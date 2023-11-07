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أكثر من 200 فيلسوف حول العالم يطالبون بمقاطعة إسرائيل ثقافيا

11/7/2023 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬أستاذ‭ ‬فلسفة‭ ‬في‭ ‬الأمريكتين‭ ‬وأوروبا‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬تضامن‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬ضد‭ ‬ما‭ ‬يرتكبه‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

ودعا‭ ‬الموقعون‭ ‬على‭ ‬البيان،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬ليبراليين‭ ‬إلى‭ ‬يساريين‭ ‬بينهم‭ ‬أسماء‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تخصصاتها‭ ‬ومعروفة‭ ‬عالميا،‭ ‬إلى‭ ‬تبنى‭ ‬مقاطعة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭: ‬نحن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أساتذة‭ ‬الفلسفة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬وأمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬وأوروبا‭ ‬نكتب‭ ‬للتعبير‭ -‬علنًا‭ ‬وبشكل‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‭- ‬عن‭ ‬تضامننا‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وإدانة‭ ‬المجزرة‭ ‬المستمرة‭ ‬والمتصاعدة‭ ‬بسرعة‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وبكامل‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والمادي‭ ‬والدعم‭ ‬الأيديولوجي‭ ‬لحكوماتنا‭.‬

وأضافوا‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬ندعي‭ ‬أي‭ ‬سلطة‭ ‬فريدة‭ ‬ أخلاقية‭ ‬أو‭ ‬فكرية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ذلك ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬كوننا‭ ‬فلاسفة،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬خطا‭ ‬تخصصنا‭ ‬خطوات‭ ‬مثيرة‭ ‬للإعجاب‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ممارسات‭ ‬الفلسفة‭ ‬الإقصائية‭ ‬تاريخيًا‭ ‬وفي‭ ‬التعامل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬المظالم‭ ‬الملحة‭ ‬والعاجلة،‭ ‬وتحقيقًا‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية،‭ ‬ندعو‭ ‬زملاءنا‭ ‬في‭ ‬الفلسفة‭ ‬إلى‭ ‬الانضمام‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬التواطؤ‭ ‬والصمت‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نكتب‭ ‬فيه‭ ‬هذه‭ ‬السطور،‭ ‬قتلت‭ ‬القنابل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8500‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وبحلول‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تقرأ‭ ‬فيه‭ ‬هذا،‭ ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬قد‭ ‬ارتفع،‭ ‬وهناك‭ ‬آلاف‭ ‬آخرون‭ ‬محاصرون‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع،‭ ‬أدى‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والأدوية‭ ‬والوقود‭ ‬والكهرباء،‭ ‬وقد‭ ‬صدرت‭ ‬أوامر‭ ‬لمليون‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬بمغادرة‭ ‬منازلهم‭ ‬وسط‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬وقبل‭ ‬الغزو‭ ‬البري‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬يذهبون‭ ‬إليه،‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬نكبة‭ ‬ثانية‭ ‬أمر‭ ‬مخيف،‭ ‬ولكنه‭ ‬ملائم‭. ‬ومن‭ ‬واجب‭ ‬أصحاب‭ ‬الضمير‭ ‬أن‭ ‬يتحدثوا‭ ‬علناً‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬الفظائع‭. ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬خطوة‭ ‬صعبة‭ ‬اتخاذها؛‭ ‬والأصعب‭ ‬بكثير‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نبتعد‭ ‬بصمت‭ ‬وتواطؤ‭ ‬عن‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬تتكشف‭.‬

إن‭ ‬التركيز،‭ ‬كما‭ ‬نفعل‭ ‬هنا،‭ ‬على‭ ‬تصرفات‭ ‬الدولة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والدعم‭ ‬الثابت‭ ‬الذي‭ ‬تتلقاه‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها،‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعنف،‭ ‬ولا‭ ‬المراوغة‭ ‬بشأن‭ ‬قيمة‭ ‬الأرواح‭ ‬البريئة‭. ‬إن‭ ‬الوفيات‭ ‬بين‭ ‬المدنيين،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬جنسيتهم،‭ ‬أمر‭ ‬مأساوي‭ ‬وغير‭ ‬مقبول‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬التصرف‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬العنف‭ ‬بدأ‭ ‬بهجمات‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬هو‭ ‬إظهار‭ ‬لامبالاة‭ ‬متهورة‭ ‬بالتاريخ‭ ‬وكذلك‭ ‬بحياة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭. ‬ولكي‭ ‬يتوقف‭ ‬العنف،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬العنف‭.‬

لقد‭ ‬استمر‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬لمدة‭ ‬16‭ ‬عاماً؛‭ ‬واحتلال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬استمر‭ ‬56‭ ‬عاما؛‭ ‬لقد‭ ‬استمر‭ ‬تجريد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬أراضيهم‭ ‬ومنازلهم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬فلسطين‭ ‬التاريخية‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬قرن،‭ ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬إسرائيل‭ ‬عام‭ ‬1948‭ ‬كدولة‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‭ ‬عرقية‭. ‬وليس‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬الصدفة‭ ‬أن‭ ‬المراقبين‭ ‬ بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جماعات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الدولية‭ ‬والإسرائيلية ‭ ‬يصفون‭ ‬الآن‭ ‬سيطرة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬الأردن‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬بأنها‭ ‬نظام‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭.‬

والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أننا‭ ‬جميعا‭ ‬ندرك‭ ‬تمام‭ ‬الإدراك‭ ‬أن‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬نعيش‭ ‬ونعمل‭ ‬فيها‭ ‬والتي‭ ‬ندفع‭ ‬لها‭ ‬الضرائب‭ ‬تمول‭ ‬وتحرض‭ ‬طرفا‭ ‬واحدا‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬غير‭ ‬المتكافئ‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭. ‬هذا‭ ‬الحزب‭ ‬ليس‭ ‬المظلوم،‭ ‬بل‭ ‬الظالم‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬يحث‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬الحلفاء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬حكوماتهم‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ينبغي‭ ‬ بل‭ ‬يجب ‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬البداية‭ ‬وليس‭ ‬النهاية‭ ‬للعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحرر‭. ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬عدالة‭ ‬وسلام،‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬الحصار،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬الاحتلال‭. ‬وفي‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الأهمية،‭ ‬يجب‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬حالياً‭ ‬بين‭ ‬نهر‭ ‬الأردن‭ ‬والبحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬المنفى‭.‬

إننا‭ ‬ندعو‭ ‬زملائنا‭ ‬الفلاسفة‭ ‬للانضمام‭ ‬إلينا‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬والنضال‭ ‬ضد‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬والاحتلال‭. ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬انضموا‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المقاطعة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والثقافية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ ‭ ‬متميزة‭ ‬عن‭ ‬الأفراد‭ ‬ ‭ ‬كما‭ ‬حددتها‭ ‬الحملة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للتعليم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والثقافي‭. ‬المقاطعة‭ ‬الثقافية‭ ‬لإسرائيل‭ (‬ PACBI ‭). ‬ونحن‭ ‬نحث‭ ‬جميع‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬التحدث‭ ‬بصراحة‭ ‬وبلا‭ ‬خوف،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قضية‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والعدالة‭ ‬للجميع‭.‬

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