شكوك حيال مشاركة بيلينغهام أمام براغا

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- Akhbar Al Khaleej) مدريد - (أ ف ب): تحوم شكوك حيال مشاركة الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني في مباراة فريقه مع براغا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، عقب إصابة في كتفه تعرّض لها نهاية الأسبوع، بحسب مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ويمكن لريال مدريد أن يبلغ ثمن النهائي بانتصار آخر على ملعب سانتياغو برنابيو، عقب ثلاثة انتصارات متتالية، لكنه قد يكون من دون أفضل هدافي الفريق، رغم أنه أكمل جزءاً من الحصة التدريبية الثلاثاء.
وعانى بيلينغهام الذي سجل 13 هدفاً في 14 مباراة بمختلف المسابقات، من مشكلة في الكتف خلال التعادل السلبي مع رايو فايكانو في منافسات الدوري الأحد، رغم خوضه كامل المباراة.
وقال أنشيلوتي أمام صحافيين الثلاثاء «لا أعرف إذا كان سيلعب أم لا، فهو في حالة جيدة ويشعر بالارتياح. لم يكمل الحصة التدريبية بأكملها، لتجنب التعرض للكدمات، لكنه تعافى بشكل جيد. ربما يلعب غداً، سأقرر ذلك معه غداً».
وأسهمت أهداف بيلينغهام في ملء الفراغ الذي تركه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي غادر صيفاً إلى نادي الاتحاد السعودي، وسط مسعى من الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو لإيجاد أفضل مستوياتهما.
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