((غزة وسيناريوهات المستقبل)) حلقة نقاشية في مركز ((دراسات))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حضر‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬عددٌ‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الاختصاص‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬حمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العبدالله‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬وباحثي‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭. ‬

وغطت‭ ‬حلقة‭ ‬النقاش‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬منها‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التصعيد‭ ‬المتواصل‭ ‬وتداعياتها‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التبعات‭ ‬والمخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬المحدقة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والتعقيدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإحلال‭ ‬السلام‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وشدد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬على‭ ‬أولوية‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬ممراتٍ‭ ‬إنسانيةٍ‭ ‬عاجلةٍ‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬بجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬العون‭ ‬والإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لوقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية،‭ ‬وإيجاد‭ ‬أفقٍ‭ ‬سياسي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬الدائم‭ ‬والعادل‭ ‬والشامل‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

كما‭ ‬وفر‭ ‬الحدث‭ ‬منصةً‭ ‬لتحليل‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الصراع،‭ ‬وسلط‭ ‬المشاركون‭ ‬أيضًا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬والدروس‭ ‬المستفادة،‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬فهمٍ‭ ‬أعمقٍ‭ ‬للديناميكيات‭ ‬المعقدة‭ ‬للمشهد‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬