الحنيطي يستقبل قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق المختار بله شعبان والوفد المرافق.



وبحث اللواء الركن الحنيطي، مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.



وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة: "تأتي زيارتكم اليوم لتعكس أهمية توطيد العلاقات المشتركة وسبل تطويرها بما يخدم مصالحنا الوطنية، في مواجهة التحديات والتهديدات في منطقتنا العربية، مما يتطلب منا العمل لتعزيز التعاون الدفاعي وزيادة مستويات التنسيق الأمني والعسكري، بما يحفظ بلداننا تحقيقاً للأمن والاستقرار.



من جانبه، أكد الفريق شعبان عمق العلاقة واستمرارية التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، وأهمية توسعة آفاق التعاون الثنائي بينهما، متمنياً للأردن وللقوات المسلحة مزيداً من الازدهار والأمن والاستقرار بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.



واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى عدد من الإيجازات العسكرية حول الخطط المستقبلية التي تهدف إلى زيادة التعاون العسكري المشترك بما يخص الاتفاقيات والتمارين والدورات، لتطوير القدرات القتالية وتوحيد المفاهيم العسكرية بين الجيشين الشقيقين.



ودوّن قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية كلمة في سجل الزوار.