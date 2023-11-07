مسؤولون إسرائيليون يكشفون حصيلة الأسرى لدى فصائل المقاومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين حصيلة الاسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وتشير التقديرات إلى احتجاز حماس نحو 180 رهينة، والجهاد 40 بينما يحتجز آخرون نحو 20.

وتحدث الموقع عن هدنة يتم بموجبها وقف القتال في غزة لمدة 3 أيام للتقدم في إطلاق سراح الأسرى.



وبيّن أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تناقش اقتراحا تطلق بموجبه حماس سراح 10 إلى 15 أسيرا.