سيتي سنتر يفوز بالجائزة الذهبية في مؤتمر التجزئة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفاز‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬بالجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬لقاء‭ ‬التزامه‭ ‬المتواصل‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بالمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الرمضانية‭ ‬التفاعلية‭ ‬والمبتكرة‭. ‬وشكلت‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬كن‭ ‬النور‮»‬‭ ‬فرصةً‭ ‬لسكان‭ ‬المملكة‭ ‬للتعاون‭ ‬وجمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭.‬000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لتعزيز‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الأيتام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.

‬وتركت‭ ‬مبادرة‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬تأثيراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬كما‭ ‬وفرت‭ ‬المنصة‭ ‬المثالية‭ ‬للجهات‭ ‬المجتمعية‭ ‬والجمهور‭ ‬للمساهمة‭ ‬بدور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬إنسانية‭ ‬نبيلة‭.‬

واستقطبت‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬كن‭ ‬النور‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬نُظمت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭.‬000‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيها‭.‬

وأتاحت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬لتقديم‭ ‬مساهماتهم‭ ‬لصالح‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والإنسانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشغيل‭ ‬الأضواء،‭ ‬حيث‭ ‬تبرع‭ ‬مركز‭ ‬التسوق‭ ‬بمبلغ‭ ‬مالي‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬مشاركة‭.‬

وأُضيئت‭ ‬نحو‭ ‬5‭.‬000‭ ‬مصباح‭ ‬من‭ ‬المصابيح‭ ‬المتواجدة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الأضواء‭ ‬الخاصة‭ ‬بمبادرة‭ ‬‮«‬كن‭ ‬النور‮»‬،‭ ‬داخل‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬الأيتام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬قال‭ ‬دعيج‭ ‬الرميحي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الذهبية‭ ‬المرموقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬والفعالية‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأننا‭ ‬فزنا‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬قضية‭ ‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬قريبة‭ ‬إلى‭ ‬قلوبنا‭. ‬وبصفتنا‭ ‬وجهة‭ ‬التسوق‭ ‬والترفيه‭ ‬والحياة‭ ‬العصرية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬نفتخر‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬لقاء‭ ‬دورنا‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملاتنا‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وجهودنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬لآلاف‭ ‬الأطفال‭ ‬اليتامى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬ستلهمنا‭ ‬لإطلاق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬المميزة‭ ‬والهادفة‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬الوجهة‭ ‬الأولى‭ ‬للسكان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬