زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شمال شرق الصين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة مدينة أرتوكس في ولاية كيزيلسو ذاتية الحكم لقومية القيرغيز في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.
ووقع الزلزال في الساعة 2:09 صباح اليوم (الأربعاء) بتوقيت بكين، وفقا لما ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني.
وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كم، عند التقاء دائرة عرض 40.47 درجة شمالا وخط طول 77.72 درجة شرقا.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار في الممتلكات.
وفي شهر أكتوبر الماضي، تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.4 درجة على الساحل الشرقي لجزيرة تايوان.
RT
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