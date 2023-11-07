انطلاق النسخة الخامسة من البرنامج التدريبي الحقوقي لمنتسبي جهاز المخابرات الوطني

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- Akhbar Al Khaleej) انطلقت النسخة الخامسة من البرنامج التدريبي الخاص لمنتسبي جهاز المخابرات الوطني في حقوق الإنسان، الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفتش العام في جهاز المخابرات الوطني، وذلك في إطار من الشراكة المجتمعية لتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتفعيلا لمذكرة التفاهم بين الجانبين.
وقد افتتحت البرنامج فاطمة الطريف رئيس وحدة التدريب والتثقيف في المؤسسة، حيث قدمت نبذة عن البرنامج الذي يمتد حتى نهاية نوفمبر الجاري، تطرقت خلالها الى المواضيع التي ستتناولها المحاضرات خلال فترة البرنامج، ومن ثم قدمت الدكتورة لولوة بنت أحمد آل خليفة، أستاذ مساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين، المحاضرة الأولى من البرنامج حول التطور التاريخي لحقوق الإنسان على جميع الأصعدة.
وعلى هامش انطلاق البرنامج، أشار المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الى أن البرنامج يأتي متسقا مع استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية للأعوام 2022-2025 التي تركز على نشر ثقافة حقوق الإنسان للمسؤولين عن إنفاذ القانون، وتماشيا مع ما جاء في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين.
من جانبه، أشاد السيد محمد راشد الرميحي المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني بجهود القائمين على هذا البرنامج، الذي انطلق عام 2018 في نسخته الأولى، وساهم جلياً في زيادة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى منتسبي جهاز المخابرات الوطني.
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