أرتيتا يتعهد بـ ((رفع الصوت)) في وجه أخطاء ((في أيه آر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومُني‭ ‬أرسنال‭ ‬بخسارته‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬بعدما‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬سجله‭ ‬أنتوني‭ ‬غوردون‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭. ‬

وتدخل‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مخالفات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬أثار‭ ‬حفيظة‭ ‬أرتيتا‭ ‬الذي‭ ‬شاهد‭ ‬فريقه‭ ‬يتلقى‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬متخلفاً‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدر‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭. ‬

ولم‭ ‬يخفِ‭ ‬الإسباني‭ ‬امتعاضه‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬قائلاً‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬العار‮»‬‭ ‬احتساب‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬حظي‭ ‬بمساندة‭ ‬تامة‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬أصدر‭ ‬بياناً‭ ‬يؤيّد‭ ‬فيه‭ ‬موقف‭ ‬مدربه‭. ‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيفعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف،‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬واجبه‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬واضح‭ ‬جداً‭ ‬وصادق‭ ‬لما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬المباراة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬واجبي‭ ‬هو‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي،‭ ‬ودعم‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي،‭ ‬دعم‭ ‬فريقي،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬أُناسي‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سأفعله‭ ‬مراراً‭ ‬وتكراراً‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬أفعل‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬استناداً‭ ‬الى‭ ‬مشاعري،‭ (‬لكن‭) ‬بالأدلة‭ ‬وبأكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الوضوح‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬عشية‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬إشبيلية‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬واجب‭ ‬المدربين‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستخدام‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭. ‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأخطاء‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التطور‭. ‬المسار‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬أبداً‭ (‬دائماً‭ ‬صعوداً‭)‬،‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬دائماً‭ ‬مطبات‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬وهذه‭ ‬الأشياء‭ ‬ضرورية‭ ‬لتحسين‭ ‬اللعبة‭ ‬بالطريقة‭ ‬الصحيحة‮»‬،‭ ‬مستطرداً‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬بصوت‭ ‬مرتفع‭. ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديك‭ ‬مشكلة‭ ‬ووضعتها‭ ‬في‭ ‬الدرج،‭ ‬فستكون‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬الدرج‭ ‬وستصبح‭ ‬كريهة‭ ‬الرائحة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديك‭ ‬مشكلة،‭ ‬فلنتحدث‭ ‬عنها،‭ ‬لنحاول‭ ‬تحسينها‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نحاول‭ ‬القيام‭ ‬به‭. ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬تشلسي‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬توتنهام‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أكمله‭ ‬الأخير‭ ‬بتسعة‭ ‬لاعبين،‭ ‬مع‭ ‬الاحتكام‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭. ‬

وأعرب‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬لتوتنهام‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬عن‭ ‬امتعاضه‭ ‬مما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬قللت‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬الحكام‭ ‬وأن‭ ‬التوقف‭ ‬الطويل‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬تدخل‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬سيصبح‭ ‬القاعدة‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬لي‭ ‬إن‭ ‬الحكام‭ ‬يتحكمون‭ ‬في‭ ‬المباريات‭. ‬كلا،‭ ‬ليسوا‭ ‬كذلك‭. ‬التحكم‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬تسير‭ ‬نحوه‭ ‬اللعبة‭. ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تقبل‭ ‬الأمر‭ ‬ومحاولة‭ ‬التعامل‭ ‬معه‮»‬‭. ‬



