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استخدمه تشرشل.. اتهام 4 رجال بسرقة مرحاض من الذهب تفوق قيمته 6 ملايين دولار من قصر إنجليزي

11/7/2023 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يواجه‭ ‬أربعة‭ ‬رجال‭ ‬اتهامات‭ ‬بسرقة‭ ‬مرحاض‭ ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬18‭ ‬قيراطاً‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬ريفي‭ ‬إنجليزي‭ ‬سنة‭ ‬2019،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬قضائية‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭. ‬وكان‭ ‬المرحاض‭ ‬المقدّرة‭ ‬قيمته‭ ‬بـ4‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬5.9‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬سُرق‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬بلينهايم‭ ‬في‭ ‬وودستوك‭ ‬قرب‭ ‬أكسفورد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2019‭. ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬القطعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬نقاط‭ ‬الجذب‭ ‬ضمن‭ ‬معرض‭ ‬للفنان‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماوريتسيو‭ ‬كاتيلان‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الذي‭ ‬شكّل‭ ‬مسكناً‭ ‬لدوقات‭ ‬مارلبورو‭ ‬وشهد‭ ‬ولادة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬السابق‭ ‬ونستون‭ ‬تشرشل‭. ‬هذا‭ ‬المسكن‭ ‬الفخم‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬مدرج‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬اليونسكو‭. ‬وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الادعاء‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية،‭ ‬التي‭ ‬تقرر‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستُرفع‭ ‬القضايا‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬وويلز،‭ ‬إن‭ ‬الرجال‭ ‬الأربعة‭ ‬الذين‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬35‭ ‬و39‭ ‬عاماً‭ ‬سيمثلون‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬أكسفورد‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭. ‬ويواجه‭ ‬جيمس‭ ‬شين‭ (‬39‭ ‬عاماً‭) ‬تهمتي‭ ‬السطو‭ ‬والتآمر‭ ‬لنقل‭ ‬ممتلكات‭ ‬بصورة‭ ‬إجرامية،‭ ‬وتهمة‭ ‬أخرى‭ ‬بنقل‭ ‬ممتلكات‭ ‬بصورة‭ ‬إجرامية‭. ‬كذلك،‭ ‬يواجه‭ ‬مايكل‭ ‬جونز‭ (‬38‭ ‬عاماً‭) ‬تهمة‭ ‬السطو،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬فريد‭ ‬دو‭ (‬35‭ ‬عاماً‭) ‬وبورا‭ ‬جوكوك‭ (‬39‭ ‬عاماً‭) ‬متهمان‭ ‬بالتآمر‭ ‬لنقل‭ ‬ممتلكات‭ ‬بصورة‭ ‬إجرامية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للشرطة‭ ‬القضائية‭. ‬وكان‭ ‬في‭ ‬إمكان‭ ‬الزوار‭ ‬حجز‭ ‬مواعيد‭ ‬لاستخدام‭ ‬المرحاض‭ ‬الذهبي‭ ‬الثمين‭ ‬لكن‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة،‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭. ‬واستخدم‭ ‬هذا‭ ‬المرحاض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬عُرض‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬غوغنهايم‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬إن‭ ‬اللصوص‭ ‬اقتحموا‭ ‬قصر‭ ‬بلينهايم‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬الإغلاق‭ ‬وسرقوا‭ ‬المرحاض،‭ ‬وفصلوه‭ ‬عن‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وتسببوا‭ ‬في‭ ‬‮«‬أضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬وفي‭ ‬فيضان‭ ‬للمياه‮»‬‭.‬

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