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الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب يشيد بدعم بنك البحرين الوطني

11/7/2023 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المتواصل‭ ‬للصندوق،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬أبناء‭ ‬وأسر‭ ‬الشهداء‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامه‭ ‬بالشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

وأشاد‭ ‬مدير‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬بدور‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬الداعمة‭ ‬للصندوق‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬استمرار‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬للصندوق‭ ‬وأهدافه‭ ‬النبيلة‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬أسر‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬تضحيات‭ ‬جليلة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭.‬

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