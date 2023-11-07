شكوك حيال مشاركة بيلينغهام أمام براغا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويمكن‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بانتصار‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو،‭ ‬عقب‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬لكنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أفضل‭ ‬هدافي‭ ‬الفريق،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬أكمل‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

وعانى‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬13‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الكتف‭ ‬خلال‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الأحد،‭ ‬رغم‭ ‬خوضه‭ ‬كامل‭ ‬المباراة‭. ‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬أمام‭ ‬صحافيين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيلعب‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬فهو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭ ‬ويشعر‭ ‬بالارتياح‭. ‬لم‭ ‬يكمل‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬بأكملها،‭ ‬لتجنب‭ ‬التعرض‭ ‬للكدمات،‭ ‬لكنه‭ ‬تعافى‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭. ‬ربما‭ ‬يلعب‭ ‬غداً،‭ ‬سأقرر‭ ‬ذلك‭ ‬معه‭ ‬غداً‮»‬‭.‬

وأسهمت‭ ‬أهداف‭ ‬بيلينغهام‭ ‬في‭ ‬ملء‭ ‬الفراغ‭ ‬الذي‭ ‬تركه‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬صيفاً‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬وسط‭ ‬مسعى‭ ‬من‭ ‬الثنائي‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬ورودريغو‭ ‬لإيجاد‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياتهما‭. ‬