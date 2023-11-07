مسؤولون إسرائيليون يكشفون حصيلة الأسرى لدى فصائل المقاومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين حصيلة الاسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.
وتشير التقديرات إلى احتجاز حماس نحو 180 رهينة، والجهاد 40 بينما يحتجز آخرون نحو 20.
وتحدث الموقع عن هدنة يتم بموجبها وقف القتال في غزة لمدة 3 أيام للتقدم في إطلاق سراح الأسرى.
وبيّن أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تناقش اقتراحا تطلق بموجبه حماس سراح 10 إلى 15 أسيرا.
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