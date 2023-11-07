الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب يشيد بدعم بنك البحرين الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬مدير‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬بدور‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬الداعمة‭ ‬للصندوق‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬استمرار‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬للصندوق‭ ‬وأهدافه‭ ‬النبيلة‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬أسر‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬تضحيات‭ ‬جليلة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭.‬