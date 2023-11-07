ممرضة أمريكية تصف تردي الأوضاع الطبية في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬إميلي‭ ‬كالاهان‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬الإخبارية‭ ‬أمس،‭ ‬عقب‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إن‭ ‬فريقها‭ ‬‮«‬رأى‭ ‬أطفالا‭ ‬مصابين‭ ‬بحروق‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬الوجه‭ ‬والرقبة،‭ ‬وجميع‭ ‬الأطراف‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬بسبب‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬يتم‭ ‬إخراج‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬وإرسالهم‭ ‬إلى‭ ‬مخيمات‭ ‬لجوء‭ ‬ليس‭ ‬بها‭ ‬مياه‭ ‬جارية‭.

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وأضافت‭ ‬كالاهان‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬لمدة‭ ‬ساعتين‭ ‬كل‭ ‬12‭ ‬ساعة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سوى‭ ‬أربعة‭ ‬مراحيض‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬بخان‭ ‬يونس‭ ‬جنوبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أونروا‭). ‬

‭ ‬وذكرت‭ ‬كالاهان‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أطفالا‭ ‬أصيبوا‭ ‬‮«‬بحروق‭ ‬وجروح‭ ‬مفتوحة‭ ‬حديثة‭ ‬وبتر‭ ‬جزئي‭ ‬لأطراف،‭ ‬وهم‭ ‬يتجولون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‮»‬،‭ ‬وأضافت‭: ‬‮«‬يحضر‭ ‬الآباء‭ ‬أطفالهم‭ ‬إلينا‭ ‬ويسألون‭: ‬‮«‬من‭ ‬فضلكم،‭ ‬هل‭ ‬يمكنكم‭ ‬المساعدة؟‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬إمدادات‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬كالاهان‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬اضطرت‭ ‬وفريقها‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬أصدقاء‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬طعام‭ ‬وماء،‭ ‬ضمن‭ ‬أمور‭ ‬أخرى،‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أبالغ‭ ‬عندما‭ ‬أقول‭ ‬إننا‭ ‬كنا‭ ‬سنموت‭ ‬جوعا‭ ‬من‭ ‬دونهم‮»‬‭.

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