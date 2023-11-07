((غزة وسيناريوهات المستقبل)) حلقة نقاشية في مركز ((دراسات))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» حلقةً نقاشيةً بعنوان «غزة والسيناريوهات المستقبلية»، بمقره في عوالي عصر يوم الاثنين 6 نوفمبر 2023م، شارك فيها عبر تقنية الاتصال المرئي الدكتورة راندا سليم زميل أول ومديرة برنامج حوارات المسار الثاني وحل النزاعات في معهد الشرق الأوسط بالولايات المتحدة.
حضر الحلقة النقاشية عددٌ من المسؤولين والأكاديميين وأصحاب الاختصاص بحضور الدكتور حمد إبراهيم العبدالله المدير التنفيذي للمركز ومجموعة من منتسبي وباحثي «دراسات».
وغطت حلقة النقاش العديد من الموضوعات المهمة منها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل التصعيد المتواصل وتداعياتها الإنسانية، بالإضافة إلى التبعات والمخاطر الأمنية المحدقة بمنطقة الشرق الأوسط، والتعقيدات المتعلقة بإحلال السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وشدد المشاركون في الندوة على أولوية وقف التصعيد وحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني والعمل على تأمين ممراتٍ إنسانيةٍ عاجلةٍ لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، كما أشاد المشاركون بجهود مملكة البحرين لتقديم العون والإغاثة الإنسانية في غزة، وضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لوقف العمليات العسكرية، وإيجاد أفقٍ سياسي للوصول إلى السلام الدائم والعادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما وفر الحدث منصةً لتحليل الجهود الدبلوماسية والدولية الرامية إلى حل الصراع، وسلط المشاركون أيضًا الضوء على التحديات والدروس المستفادة، للمساهمة في فهمٍ أعمقٍ للديناميكيات المعقدة للمشهد السياسي في الشرق الأوسط.
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