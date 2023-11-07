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تصحيح مسار تصاريح العمل

11/7/2023 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قرار‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بشأن‭ ‬إسناد‭ ‬بعض‭ ‬مهامها‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة،‭ ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬موفق‭ ‬لتصحيح‭ ‬مسار‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تفاقمت‭ ‬الملاحظات،‭ ‬وتزايدت‭ ‬التجاوزات،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استغلالها‭ ‬بشكل‭ ‬فادح‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وتضرر‭ ‬منها‭ ‬رب‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭.‬

الهيئة‭ ‬اشترطت‭ ‬لقبول‭ ‬المراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬الراغب‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬مزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬المهنية،‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬اشتراطات،‭ ‬جاءت‭ ‬استجابة‭ ‬للمطالب‭ ‬والنداءات،‭ ‬التجارية‭ ‬والشعبية‭ ‬معا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اعتقدت‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭ ‬مفتوح‭ ‬على‭ ‬مصراعيه،‭ ‬بلا‭ ‬قيود‭ ‬ولا‭ ‬حدود،‭ ‬وتم‭ ‬تناقل‭ ‬ذلك‭ ‬الاعتقاد‭ ‬الخاطئ‭ ‬إلى‭ ‬بلدانها،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬البلاد،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬معدما‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬والكفاءة‭ ‬والخبرة‭ ‬المهنية،‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬القدرة‭ ‬المالية،‭ ‬وأصبح‭ ‬عالة‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإضرار‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والسلوك‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ومن‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬حملها‭ ‬قرار‭ ‬تصحيح‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭:‬

‭*‬ ‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ضمن‭ ‬العمالة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬أو‭ ‬أُلغيت‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬الصادرة‭ ‬لهم‭.‬

‭*‬ ‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الأجانب‭ ‬المصرح‭ ‬لهم‭ ‬بالعمل‭ (‬العامل‭ ‬المرن‭).‬

‭*‬ ‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الأسبقيات‭ ‬الجنائية‭.‬

‭*‬ ‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬تاركًا‭ ‬للعمل‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لشروط‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭.‬

‭*‬ ‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬مالكًا‭ ‬لسجل‭ ‬تجاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

‭*‬ ‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الوافدين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬بتأشيرة‭ ‬زيارة‭.‬

‭*‬ ‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬بدفع‭ ‬الرسوم‭ ‬المقررة‭ ‬وإيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬تأمين‭ ‬عودة‭ ‬قدره‭ ‬150‭ ‬دينارًا‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الدفع‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬قبل‭ ‬استكمال‭ ‬التسجيل‭.‬

أتمنى‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬أن‭ ‬تتابع‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬والاشتراطات،‭ ‬وتقوم‭ ‬بالمراجعة‭ ‬الدورية‭ ‬والتقييم،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬وصفة‭ ‬علاجية‭ ‬يضعها‭ ‬أي‭ ‬طبيب‭ ‬لمريض،‭ ‬تستلزم‭ ‬المتابعة‭ ‬والمراجعة،‭ ‬والتقييم‭ ‬والتقويم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬استدامة‭ ‬صحة‭ ‬المريض،‭ ‬وأن‭ ‬الوصفة‭ ‬العلاجية‭ ‬مفيدة،‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬أعراض‭ ‬جانبية،‭ ‬أو‭ ‬فيروسات‭ ‬تقاوم‭ ‬العلاج،‭ ‬وتبقي‭ ‬المرض،‭ ‬وتقفز‭ ‬إلى‭ ‬جسم‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬أبواب‭ ‬جانبية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سد‭ ‬في‭ ‬وجهها‭ ‬الباب‭ ‬الرئيسي‭.‬

كما‭ ‬نتطلع‭ ‬لدور‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬من‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬والاشتراطات،‭ ‬والالتزام‭ ‬بها،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬دور‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬العمالي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف،‭ ‬وعدم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بنشر‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬تنظيم‭ ‬حملة‭ ‬إعلامية‭ ‬بكافة‭ ‬اللغات،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬السفارات‭ ‬بأهمية‭ ‬توعية‭ ‬أفرادها‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬قرارات‭ ‬واشتراطات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬العامل‭ ‬وحقوق‭ ‬رب‭ ‬العمل‭.‬

تصحيح‭ ‬مسار‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل،‭ ‬خطوة‭ ‬موفقة‭ ‬تستلزم‭ ‬المتابعة،‭ ‬لأن‭ ‬عقلية‭ ‬بعض‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬ذكية‭ ‬في‭ ‬خرق‭ ‬القرارات،‭ ‬ولنا‭ ‬معها‭ ‬تجارب‭ ‬كثيرة‭. ‬

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