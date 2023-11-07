التلسكوب الفضائي الأوروبي ((إقليدس)) ينشر أولى صوره للكون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬ونقل‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬يوزف‭ ‬أشباخر‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬الخمس،‭ ‬التي‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬مركز‭ ‬عمليات‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬دارمشتات‭ ‬بألمانيا،‭ ‬‮«‬مذهلة‭ ‬وتذكّر‭ ‬بأهمية‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬أسرار‭ ‬الكون‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬واحدة‭ ‬لسديم‭ ‬رأس‭ ‬الحصان،‭ ‬ضمن‭ ‬كوكبة‭ ‬أورايون‭ ‬القريبة،‭ ‬ومجرات‭ ‬حلزونية،‭ ‬وأخرى‭ ‬‮«‬غير‭ ‬منتظمة‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬المدير‭ ‬العلمي‭ ‬للمشروع‭ ‬رينيه‭ ‬لوريج‭ ‬أن‭ ‬الصورة‭ ‬الأكثر‭ ‬‮«‬إثارة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬صورة‭ ‬عنقود‭ ‬برشاوس،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬بعيدة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬مجرة،‭ ‬إذ‭ ‬وجد‭ ‬في‭ ‬الخلفية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬مجرة‭ ‬إضافية،‭ ‬يقع‭ ‬بعضها‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬عشرة‭ ‬مليارات‭ ‬سنة‭ ‬ضوئية‭ ‬ولم‭ ‬تُرصَد‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬