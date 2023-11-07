((إنفستكورب)) تصدر تقرير ((الاضطراب والتحول في المستقبل: فرصة للحلول المناخية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وضع‭ ‬التقرير‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬ورئيس‭ ‬منصة‭ ‬انفستكورب‭ ‬للحلول‭ ‬المناخية‭ ‬جيمس‭ ‬سوكاس،‭ ‬والرئيس‭ ‬العالمي‭ ‬لقسم‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬حبيب‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭. ‬ويشير‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬الظروف‭ ‬المواتية‭ ‬والمحفزات‭ ‬التي‭ ‬تعتقد‭ ‬انفستكورب‭ ‬أنها‭ ‬ستجعل‭ ‬فرصة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الحلول‭ ‬المناخية‭ ‬موازية‭ ‬بل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الاضطراب‭ ‬الحاصل‭ ‬ومن‭ ‬الثروة‭ ‬التي‭ ‬أوجدتها‭ ‬الثورة‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬شركات‭ ‬وأسواق‭ ‬جديدة‭ ‬تنمو‭ ‬بسرعة‭.‬

يلفت‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬موازاة‭ ‬تكثيف‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬الجديدة‭ ‬مثل‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬وطاقة‭ ‬الرياح‭ ‬البحرية،‭ ‬تشير‭ ‬حلول‭ ‬المناخ‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬ناشئة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تُعنى‭ ‬بالآتي‭:‬

. ‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مسألة‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭.‬

. ‭ ‬تسهيل‭ ‬إزالة‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬أو‭ ‬تخفيفها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكَرة‭ ‬وتلك‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬موارد‭ ‬الطبيعة‭.‬

‭ ‬ . الحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمناخ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكييف‭ ‬الأصول‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والخدمات‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬البقاء؛‭ ‬وتقديم‭ ‬التحليلات‭ ‬والمعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشؤون‭ ‬المناخ‭.‬

تشمل‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬المعنية‭ ‬بحلول‭ ‬المناخ‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬حلولاً‭ ‬جديدة‭ ‬لقياس‭ ‬بصمة‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬المعنية‭ (‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬قريبًا‭ ‬إلزامية‭ ‬بموجب‭ ‬اللوائح‭ ‬والأنظمة‭)‬،‭ ‬ومنتجات‭ ‬البناء‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬المضمَّنة‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬مثل‭ ‬الخرسانة‭ ‬وخفض‭ ‬الوقت‭ ‬اللازم‭ ‬للبناء‭ ‬أو‭ ‬توفير‭ ‬الأنظمة‭ ‬التي‭ ‬تقلل‭ ‬تكاليف‭ ‬الطاقة،‭ ‬والأنظمة‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬سعة‭ ‬تخزين‭ ‬البطاريات‭ ‬أو‭ ‬شبكات‭ ‬محطات‭ ‬الشحن‭ ‬للنقل‭ ‬المكهرَب،‭ ‬والحلول‭ ‬الزراعية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تقلل‭ ‬المدخلات‭ (‬المياه‭ ‬والأسمدة‭) ‬باستخدام‭ ‬النُظم‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستشعار‭ ‬أو‭ ‬توفير‭ ‬طرق‭ ‬بديلة‭ ‬لإنتاج‭ ‬البروتينات‭.‬

قال‭ ‬جيمس‭ ‬سوكاس‭: ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬حلول‭ ‬المناخ‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬للقيام‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭. ‬إن‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬ومعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭ ‬سيتطلب‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬ومهارات‭ ‬بناء‭ ‬الأعمال‭ ‬لدى‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬أيضا‭ ‬تحتاج‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المبتكرة‭ ‬والجديدة‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاقها‭ ‬بسرعة،‭ ‬وستحتاج‭ ‬الشركات‭ ‬بجميع‭ ‬أحجامها‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والتوجيه‭ ‬التشغيلي‭ ‬لزيادة‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬حلول‭ ‬مناخية‭ ‬جديدة‭ ‬لخدمة‭ ‬الأسواق‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمتنامية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬حبيب‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭: ‬‮«‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬وضوح‭ ‬مخاطر‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وتكاليفه،‭ ‬أصبحت‭ ‬الحلول‭ ‬المناخية‭ ‬أكثر‭ ‬إلحاحاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النمو‭ ‬السريع‭ ‬للأسواق‭ ‬والطلب‭ ‬من‭ ‬المستخدم‭ ‬النهائي‭. ‬ولا‭ ‬تنحصر‭ ‬فرصة‭ ‬الحلول‭ ‬المناخية‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬شركات‭ ‬جديدة‭ ‬ضخمة‭ ‬قابلة‭ ‬لمحاكاة‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬الثورة‭ ‬الرقمية،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬تتمتع‭ ‬أيضًا‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬القيمة‭ ‬بسرعة‭ ‬نظرًا‭ ‬للحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬والإطار‭ ‬الزمني‭ ‬الضيق‭ ‬لتجنب‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬الكارثي‮»‬‭.‬