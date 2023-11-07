علي يساعد شقيقه هادي على الاندماج ضمن طلبة التحديات الذهنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬الطالبين‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬تفانٍ‭ ‬في‭ ‬المتابعة‭ ‬والمساعدة‭ ‬والدعم‭ ‬قد‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬المدرسة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬فتطور‭ ‬هادي‭ ‬بشكل‭ ‬سريع،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬الجزئي‭ ‬من‭ ‬صف‭ ‬التوحد‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬الصفوف‭ ‬العادية،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحصص‭ ‬أسبوعياً،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬الحاصل‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭ ‬المعرفي‭ ‬والمهاري،‭ ‬رفعت‭ ‬المدرسة‭ ‬تقاريرها‭ ‬للجهة‭ ‬المعنية‭ ‬بالوزارة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدمجه‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬العادية،‭ ‬وبعدها‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬إنه‭ ‬فخور‭ ‬بما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لشقيقه‭ ‬الغالي،‭ ‬فهو‭ ‬يساعده‭ ‬ويتابعه‭ ‬منذ‭ ‬دخوله‭ ‬للمدرسة،‭ ‬وفي‭ ‬متابعة‭ ‬دروسه،‭ ‬وأثناء‭ ‬الفسحة‭ ‬المدرسية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬خلال‭ ‬الدوام‭ ‬المدرسي،‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬معنويات‭ ‬هادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬دافعيته‭ ‬للتعلّم‭ ‬والتطوّر‭.‬

وتبذل‭ ‬المختصات‭ ‬بصف‭ ‬الدمج‭ ‬بالمدرسة‭ ‬دوراً‭ ‬ممتازاً‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬مختلف‭ ‬المهارات‭ ‬لدى‭ ‬هادي‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬التحديات‭ ‬الذهنية،‭ ‬لتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬التعلم‭ ‬الأساسية،‭ ‬والأكاديمية،‭ ‬والعناية‭ ‬الشخصية،‭ ‬والاتصال،‭ ‬والمهارات‭ ‬الحركية،‭ ‬مع‭ ‬التواصل‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬قبلهن‭

‬وإدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬لإطلاعهم‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬النمو‭ ‬الحاصل‭ ‬لدى‭ ‬الطلاب،‭ ‬ومستوى‭ ‬إنجازهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الكفايات‭ ‬التعليمية‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬طلبة‭ ‬التحديات‭ ‬الذهنية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭.‬