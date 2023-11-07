صحيفة: بايدن قلق بشأن قدرة صواريخ ATACMS على مساعدة كييف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بالقلق من أن صواريخ "ATACMS" طويلة المدى لن تساعد كييف على تغيير ميزان القوى في ساحة المعركة.



ووفقا لمساعدين للرئيس الأمريكي، فإن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا "بجميع أنظمة الأسلحة التي طلبها (الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي)، بما في ذلك نظام ATACMS"، وفي الوقت نفسه، فإن بايدن قد أعرب عن مخاوفه من أن هذه الصواريخ "لن تكون على نفس القدر من الأهمية" بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، نظرا لأن "سلاح الجو الروسي يحلق بحرية".



وقالت الصحيفة إن بايدن كان يعارض منذ فترة طويلة نقل أنظمة "ATACMS" إلى كييف، لأنه كان يخشى أن "يتجاوز الأوكرانيون الخط الأحمر"، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب نووية.



وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي يتعين عليه الآن "احتواء الإرهاق وعدم الرضا عن مسار القتال في أوكرانيا، والذي نشأ عن الشعور بأن مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية أنفقت بلا جدوى".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن الإمدادات الأمريكية بصواريخ "ATACMS" إلى أوكرانيا تسبب ضررا وتخلق تهديدا إضافيا، لكن روسيا ستكون قادرة على التعامل مع مثل هذه الهجمات.



وتم تطوير وإنتاج نظام الصواريخ التكتيكية "ATACMS" من قبل شركة الدفاع الأمريكية لوكهيد مارتن، ويصل مداها الأقصى إلى 300 كيلومتر، ويزن الرأس الحربي 226 كيلوغراما.

RT