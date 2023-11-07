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التلسكوب الفضائي الأوروبي ((إقليدس)) ينشر أولى صوره للكون

11/7/2023 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نشر‭ ‬التلسكوب‭ ‬الفضائي‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬إقليدس‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أول‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬التقطها‭ ‬للكون،‭ ‬ويبدو‭ ‬فيها‭ ‬سديم‭ ‬مبهر‭ ‬يشبه‭ ‬رأس‭ ‬حصان،‭ ‬ومجرات‭ ‬بعيدة‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬أن‭ ‬شوهدت،‭ ‬وتتضمن‭ ‬‮«‬أدلّة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‮»‬‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬المادة‭ ‬المظلمة‭. ‬وانطلق‭ ‬‮«‬إقليدس‮»‬‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬دولياً‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬كشف‭ ‬لغزين‭ ‬كونيين‭ ‬هما‭ ‬المادة‭ ‬المظلمة‭ ‬والطاقة‭ ‬المظلمة‭. ‬وينجز‭ ‬التلسكوب‭ ‬مهمته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رسم‭ ‬خريطة‭ ‬لثلث‭ ‬السماء‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬ملياري‭ ‬مجرة،‭ ‬لإنشاء‭ ‬ما‭ ‬وُصف‭ ‬بأنه‭ ‬الخريطة‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬الأكثر‭ ‬دقة‭ ‬للكون‭. ‬وبعد‭ ‬وصول‭ ‬التلسكوب‭ ‬الفضائي‭ ‬إلى‭ ‬تسلكوب‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬جيمس‭ ‬ويب،‭ ‬في‭ ‬نقطة‭ ‬مراقبة‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الأرض،‭ ‬بدأ‭ ‬المسبار‭ ‬الأوروبي‭ ‬بإرسال‭ ‬أولى‭ ‬نتائج‭ ‬المراقبة‭ ‬التي‭ ‬ينفذها،‭ ‬وكُشف‭ ‬عنها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬العمليات‭ ‬الأوروبي‭ ‬الفضائي‭ ‬في‭ ‬دارمشتات‭ ‬بألمانيا‭.‬

‭ ‬ونقل‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬يوزف‭ ‬أشباخر‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬الخمس،‭ ‬التي‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬مركز‭ ‬عمليات‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬دارمشتات‭ ‬بألمانيا،‭ ‬‮«‬مذهلة‭ ‬وتذكّر‭ ‬بأهمية‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬أسرار‭ ‬الكون‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬واحدة‭ ‬لسديم‭ ‬رأس‭ ‬الحصان،‭ ‬ضمن‭ ‬كوكبة‭ ‬أورايون‭ ‬القريبة،‭ ‬ومجرات‭ ‬حلزونية،‭ ‬وأخرى‭ ‬‮«‬غير‭ ‬منتظمة‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬المدير‭ ‬العلمي‭ ‬للمشروع‭ ‬رينيه‭ ‬لوريج‭ ‬أن‭ ‬الصورة‭ ‬الأكثر‭ ‬‮«‬إثارة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬صورة‭ ‬عنقود‭ ‬برشاوس،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬بعيدة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬مجرة،‭ ‬إذ‭ ‬وجد‭ ‬في‭ ‬الخلفية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬مجرة‭ ‬إضافية،‭ ‬يقع‭ ‬بعضها‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬عشرة‭ ‬مليارات‭ ‬سنة‭ ‬ضوئية‭ ‬ولم‭ ‬تُرصَد‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

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