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منذ النكبة والخصم هو الحكم!

11/7/2023 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬لعل‭ ‬أهم‭ ‬سؤال‭ ‬تثيره‭ ‬حرب‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والغرب‭ ‬على‭ ‬‮«‬غزة‮»‬،‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬بين‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭: ‬لماذا‭ ‬تم‭ ‬إعطاء‭ ‬فلسطين‭ ‬للصهاينة؟‭! ‬ولماذا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬رغم‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬الحلّ‭ ‬العادل‭ ‬منذ‭ ‬75‭ ‬عاماً،‭ ‬رغم‭ ‬الاعتراف‭ ‬العربي‭ ‬بدولة‭ ‬الكيان،‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬الانتداب‭ ‬البريطاني‮»‬‭ ‬على‭ ‬فلسطين،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬بدوره‭ ‬‮«‬بوعد‭ ‬بلفور‮»‬‭ ‬تم‭ ‬تأسيس‭ ‬الكيان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عام‭ ‬1948؟‭!‬

الآن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوعي‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬وكأنه‭ ‬يستيقظ‭ ‬على‭ ‬مأساة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭! ‬فبدأ‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬جذور‭ ‬المشكلة،‭ ‬وعن‭ ‬تعقيداتها‭! ‬وعن‭ ‬سلوكيات‭ ‬‮«‬المحتل‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تجلى‭ ‬بكامل‭ ‬وحشيته‭ ‬وهمجيته،‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬القائمة‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬وأهلها،‭ ‬وترك‭ ‬الخيار‭ ‬لهم‭ ‬بين‭ (‬التهجير‭ ‬أو‭ ‬الموت‭) ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬المذابح‭ ‬والمجازر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬مشاهد‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ (‬أيقونة‭) ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭! ‬

{ ‭ ‬للإجابة‭ ‬عن‭ ‬السؤال‭ ‬أعلاه،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬اختلال‭ ‬موازين‭ ‬القوى‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ (‬النظام‭ ‬العالمي‭) ‬يقع‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬الغرب،‭ ‬ومع‭ ‬تراجع‭ ‬‮«‬الاستعمار‭ ‬البريطاني‮»‬‭ ‬عن‭ ‬العالم،‭ ‬انتقلت‭ ‬القيادة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬فإن‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬دخلوا‭ ‬حرب‭ ‬48‭ ‬ولم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬صد‭ (‬عملية‭ ‬اختطاف‭ ‬فلسطين‭) ‬توالت‭ ‬الحروب‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬1956،‭ ‬ثم‭ ‬1976،‭ ‬ثم‭ ‬1973،‭ ‬لتبدأ‭ ‬اتفاقيات‭ ‬‮«‬كامب‭ ‬ديفيد‮»‬،‭ ‬وبعدها‭ ‬‮«‬وادي‭ ‬عربة‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬‮«‬أوسلو‮»‬‭ ‬لتنتهي‭ ‬بتطبيع‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ولتصبح‭ (‬اتفاقيات‭ ‬أوسلو‭) ‬ملغاة،‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬الاعتراف‭ ‬بأي‭ ‬حق‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬كقضية‭ ‬هي‭ ‬جذر‭ ‬كل‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ولتأخذ‭ ‬المماطلة‭ ‬مجرياتها‭ ‬المعقدة‭ ‬منذ‭ ‬التسعينيات‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭! ‬وحتى‭ ‬تصل‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬محاولة‭ (‬تهجير‭ ‬الفلسطينيين‭) ‬من‭ ‬أرضهم‭ ‬تماماً‭! ‬وتتحول‭ ‬دولة‭ ‬الكيان‭ ‬المغتصب‭ ‬إلى‭ ‬وطن‭ ‬خالص‭ ‬لليهود‭ ‬بعدها‭ ‬باسم‭ (‬الدولة‭ ‬اليهودية‭!) ‬وليستمر‭ ‬معها‭ ‬حلم‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيقه‭ ‬على‭ ‬الجغرافيا‭ ‬العربية‭!‬

{ ‭ ‬وطوال‭ ‬وقت‭ ‬المفاوضات‭ ‬عبر‭ ‬العقود‭ ‬الماضية،‭ ‬كانت‭ (‬أمريكا‭) ‬هي‭ (‬الراعي‭ ‬الرسمي‭) ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬السلام‭! ‬فيما‭ ‬الكل‭ ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬زرع‭ ‬الكيان‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬هو‭ ‬لجعلها‭ (‬حربة‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬العربية‭ ‬للاستعمار‭ ‬الأمريكي‭ ‬والغربي‭ ‬نفسه‭)! ‬وبذلك‭ ‬فإن‭ ‬الغرب‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬الخصم‭ ‬طوال‭ ‬الوقت،‭ ‬والذي‭ ‬توهم‭ ‬العرب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عادلا‭ ‬في‭ ‬حكمه‭ ‬ليعم‭ ‬السلام‭ ‬المنطقة‭! ‬ولكن‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ (‬الخصم‭ ‬هو‭ ‬الحكم‭) ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬بالتحديد‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الأرض‭ ‬ساحة‭ ‬مفتوحة‭ (‬لكل‭ ‬أشكال‭ ‬المماطلات‭ ‬والمكر‭ ‬الاستعماري،‭ ‬والمطبات،‭ ‬وبيع‭ ‬الكلام‭ ‬المعسول‭ ‬والوعود‭) ‬فيما‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬تزخر‭ ‬بالصراعات‭ ‬والأزمات‭ ‬والحروب‭ ‬والفتن،‭ ‬التي‭ ‬يرعاها‭ ‬ويفتعلها‭ (‬الخصم‭ ‬الحكم‭) ‬نفسه‭! ‬لأن‭ ‬مصالحه‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬إشاعة‭ ‬السلام‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬قبول‭ ‬العرب‭ ‬بوجود‭ ‬الكيان‭ ‬بسبب‭ ‬الضعف‭ ‬العربي‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬بسبب‭ ‬إضعاف‭ ‬العرب‭ ‬لأنفسهم‭ ‬أمام‭ ‬التهديدات‭ ‬والمخاطر‭ ‬الوجودية‭! ‬وتدرجهم‭ ‬في‭ ‬النزول‭ ‬من‭ ‬سلم‭ ‬التحديات،‭ ‬ليصبح‭ ‬هدف‭ (‬الخصم‭ ‬الحكم‭) ‬هو‭ ‬استمرار‭ ‬الصراعات‭ ‬وإدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬وليس‭ ‬حلها‭! ‬وهذا‭ ‬كان‭ ‬الواقع‭ ‬طوال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الممارسات‭ ‬الإجرامية‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭! ‬لتعود‭ ‬اليوم‭ ‬القضية‭ ‬كما‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬1948‭ (‬النكبة‭ ‬الأولى‭) ‬ولكن‭ ‬بمحاولة‭ ‬الكيان‭ ‬ودعم‭ ‬الغرب‭ ‬له‭ ‬لتحقيق‭ (‬النكبة‭ ‬الثانية‭)‬،‭ ‬وتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭! ‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬القضايا‭ ‬الجوهرية‭ ‬والأساسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬برؤية‭ ‬استراتيجية‭ ‬وعربية‭ ‬موحدة،‭ ‬وبإرادة‭ ‬سياسية‭ ‬واعية‭ ‬لخطورة‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬تمزق‭ ‬للدول‭ ‬العربية،‭ ‬طوال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ (‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬ترتد‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬جوفها‭ ‬كل‭ ‬المخاطر‭ ‬وجذور‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬حلها،‭ ‬وإنما‭ ‬تم‭ ‬تمييعها‭ ‬عبر‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭)! ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬استفاق‭ ‬العرب‭ ‬أو‭ ‬بعضهم‭ ‬لعوامل‭ ‬القوة،‭ ‬فإن‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬بسبب‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬كقطعة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الأعداء،‭ ‬رغم‭ ‬تعدد‭ ‬دولها‭ ‬واختلاف‭ ‬التوجهات‭ ‬فيها،‭ ‬ووقوع‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الولاءات‭ ‬الخارجية‭ ‬بسبب‭ ‬إيران‭ ‬وأذرعها‭ ‬والإخوان‭ ‬وأجندتهم،‭ ‬فإن‭ ‬التحرك‭ ‬العربي‭ ‬حينها‭ ‬سيكون‭ ‬متأخراً‭ ‬جداً‭! ‬وواقعا‭ ‬في‭ (‬بؤرة‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‭ ‬والرؤى‭)! ‬فيما‭ ‬‮«‬الخصم‭ ‬الحكم‮»‬،‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬مخططاته‭ ‬ورعايته‭ ‬للكيان‭ ‬الذي‭ ‬زرعه‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬التماهي‭! ‬

{ ‭ ‬اليوم‭ ‬يعود‭ ‬الغرب‭ ‬الى‭ ‬استكمال‭ ‬مخططاته‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وحيث‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬مقتصراً‭ ‬على‭ ‬‮«‬غزة‭ ‬أو‭ ‬حماس‮»‬،‭ ‬ليجعل‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ (‬7‭ ‬أكتوبر‭) ‬بداية‭ ‬لاستهداف‭ ‬جديد‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬أو‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭! ‬وهو‭ ‬يصارع‭ ‬لبقاء‭ ‬نظامه‭ (‬أحادي‭ ‬القطب‭) ‬عالمياً،‭ ‬وإشعال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬شرارات‭ ‬التنافس‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬‮«‬الصين‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬‮«‬روسيا‮»‬‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬ينادي‭ ‬بتعدد‭ ‬الأقطاب‭! ‬ولكأن‭ ‬الغرب‭ ‬يريد‭! ‬إيقاف‭ ‬الزمن‭ ‬والتغيرات‭ ‬العالمية‭ ‬عند‭ ‬محطته‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭!‬

{ ‭ ‬هكذا‭ ‬تتداخل‭ ‬كل‭ ‬آفاق‭ ‬الصراعات‭ ‬المحتدمة،‭ ‬وما‭ ‬الحرب‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬وإبادة‭ ‬شعبها‭ ‬إلا‭ ‬مقدمة‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تختلط‭ ‬فيها‭ ‬الأوراق‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والغرب‭ ‬والكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الأعداء‭ (‬الأدوات‭) ‬مثل‭ ‬إيران‭ ‬وأذرعها‭! ‬فالجميع‭ ‬طامع‭ ‬في‭ ‬الجغرافيا‭ ‬العربية،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يصدق‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الترسانة‭ ‬العسكرية‭ ‬وبوارج‭ ‬أمريكا‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صد‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬اللات‮»‬‭ ‬أو‭ ‬أذرع‭ ‬إيران‭ ‬الأخرى‭! ‬

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