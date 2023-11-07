سيتي سنتر يفوز بالجائزة الذهبية في مؤتمر التجزئة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن سيتي سنتر البحرين، وجهة الحياة العصرية والتسوق الرائدة في المملكة، فوزه بالجائزة الذهبية خلال مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمراكز التسوق وتجار التجزئة 2023، الفعالية الأكبر من نوعها لمراكز التسوق والتجزئة في المنطقة، وذلك عن حملته المجتمعية «كن النور» خلال شهر رمضان المبارك.
وفاز سيتي سنتر البحرين بالجائزة المرموقة لقاء التزامه المتواصل بالارتقاء بالمجتمع البحريني من خلال حملته الرمضانية التفاعلية والمبتكرة. وشكلت حملة «كن النور» فرصةً لسكان المملكة للتعاون وجمع أكثر من 10.000 دينار بحريني لتعزيز صحة وسلامة الأيتام في البحرين.
وتركت مبادرة سيتي سنتر البحرين تأثيراً إيجابياً كبيراً على المجتمع المحلي، كما وفرت المنصة المثالية للجهات المجتمعية والجمهور للمساهمة بدور فاعل في قضية إنسانية نبيلة.
واستقطبت حملة «كن النور»، التي نُظمت بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أكثر من 5.000 شخص من جميع أنحاء المملكة للمشاركة فيها.
وأتاحت هذه المبادرة الفرصة أمام المجتمع المحلي لتقديم مساهماتهم لصالح هذه القضية الاجتماعية والإنسانية من خلال تشغيل الأضواء، حيث تبرع مركز التسوق بمبلغ مالي مقابل كل مشاركة.
وأُضيئت نحو 5.000 مصباح من المصابيح المتواجدة على منصة الأضواء الخاصة بمبادرة «كن النور»، داخل سيتي سنتر البحرين، خلال الشهر الفضيل بهدف دعم الأيتام في البحرين.
وتعليقاً على هذا الموضوع قال دعيج الرميحي، المدير التنفيذي في سيتي سنتر البحرين: «يسعدنا الحصول على الجائزة الذهبية المرموقة من خلال المؤتمر والفعالية الأبرز في المنطقة، لا سيما وأننا فزنا بها في سياق قضية لطالما كانت قريبة إلى قلوبنا. وبصفتنا وجهة التسوق والترفيه والحياة العصرية الرائدة في المملكة نفتخر بحصولنا على هذه الجائزة لقاء دورنا في التفاعل مع المجتمع المحلي من خلال حملاتنا المجتمعية، وجهودنا في تحقيق مستقبل أفضل لآلاف الأطفال اليتامى في البحرين.
ولا شك أن الجائزة ستلهمنا لإطلاق مزيد من التجارب المميزة والهادفة في سيتي سنتر البحرين، الوجهة الأولى للسكان في مملكة البحرين».
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