Wednesday, 08 November 2023 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أنا امرأة

11/7/2023 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قالت‭ ‬العداءة‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقية‭ ‬كاستر‭ ‬سيمينيا،‭ ‬المتوجة‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬مرتين،‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تشعر‭ ‬بالخجل‭ ‬لكونها‭ ‬مختلفة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يتواصل‭ ‬نزاعها‭ ‬مع‭ ‬اتحادات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭.‬

وولدت‭ ‬سيمينيا‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬باختلافات‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الجنسي‭ ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬800‭ ‬متر‭ ‬المفضل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمستويات‭ ‬هرمون‭ ‬التيستوستيرون‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبات‭.‬

وطعنت‭ ‬سيمينيا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬اللوائح،‭ ‬ورغم‭ ‬رفض‭ ‬قضيتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭ ‬الدولية‭ ‬للتحكيم‭ ‬الرياضي‭ (‬كاس‭) ‬والمحكمة‭ ‬الفيدرالية‭ ‬السويسرية،‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬بأنها‭ ‬تعرضت‭ ‬لانتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬السويسرية،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬إحالة‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬الغرفة‭ ‬الكبرى‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬نهائي،‭ ‬قالت‭ ‬سيمينيا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭) ‬إنها‭ ‬تصب‭ ‬تركيزها‭ ‬على‭ ‬‮«‬الفوز‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬مع‭ ‬السلطات‮»‬‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬ليست‭ ‬ضمن‭ ‬خططها‭.‬

وقالت‭ ‬سيمينيا‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬أعتقد‭ ‬أنك‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬امرأة،‭ ‬فأنت‭ ‬امرأة‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الاختلافات‭ ‬لديك‭. ‬أدركت‭ ‬أنني‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أعيش‭ ‬حياتي‭ ‬وأكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ما‭ ‬أعتقد،‭ ‬وأنني‭ ‬أثق‭ ‬بنفسي‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬أعلم‭ ‬أنني‭ ‬امرأة،‭ ‬وأي‭ ‬شيء‭ ‬يأتي‭ ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬أتقبله‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬سيمينيا‭: ‬‮«‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬أعرف‭ ‬أنني‭ ‬مختلفة‭. ‬لا‭ ‬أهتم‭ ‬بالأمور‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يقولونه‭ ‬لي‭. ‬ولادتي‭ ‬بدون‭ ‬رحم‭ ‬أو‭ ‬بخصيتين‭ ‬داخليتين‭. ‬فهذا‭ ‬لا‭ ‬يجعلني‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬امرأة‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬تلك‭ ‬هي‭ ‬الاختلافات‭ ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬بها‭ ‬وسأتقبلها‭. ‬لن‭ ‬أخجل‭ ‬من‭ ‬كوني‭ ‬مختلفة‭. ‬أنا‭ ‬مختلفة‭ ‬ومميزة‭ ‬ولديّ‭ ‬شعور‭ ‬رائع‭ ‬إزاء‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬


MENAFN07112023000055011008ID1107389910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث