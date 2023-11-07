إمام المسجد الحرام الدكتور بندر بن عبدالعزيز يؤم المصلين لصلاة الجمعة القادمة بـ((الفاتح))

إمام المسجد الحرام الدكتور بندر بن عبدالعزيز يؤم المصلين لصلاة الجمعة القادمة بـ((الفاتح))
التاريخ
11/7/2023 7:07:43 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء سيؤم المصلين لصلاة الجمعة هذا الأسبوع بجامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي، التي تصادف يوم 10 نوفمبر 2023.
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