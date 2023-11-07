المفوض السامي لحقوق الإنسان يزور الشرق الأوسط ويندّد بـ ((دوامة الألم))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووصل‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬زيارة‭ ‬للمنطقة‭ ‬تستغرق‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬يعتزم‭ ‬خلالها‭ ‬زيارة‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬اليوم،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكر‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬

وأضاف‭ ‬المكتب‭ ‬أنّ‭ ‬تورك‭ ‬سيزور‭ ‬عمّان‭ ‬غدا،‭ ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلّة‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬تورك‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬مرّ‭ ‬شهر‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬المذبحة‭ ‬والمعاناة‭ ‬المتواصلة،‭ ‬وإراقة‭ ‬الدماء‭ ‬والدمار‭ ‬والغضب‭ ‬واليأس‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬انتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬هي‭ ‬السبب‭ ‬الجذري‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد،‭ ‬وتلعب‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬دوراً‭ ‬مركزياً‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬مخرج‭ ‬من‭ ‬دوامة‭ ‬الألم‭ ‬هذه‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬استشهد‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬فلسطيني‭ ‬بينهم‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬طفل،‭ ‬وفقاً‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

ومع‭ ‬تصاعد‭ ‬الانتقادات‭ ‬لسلوك‭ ‬إسرائيل،‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬الإثنين،‭ ‬إنّ‭ ‬غزة‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬مقبرة‭ ‬للأطفال‮»‬‭.‬

وفرّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬إلى‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان،‭ ‬في‭ ‬بحث‭ ‬يائس‭ ‬عن‭ ‬الاحتماء‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬تورك‭ ‬إنّ‭ ‬زيارته‭ ‬للمنطقة‭ ‬‮«‬تأتي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الأزمة‭ ‬الحقوقية‭ ‬والإنسانية‭ ‬المستمرّة‭ ‬والخطيرة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬البيان،‭ ‬أنّ‭ ‬مفوّض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬سيتحدث‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬ومع‭ ‬المتضرّرين‭ ‬والمصابين،‭ ‬ومع‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

ولدى‭ ‬استقباله‭ ‬تورك‭ ‬أكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط

أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬كارثي‭ ‬ويضع‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والقيم‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬المحك،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاهد‭ ‬القتل‭ ‬والرعب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الأجيال‭ ‬لعقود‭ ‬قادمة‭.

‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬جمال‭ ‬رشدي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي،‭ ‬إن‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬انتهاك‭ ‬كافة‭ ‬حقوق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬القوة‭ ‬القائمة‭ ‬بالاحتلال،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الحق‭ ‬الأسمى‭ ‬وهو‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬أساسية‭ ‬كالحصول‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬والمأوى،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬التي‭ ‬انتهكت‭ ‬مع‭ ‬قصف‭ ‬المدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬ودور‭ ‬العبادة‭ ‬ومخيمات‭ ‬اللاجئين،‭ ‬وما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬تهجير‭ ‬قسري‭ ‬للسكان‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬صار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكانه‭ ‬نازحين‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬أوضح‭ ‬للمفوض‭ ‬السامي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شعوراً‭ ‬بفقدان‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المذابح‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال،‭ ‬والتي‭ ‬يُشاهدها‭ ‬الناس‭ ‬يومياً‭ ‬على‭ ‬الشاشات،‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬يزعج‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬هو‭ ‬سياسة‭ ‬الكيل‭ ‬بمكيالين‭ ‬وإصرار‭ ‬بعض‭ ‬القوى‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬إعطاء‭ ‬تبريرات‭ ‬لهذه‭ ‬الجرائم،‭ ‬ومنح‭ ‬الطرف‭ ‬المعتدي‭ ‬وقتاً‭ ‬إضافياً‭ ‬لممارسة‭ ‬المزيد‭ ‬منها‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬بأن‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاهد‭ ‬المروعة،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬يُمكن‭ ‬لأي‭ ‬ضمير‭ ‬تقبلها‭ ‬أو‭ ‬تبريرها،‭ ‬لن‭ ‬تُمحى‭ ‬من‭ ‬ذاكرة‭ ‬الشعوب،‭ ‬محذراً‭ ‬من‭ ‬انعكاسات‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬مستقبلا‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬تنسى‭ ‬سياسة‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬بالجملة‭ ‬التي‭ ‬مارسها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬غزة‭.

‬

ونقل‭ ‬المتحدث‭ ‬عن‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬الغربي‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يعي‭ ‬مدى‭ ‬خطورة‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬انعكاساته‭ ‬مستقبلا،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭. ‬

‭ ‬وحذر‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬‮«‬أي‭ ‬تفكير‭ ‬في‭ ‬تهجير‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬فما‭ ‬يجب‭ ‬العمل‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬والمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬باعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬لجميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭. ‬