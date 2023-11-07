شهر على العدوان على غزة.. أوضاع كارثية ومجازر إسرائيلية لا تتوقف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬شهداء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬و328‭ ‬شهيدا،‭ ‬بينهم‭ ‬4237‭ ‬طفلا‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بلغ‭ ‬25‭ ‬ألفا‭ ‬و956‭ ‬مصابا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬مسلحة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬ووصف‭ ‬القدرة‭ ‬الممرات‭ ‬الآمنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بأنها‭ ‬باتت‭ ‬‮«‬ممرات‭ ‬الموت‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬بتوفير‭ ‬ممر‭ ‬إنساني‭ ‬آمن‭ ‬لضمان‭ ‬تدفق‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والوقود‭ ‬وخروج‭ ‬الجرحى،‭ ‬كما‭ ‬حث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المنشآت‭ ‬الصحية‭ ‬وسيارات‭ ‬الإسعاف‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬ان‭ ‬الدمار‭ ‬والنيران‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الغارات‭ ‬ليست‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬رؤيته‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬فجنازات‭ ‬الشهداء‭ ‬لا‭ ‬تتوقف،‭ ‬ونزيف‭ ‬دماء‭ ‬الجرحى‭ ‬يسيل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬وطوابير‭ ‬المياه‭ ‬والخبز‭ ‬والطعام‭ ‬والدواء‭ ‬توزع‭ ‬عشوائيا‭ ‬في‭ ‬طرقات‭ ‬وأزقة‭ ‬محاطة‭ ‬بأكوام‭ ‬الحجارة‭.‬

وبعد‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬أصبحت‭ ‬النجاة‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬قريب‭ ‬أمرا‭ ‬اعتياديا‭ ‬لا‭ ‬يثير‭ ‬اهتمام‭ ‬أحد،‭ ‬فالجميع‭ ‬تعرض‭ ‬لموقف‭ ‬مشابه‭.‬

أما‭ ‬القصص‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬في‭ ‬أحاديث‭ ‬المساء‭ ‬فتتمحور‭ ‬حول‭ ‬طريقة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ربطة‭ ‬خبز‭ ‬أو‭ ‬قارورة‭ ‬مياه‭ ‬صالحة‭ ‬للشرب‭ ‬أو‭ ‬ابتكار‭ ‬طريقة‭ ‬جديدة‭ ‬لصنع‭ ‬الخبز‭ ‬دون‭ ‬غاز‭ ‬أو‭ ‬كهرباء‭.‬

واستهدفت‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬منازل‭ ‬وشققا‭ ‬سكنية‭ ‬ورياض‭ ‬أطفال‭ ‬وطرقا‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬في‭ ‬حيي‭ ‬تل‭ ‬الهوى‭ ‬والزيتون،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭ ‬ودمارا‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

واستشهد‭ ‬عشرات‭ ‬المواطنين،‭ ‬وجرح‭ ‬آخرون،‭ ‬في‭ ‬مجزرة‭ ‬جديدة‭ ‬ارتكبتها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

واستهدف‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بالصواريخ‭ ‬مربعا‭ ‬سكنيا‭ ‬وسط‭ ‬دير‭ ‬البلح،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬عشرات‭ ‬المواطنين‭ ‬جلهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمسنين،‭ ‬وتدمير‭ ‬المنازل‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬ساكنيها،‭ ‬فيما‭ ‬العشرات‭ ‬منهم‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭.‬

وقد‭ ‬نفت‭ ‬سلطات‭ ‬غزة‭ ‬إعلان‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬جنوب‭ ‬وادي‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬42 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭ ‬للقتلى‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جنوب‭ ‬الوادي‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬نشر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تسجيلات‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬لحركة‭ ‬نزوح‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬صوب‭ ‬جنوب‭ ‬غزة،‭ ‬حذرت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬واعتبرته‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الحرب‭ ‬النفسية‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭.‬

وفي‭ ‬تطورات‭ ‬العمليات‭ ‬البرية،‭ ‬تتضارب‭ ‬الأنباء‭ ‬والتصريحات‭ ‬حول‭ ‬تمكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬تطويق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬واسع،‭ ‬حيث‭ ‬أفيد‭ ‬باندلاع‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬وقوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬حاولت‭ ‬التوغل‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬تل‭ ‬الهوى‭ ‬جنوبي‭ ‬غزة‭.‬

وتحاول‭ ‬الدبابات‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬عبر‭ ‬محاور‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬منطقة‭ ‬الشارع‭ ‬الساحلي،‭ ‬الواصل‭ ‬بين‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬مع‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

فيما‭ ‬نفى‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬و«الحدث‮»‬‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬أوردها‭ ‬جيش‭ ‬الإحلال‭ ‬عن‭ ‬تمكن‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تتمركز‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المدينة‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬رفض‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإٍسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬مقبرة‭ ‬للأطفال‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأكد‭ ‬نتنياهو‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ - ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬شامل‭ - ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائننا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ستتولّى،‭ ‬فترة‭ ‬غير‭ ‬محدّدة،‭ ‬المسؤولية‭ ‬الأمنية‭ ‬الشاملة‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وأتى‭ ‬كلام‭ ‬نتنياهو‭ ‬بعدما‭ ‬طالب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬مجددا‭ ‬بـ«وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬يزداد‭ ‬إلحاحا‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬استحال‭ ‬‮«‬مقبرة‭ ‬للأطفال‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الكابوس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭. ‬بل‭ ‬إن‭ ‬البشرية‭ ‬تعاني‭ ‬أزمة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أسامة‭ ‬حمدان‭: ‬‮«‬للذين‭ ‬يظنون‭ ‬أنّ‭ ‬حماس‭ ‬ذاهبة،‭ ‬ستبقى‭ ‬حماس‭ ‬ضمير‭ ‬شعبنا‭ ‬وتطلعاته‭ ‬ولن‭ ‬تستطيع‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬انتزاعها‭ ‬او‭ ‬تهميشها‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬ولن‭ ‬يقبل‭ ‬شعبنا‭ ‬بحكومة‭ ‬فيشي‭ ‬جديدة‭ (‬التي‭ ‬تعاونت‭ ‬مع‭ ‬الاحتلال‭ ‬النازي‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬بمن‭ ‬يأتي‭ ‬عميلاً‭ ‬على‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أو‭ ‬أمريكية‮»‬‭. ‬