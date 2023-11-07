أنا امرأة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وولدت‭ ‬سيمينيا‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬باختلافات‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الجنسي‭ ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬800‭ ‬متر‭ ‬المفضل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمستويات‭ ‬هرمون‭ ‬التيستوستيرون‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبات‭.‬

وطعنت‭ ‬سيمينيا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬اللوائح،‭ ‬ورغم‭ ‬رفض‭ ‬قضيتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭ ‬الدولية‭ ‬للتحكيم‭ ‬الرياضي‭ (‬كاس‭) ‬والمحكمة‭ ‬الفيدرالية‭ ‬السويسرية،‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬بأنها‭ ‬تعرضت‭ ‬لانتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬السويسرية،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬إحالة‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬الغرفة‭ ‬الكبرى‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬نهائي،‭ ‬قالت‭ ‬سيمينيا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭) ‬إنها‭ ‬تصب‭ ‬تركيزها‭ ‬على‭ ‬‮«‬الفوز‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬مع‭ ‬السلطات‮»‬‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬ليست‭ ‬ضمن‭ ‬خططها‭.‬

وقالت‭ ‬سيمينيا‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬أعتقد‭ ‬أنك‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬امرأة،‭ ‬فأنت‭ ‬امرأة‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الاختلافات‭ ‬لديك‭. ‬أدركت‭ ‬أنني‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أعيش‭ ‬حياتي‭ ‬وأكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ما‭ ‬أعتقد،‭ ‬وأنني‭ ‬أثق‭ ‬بنفسي‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬أعلم‭ ‬أنني‭ ‬امرأة،‭ ‬وأي‭ ‬شيء‭ ‬يأتي‭ ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬أتقبله‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬سيمينيا‭: ‬‮«‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬أعرف‭ ‬أنني‭ ‬مختلفة‭. ‬لا‭ ‬أهتم‭ ‬بالأمور‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يقولونه‭ ‬لي‭. ‬ولادتي‭ ‬بدون‭ ‬رحم‭ ‬أو‭ ‬بخصيتين‭ ‬داخليتين‭. ‬فهذا‭ ‬لا‭ ‬يجعلني‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬امرأة‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬تلك‭ ‬هي‭ ‬الاختلافات‭ ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬بها‭ ‬وسأتقبلها‭. ‬لن‭ ‬أخجل‭ ‬من‭ ‬كوني‭ ‬مختلفة‭. ‬أنا‭ ‬مختلفة‭ ‬ومميزة‭ ‬ولديّ‭ ‬شعور‭ ‬رائع‭ ‬إزاء‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬



