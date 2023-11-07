الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب يشيد بدعم بنك البحرين الوطني

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- Akhbar Al Khaleej) أعرب الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب عن شكره وتقديره لبنك البحرين الوطني على دعمه المتواصل للصندوق، وحرصه على تفعيل دوره في رعاية أبناء وأسر الشهداء كجزء من التزامه بالشراكة المجتمعية.
وأشاد مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب بدور المؤسسات والشركات الداعمة للصندوق منذ تأسيسه حتى اليوم، وحرصها على دعم مختلف المبادرات التي يقوم بها من أجل تحقيق أهدافه.
من جانبه، أكد السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني، استمرار التزام البنك بدعم الجهود الإنسانية للصندوق وأهدافه النبيلة في رعاية ودعم أسر الشهداء الذين قدموا تضحيات جليلة في خدمة الوطن.
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