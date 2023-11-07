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ريال مدريد وبايرن ميونيخ لحجز بطاقة دور الـ 16

11/7/2023 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬14‭ ‬مرّة،‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬المتوّج‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬عن‭ ‬حجز‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فيما‭ ‬يأمل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬تفادي‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإحراج‭. ‬

وقبل‭ ‬استقباله‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي،‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬كاملة،‭ ‬ليتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬يستقبل‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬عينها‭. ‬

ومع‭ ‬امتلاك‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬يدرك‭ ‬أرتور‭ ‬جورج‭ ‬مدرب‭ ‬براغا‭ ‬ان‭ ‬التأهل‭ ‬صعب‭: ‬‮«‬مازلنا‭ ‬ضمن‭ ‬الصراع‭ ‬لكن‭ ‬تنتظرنا‭ ‬رحلتان‭ ‬صعبتان‭ (‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬ونابولي‭). ‬لكن‭ ‬أثبتنا‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬القتال‮»‬‭. ‬

ولتحقيق‭ ‬مفاجأة،‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬براغا‭ ‬احتواء‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬صاحب‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ (‬2-1‭) ‬وثنائية‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬برشلونة‭ ‬قلب‭ ‬بها‭ ‬نتيجة‭ ‬كلاسيكو‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ (‬2-1‭). ‬

علّق‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التصاعدي‭ ‬للاعب‭ ‬البالغ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭: ‬‮«‬فوجئنا‭ ‬بمستواه‭ ‬الراهن‭. ‬بمقدوره‭ ‬تسجيل‭ ‬20‭ ‬أو‭ ‬25‭ ‬هدفاً‭ ‬بسهولة‭. ‬هو‭ ‬لاعب‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لنا‭. ‬هو‭ ‬اللاعب‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬صنع‭ ‬الفارق‭ ‬الكبير‮»‬‭. ‬

ويبدو‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬جيد‭ ‬لمرافقة‭ ‬بايرن‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬باكراً‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬ويترنّح‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا،‭ ‬بعد‭ ‬حلوله‭ ‬رابعاً‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬

وبدأ‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬يستعيد‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬مستواه‭ ‬الذي‭ ‬خوّله‭ ‬لحصد‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬معوّلاً‭ ‬على‭ ‬أمثال‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬والجورجي‭ ‬خفيتشا‭ ‬كفاراتسخيليا‭ ‬وماتيو‭ ‬بوليتانو‭. ‬وفاز‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مواجهات‭ ‬أمام‭ ‬فرق‭ ‬ألمانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭. ‬

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غلطة‭ ‬سراي‭ ‬لن‭ ‬يستسلم

على‭ ‬غرار‭ ‬ريال،‭ ‬يضع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬التأهل‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬رابع،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هزمه‭ ‬3-1‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أظهر‭ ‬فيها‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬اسطنبول‭ ‬بقيادة‭ ‬المهاجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬المخضرم‭ ‬ماورو‭ ‬إيكاردي‭ ‬رغبة‭ ‬الفوز‭. ‬

ورغم‭ ‬خروجه‭ ‬المحبط‭ ‬أمام‭ ‬بادربورن‭ ‬المتواضع‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا،‭ ‬يتابع‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬عروضه‭ ‬القوية،‭ ‬فسحق‭ ‬غريمه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أجهز‭ ‬على‭ ‬دارمتشات‭ ‬8‭-‬0،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تألق‭ ‬مهاجمه‭ ‬الجديد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭. ‬

ويتصدر‭ ‬بايرن‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬التركي‭ ‬الذي‭ ‬يعتقد‭ ‬مدافعه‭ ‬كان‭ ‬أيهان‭ ‬ان‭ ‬فريقه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬مقارعة‭ ‬مضيفه‭: ‬‮«‬وضعنا‭ ‬بايرن‭ ‬تحت‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الضغط،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بل‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭ ‬وصنعنا‭ ‬فرص‭ ‬التسجيل‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬صدّ‭ ‬حارسه‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندري‭ ‬أونانا‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير،‭ ‬منحته‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬يلتقي‭ ‬الفريقان‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الدنماركية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬عودة‭ ‬ابن‭ ‬أكاديميتها‭ ‬راسموس‭ ‬هويلوند،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬حقق‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬8‭) ‬فوزاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬فولهام‭ ‬عبر‭ ‬البرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديش‭. ‬وكان‭ ‬فوز‭ ‬يونايتد‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬مخيبتين‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭. ‬

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أرسنال‭ ‬وإنتر‭ ‬قادران‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬أيضاً‭ ‬

وبعد‭ ‬خسارته‭ ‬الجدلية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬سيكون‭ ‬أرسنال‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬المسابقة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2017،‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬بحال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬إشبيلية‭ ‬الإسباني‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭. ‬

ويتصدر‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬الترتيب‭ ‬بست‭ ‬نقاط،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬لنس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬يحلّ‭ ‬على‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬بنقطتين،‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأندلسي‭.
‬وفي‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬أرسنال‭ ‬ولنس،‭ ‬سيضمن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬بلوغ‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭. ‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة،‭ ‬يأمل‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬الجيدة‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هزمه‭ ‬1‭-‬0‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭. ‬

ويتصدر‭ ‬الفريق‭ ‬الباسكي‭ ‬الترتيب‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط،‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬إنتر‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬ووصيف‭ ‬المسابقة‭ ‬الذي‭ ‬يحلّ‭ ‬على‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمساوي‭ ‬صاحب‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭. ‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬سوسييداد‭ ‬وإنتر‭ ‬سيضمنان‭ ‬التأهل‭ ‬سوياً‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭. ‬

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