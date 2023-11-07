مناقصات لتوفير أعلام مملكة البحرين ولإنارة زينة العيد الوطني المجيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طرحت وزارة شؤون البلديات والزراعة في الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لتوفير أعلام مملكة البحرين لليوم الوطني المجيد، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بالأعياد الوطنية في شهر ديسمبر مدة شهر واحد، وسيتم استلام مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة الى تاريخ 15 نوفمبر الجاري على ان يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وترغب وزارة البلديات والزراعة بطرح مناقصة لتوفير أعلام مملكة البحرين بجودة عالية وبمختلف الاحجام مدة شهر واحد وذلك بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيد الوطني المجيد.
كما طرحت بلدية المحرق مناقصة لإنارة زينة العيد الوطني بلدية المحرق مدة شهرين، وسيتم استلام مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 19 نوفمبر الجاري على ان يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وترغب بلدية المحرق في توفير وتركيب مجسمات اناره متوزعه لإنارة العيد الوطني على (سور الحديقة الكبرى) وشارع المطار وتقاطع الجسر الشيخ عيسى (البسيتين) وممشى خليفة الكبير وشارع الغوص وشارع خليفة الكبير وعراد. ويلتزم المورد بإزالة المواد والتركيبات بعد انتهاء فترة الاحتفال وفي التاريخ الذي تقرره البلدية وتخزينها.
كما طرح مسرح الدانة في الموقع الالكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات مناقصة لإعدادات الإنتاج لفعاليتين في شهر ديسمبر 2023 وفي شهر يناير 2024، مدة شهرين، وسيتم استلام مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة الى تاريخ 22 نوفمبر الجاري على ان يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
ويرغب مسرح الدانة في تعيين مقاول للإعداد الاحترافي للمسرح والصوت والأضواء والشاشات (إنتاج الحدث) لفعاليتين واحدة في شهر ديسمبر 2023 وواحدة في شهر يناير 2024 وفقًا للمتطلبات والمواصفات المذكورة في وثائق المناقصة وبحسب نطاق العمل المذكور.
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