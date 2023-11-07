صحيفة عبرية توثق خسائر الاحتلال الإسرائيلي بالأرقام في حرب غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أعداد القتلى الإسرائيليين الذي قتلوا منذ السابع من تشرين الأول، قائلة إن حوالي 850 جثة لإسرائيليين وأجانب جرى التعرف عليها لغاية الآن، و 348 قتيلا من الجيش الإسرائيلي، وأيضا 240 أسيرا.



وفيما يخص الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاحتلال الإسرائيلي، قالت الصحيفة إن الحرب على غزة كلفت إسرائيل لغاية الآن حوالي 50 مليار شيكل.



ولفتت إلى أن نفقات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بلغت 30 مليار شيكل، أساسها ميزانية جنود الاحتياط والذخائر، و14.3 مليار دولار مساعدات أميركية.



وقالت الصحيفة العبرية إن الأضرار التي وقعت في 24 مستوطنة من مستوطنات غلاف غزة تقدر حوالي 10 مليارات شيكل.



وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن تكلفة الأضرار الناتجة عن قصف الصواريخ في بقية أنحاء إسرائيل تقدر بنحو 5 مليارات شيكل، و 2 مليار شيكل ميزانية حلول تتعلق بالمستوطنات.



وفيما يخص ميزانية ما يسمى بـ"مساعدة دعم" لأعمال لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني، قدرت بـنحو 12 مليار شيكل.



ووفقا للصحيفة، بلغت قيمة الضرر المقدر للنمو الاقتصادي الإسرائيلي من بين جملة أمور التراجع في مدفوعات الضرائب بنحو 15 مليار شيكل.



وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن "29 مستوطنة في الغلاف و22 أخرى في الشمال أخليت من المستوطنين، مضيفة أن أكثر من 94 ألف شخص تم إخلاؤهم ويقيمون بفنادق في مختلف أنحاء إسرائيل، من بين الذي أخلوا فقط حوالي 35 ألف شخص منهم يستحقون الإخلاء، وفقا للصحيفة.



وأضافت أن هناك من أخلوا بصورة مستقلة وبلغ عددهم حوالي 115 ألف إسرائيلي، وهم أخلوا من مستوطناتهم بناء على قرار ذاتي.



وفي المجموع، وفقا للصحيفة، أكثر من 224 إسرائيليا من مستوطني إسرائيل يقيمون في هذه الأيام خارج مستوطناتهم.



وقالت الصحيفة العبرية إن آلاف الأعمال الصغيرة على عتبة الإفلاس، ومئات آلاف العمال يمكن أن يوضعوا في إجازة غير مدفوعة.

بترا