلي يستغل وسائل الإعلام في التغطية على جرائمه.



وشددوا على موقف الأردن من عملية التهجير والوقوف في وجه أي مخطط إسرائيلي قد يتسبب في انعكاسات على الجانب الأمني في الأردن.