لجنة فلسطينية: ما يجري في غزة حرب مكتملة الأركان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية إن ما يجري في قطاع غزة هو حرب مكتملة الأركان والهيمنة الأميركية جعلت دولا عديمة السيادة.
وأضافت أن غزة تتعرض للموت الذي علينا رفضه ومواجهته صفا واحدا بلا تردد ولا استسلام.
ودعت اللجنة العرب والمسلمين إلى موقف مسؤول تجاه حرب التجويع والعطش.
وأشارت إلى أن الحرب على الخبز والمياه وحليب الأطفال فصل من الإرهاب الذي يهدد حياة المدنيين.
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