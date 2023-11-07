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((غزة وسيناريوهات المستقبل)) حلقة نقاشية في مركز ((دراسات))

11/7/2023 7:07:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬حلقةً‭ ‬نقاشيةً‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬غزة‭ ‬والسيناريوهات‭ ‬المستقبلية‮»‬،‭ ‬بمقره‭ ‬في‭ ‬عوالي‭ ‬عصر‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬6‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬الدكتورة‭ ‬راندا‭ ‬سليم‭ ‬زميل‭ ‬أول‭ ‬ومديرة‭ ‬برنامج‭ ‬حوارات‭ ‬المسار‭ ‬الثاني‭ ‬وحل‭ ‬النزاعات‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

حضر‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬عددٌ‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الاختصاص‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬حمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العبدالله‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬وباحثي‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭. ‬

وغطت‭ ‬حلقة‭ ‬النقاش‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬منها‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التصعيد‭ ‬المتواصل‭ ‬وتداعياتها‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التبعات‭ ‬والمخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬المحدقة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والتعقيدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإحلال‭ ‬السلام‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وشدد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬على‭ ‬أولوية‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬ممراتٍ‭ ‬إنسانيةٍ‭ ‬عاجلةٍ‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬بجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬العون‭ ‬والإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لوقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية،‭ ‬وإيجاد‭ ‬أفقٍ‭ ‬سياسي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬الدائم‭ ‬والعادل‭ ‬والشامل‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

كما‭ ‬وفر‭ ‬الحدث‭ ‬منصةً‭ ‬لتحليل‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الصراع،‭ ‬وسلط‭ ‬المشاركون‭ ‬أيضًا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬والدروس‭ ‬المستفادة،‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬فهمٍ‭ ‬أعمقٍ‭ ‬للديناميكيات‭ ‬المعقدة‭ ‬للمشهد‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

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