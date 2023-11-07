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مناقصات لتوفير أعلام مملكة البحرين ولإنارة زينة العيد الوطني المجيد

11/7/2023 7:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

طرحت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬أمس‭ ‬مناقصة‭ ‬لتوفير‭ ‬أعلام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لليوم‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬واحد،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬الى‭ ‬تاريخ‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وترغب‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بطرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لتوفير‭ ‬أعلام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬وبمختلف‭ ‬الاحجام‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬مناقصة‭ ‬لإنارة‭ ‬زينة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬مدة‭ ‬شهرين،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وترغب‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬وتركيب‭ ‬مجسمات‭ ‬اناره‭ ‬متوزعه‭ ‬لإنارة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ (‬سور‭ ‬الحديقة‭ ‬الكبرى‭) ‬وشارع‭ ‬المطار‭ ‬وتقاطع‭ ‬الجسر‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ (‬البسيتين‭) ‬وممشى‭ ‬خليفة‭ ‬الكبير‭ ‬وشارع‭ ‬الغوص‭ ‬وشارع‭ ‬خليفة‭ ‬الكبير‭ ‬وعراد‭. ‬ويلتزم‭ ‬المورد‭ ‬بإزالة‭ ‬المواد‭ ‬والتركيبات‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الاحتفال‭ ‬وفي‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬تقرره‭ ‬البلدية‭ ‬وتخزينها‭.‬

كما‭ ‬طرح‭ ‬مسرح‭ ‬الدانة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مناقصة‭ ‬لإعدادات‭ ‬الإنتاج‭ ‬لفعاليتين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬وفي‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬مدة‭ ‬شهرين،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬الى‭ ‬تاريخ‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

ويرغب‭ ‬مسرح‭ ‬الدانة‭ ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬مقاول‭ ‬للإعداد‭ ‬الاحترافي‭ ‬للمسرح‭ ‬والصوت‭ ‬والأضواء‭ ‬والشاشات‭ (‬إنتاج‭ ‬الحدث‭) ‬لفعاليتين‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬وواحدة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬وفقًا‭ ‬للمتطلبات‭ ‬والمواصفات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬وبحسب‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬المذكور‭.‬

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