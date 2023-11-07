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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شمال شرق الصين

11/7/2023 7:10:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة مدينة أرتوكس في ولاية كيزيلسو ذاتية الحكم لقومية القيرغيز في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.
ووقع الزلزال في الساعة 2:09 صباح اليوم (الأربعاء) بتوقيت بكين، وفقا لما ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني.


وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كم، عند التقاء دائرة عرض 40.47 درجة شمالا وخط طول 77.72 درجة شرقا.


ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار في الممتلكات.


وفي شهر أكتوبر الماضي، تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.4 درجة على الساحل الشرقي لجزيرة تايوان.

RT

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