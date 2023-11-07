أبو الغيط: لا يجب الاستهانة بتصريحات وزير إسرائيلي حول استخدام السلاح النووي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭,‬

وصرح‭ ‬جمال‭ ‬رشدي‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بأن‭ ‬خطابي‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬حملا‭ ‬نقداً‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬لهذه‭ ‬التصريحات،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬فيهما‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬الفاشية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬تبدو‭ ‬جنونية،‭ ‬فإنها‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬التطرف‭ ‬والتعصب‭ ‬الذي‭ ‬يتغلغل‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬حكومة‭ ‬تتبنى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأوهام‭ ‬الأيديولوجية‭ ‬والكراهية‭ ‬المتأصلة،‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬المستغرب‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬مجازر‭ ‬مروّعة‭ ‬ترتكب‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬في‭ ‬خطابيه‭ ‬‮«‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬اعتراف‭ ‬الوزير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بامتلاك‭ ‬بلاده‭ ‬سلاحاً‭ ‬نووياً،‭ ‬وهو‭ ‬السرّ‭ ‬المكشوف‭ ‬الذي‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬بشكل‭ ‬صارخ،‭ ‬بل‭ ‬تكشف‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬النظرة‭ ‬العنصرية،‭ ‬والنوايا‭ ‬الخطيرة‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬الذين‭ ‬يدعون‭ ‬لاستخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬كخيار‭ ‬استراتيجي‭ ‬ويحرّضون‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬الخطابين‭ ‬تضمنا‭ ‬إشارة‭ ‬قوية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬الثابت‭ ‬بضرورة‭ ‬إنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وضرورة‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‮»‬‭.

‬وطالب‭ ‬أبو‭ ‬الغيط

جوتيريش،‭ ‬ومن‭ ‬خلاله‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والوكالات‭ ‬الأممية‭ ‬والدولية،‭ ‬بـ«ضرورة‭ ‬تحمل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مسؤوليته‭ ‬نحو‭ ‬سرعة‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬ومحاسبة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الانتهاكات‭ ‬والجرائم‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‮»‬،‭ ‬محذراً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬السماح‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬الظالمة‭ ‬بالاستمرار‭ ‬ولو‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‭ ‬آخر‭ ‬سوف‭ ‬يزرع‭ ‬بذور‭ ‬الكراهية‭ ‬والتطرف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لسنوات‭ ‬قادمة‭. ‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬ومن‭ ‬خلاله‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬الاستخفاف‭ ‬أو‭ ‬الاستهانة‭ ‬بالتصريح‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتطرف‭ ‬وما‭ ‬يخفيه‭ ‬من‭ ‬نوايا‭ ‬إجرامية‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التهديد‭ ‬باستخدام‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬مباشرا‭ ‬للسلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بكل‭ ‬الجدية‭ ‬الواجبة‭. ‬