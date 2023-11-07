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لجنة فلسطينية: ما يجري في غزة حرب مكتملة الأركان

11/7/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية إن ما يجري في قطاع غزة هو حرب مكتملة الأركان والهيمنة الأميركية جعلت دولا عديمة السيادة.


وأضافت أن غزة تتعرض للموت الذي علينا رفضه ومواجهته صفا واحدا بلا تردد ولا استسلام.


ودعت اللجنة العرب والمسلمين إلى موقف مسؤول تجاه حرب التجويع والعطش.

وأشارت إلى أن الحرب على الخبز والمياه وحليب الأطفال فصل من الإرهاب الذي يهدد حياة المدنيين.

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