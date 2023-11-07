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انطلاق النسخة الخامسة من البرنامج التدريبي الحقوقي لمنتسبي جهاز المخابرات الوطني

11/7/2023 7:07:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلقت‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الخاص‭ ‬لمنتسبي‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتفعيلا‭ ‬لمذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وقد‭ ‬افتتحت‭ ‬البرنامج‭ ‬فاطمة‭ ‬الطريف‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التدريب‭ ‬والتثقيف‭ ‬في‭ ‬المؤسسة،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬تطرقت‭ ‬خلالها‭ ‬الى‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬ستتناولها‭ ‬المحاضرات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬البرنامج،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قدمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أستاذ‭ ‬مساعد‭ ‬بكلية‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬المحاضرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬حول‭ ‬التطور‭ ‬التاريخي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬انطلاق‭ ‬البرنامج،‭ ‬أشار‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يأتي‭ ‬متسقا‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وخطة‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للأعوام‭ ‬2022‭-‬2025‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للمسؤولين‭ ‬عن‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون،‭ ‬وتماشيا‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬راشد‭ ‬الرميحي‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬بجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬بجهود‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى،‭ ‬وساهم‭ ‬جلياً‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لدى‭ ‬منتسبي‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭.‬

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