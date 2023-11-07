النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلون إقرار حزمة مساعدات لإسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عرقل نواب الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن مساعدات إسرائيل، بحسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.وأكدت الوكالة أن "الديمقراطيين عرقلوا محاولة لإقرار مشروع قانون المساعدات الطارئة لإسرائيل، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، لكنه لا يتضمن تقديم مساعدات لأوكرانيا".



وأوضحت الوكالة أن الديمقراطيين عارضوا اعتماد القانون، مشيرين إلى أنهم يؤيدون تقديم المساعدة ليس فقط لإسرائيل، ولكن لأوكرانيا أيضا.



وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنهم يعدون مشروع القانون الخاص بهم بشأن التمويل الإضافي ويأملون في تقديمه هذا الأسبوع، وفقا للوكالة.



وفي وقت سابق، أفادت وكالة "نوفوستي"، نقلا عن خبراء أمريكيين، بأن التصويت الأخير في مجلس النواب على مشروع قانون لمساعدة إسرائيل دون ذكر أوكرانيا يشكل ضربة كبيرة لكييف.



ووفقا للخبراء الأمريكيين: "التصويت الأخير في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لمساعدة إسرائيل دون ذكر أوكرانيا لا يبشر بالخير بالنسبة لكييف، فقد ظل دعم المؤسسة للرئيس فلاديمير زيلينسكي يضعف منذ فترة طويلة، كما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إخراج أوكرانيا من العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام، وبدون المساعدات الأمريكية، فإن الاستراتيجية العسكرية لنظام كييف معرضة لخطر كبير".

RT