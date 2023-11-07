مؤشرا ((البحرين العام)) و((البحرين الإسلامي)) يقفلان بارتفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقفل «مؤشر البحرين العام» يوم أمس الثلاثاء عند مستوى 1
, 923.95
بارتفاع قدره
3.20 نقاط مقارنة بإقفاله يوم الإثنين، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 720.17
بارتفاع قدره 1.33 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وقد تداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 3.63 ملايين سهم، بقيمة إجمالية قدرها 2.80 مليون دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 90 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المواد الاساسية الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 2.55 مليون دينار أي ما نسبته 91.15 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 2.34 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.
وجاءت ألمنيوم البحرين (ألبا) في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 2.55 مليون دينار أي ما نسبته 91.15 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 2.34 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.
أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 160.01 ألف دينار أي ما نسبته 5.72 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 873.27 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 20 صفقة.
ثم جاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة قدرها 38.19 ألف دينار أي ما نسبته 1.36 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 45.20 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 5 صفقات.
وقد تم يوم أمس تداول أسهم 12 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، في حين انخفضت أسعار أسهم 4 شركات، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
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