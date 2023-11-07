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إمام المسجد الحرام الدكتور بندر بن عبدالعزيز يؤم المصلين لصلاة الجمعة القادمة بـ((الفاتح))

11/7/2023 7:07:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬أن‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بليلة‭ ‬إمام‭ ‬وخطيب‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬سيؤم‭ ‬المصلين‭ ‬لصلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بجامع‭ ‬مركز‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬الإسلامي،‭ ‬التي‭ ‬تصادف‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬

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