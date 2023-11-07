النواب يحيل إلى الحكومة مقترحات لجنة التحقيق النيابية بشأن الأمن الغذائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬بشأن‭ ‬الامن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واحالتها‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭.‬

واكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬بشأن‭ ‬الامن‭ ‬الغذائي‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬خلصت‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬استنتاجا‭ ‬و17‭ ‬مقترحا‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬فاتورة‭ ‬الاستيراد‭ ‬حيث‭ ‬تستورد‭ ‬البحرين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭%‬‭ ‬من‭ ‬احتياجاتها‭ ‬الغذائية،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬امله‭ ‬في‭ ‬توافر‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬وتحقيق‭ ‬ما‭ ‬وجه‭ ‬به‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لتوفير‭ ‬مشروع‭ ‬استراتيجي‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

بدروه‭ ‬طالب‭ ‬النائب‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬بضرورة‭ ‬توفير‭ ‬مخازن‭ ‬صالحة‭ ‬لتخزين‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬لفترات‭ ‬زمنية‭ ‬طويلة،‭ ‬ودعم‭ ‬المواطنين‭ ‬المزارعين‭ ‬بالمستلزمات‭ ‬والخدمات‭ ‬الزراعية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المحاصيل‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الزراعية،‭ ‬واعداد‭ ‬برامج‭ ‬تعليمية‭ ‬وتدريبية‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬الارشاد‭ ‬والتوعية‭.‬





واتفق‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬الطرح‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬دعم‭ ‬للمزارعين‭ ‬وأيضا‭ ‬للتجار‭ ‬في‭ ‬الكهرباء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكلفة‭ ‬الكهرباء،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬توجد‭ ‬حلول‭ ‬لدعم‭ ‬المنتج‭ ‬المحلي‭ ‬والترويج‭ ‬للمنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬وزيادتها‭ ‬لتغطية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬مصائد‭ ‬الأسماك‭ ‬واشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬التنموية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬أيضا‭ ‬النائب‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشنو‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬زيادة‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬للقطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬انشاء‭ ‬مجلس‭ ‬اعلى‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أشار‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬وجدنا‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬سد‭ ‬النقص‭ ‬الموجود‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬الامن‭ ‬الغذائي‭ ‬ووقف‭ ‬التصدير‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬احتياجاتها،‭ ‬مضيفا‭ ‬اننا‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬إقليمي‭ ‬خطير‭ ‬جدا‭ ‬والكل‭ ‬يترقب‭ ‬هل‭ ‬ستمتد‭ ‬الحرب‭ ‬القائمة‭ ‬حاليا،‭ ‬وهل‭ ‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬انقطعت‭ ‬امدادات‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬من‭ ‬الخارج؟‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬دائرته‭ ‬ارض‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لمشاريع‭ ‬الامن‭ ‬الغذائي‭ ‬منذ‭ ‬عامين،‭ ‬وحتى‭ ‬الان‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬شيء‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬مطالبا‭ ‬أيضا‭ ‬بدور‭ ‬أكبر‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬في‭ ‬انشاء‭ ‬شركة‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬تكون‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الامن‭ ‬الغذائي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬شركات‭ ‬حكومية‭ ‬معنية‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأسعار‭ ‬وعدم‭ ‬رفعها‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار،‭ ‬منتقدا‭ ‬أيضا‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مخازن‭ ‬ضخمة‭ ‬لحفظ‭ ‬الأغذية‭ ‬مما‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭.‬

ولفت‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬منظومة‭ ‬خليجية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الامن‭ ‬الغذائي،‭ ‬والحاجة‭ ‬الى‭ ‬خطة‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لتامين‭ ‬الغذاء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬فيما‭ ‬انتقد‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭ ‬ما‭ ‬اسماه‭ ‬بتجفيف‭ ‬الأراضي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬منحها‭ ‬لمطورين‭ ‬عقاريين،‭ ‬متسائلا‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬مشروع‭ ‬خيرات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تخصيص‭ ‬الأرض‭ ‬هناك،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬العجز‭ ‬بين‭ ‬الانتاج‭ ‬والاستهلاك‭ ‬الغذائي‭.‬‮

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بدوره‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬مبارك‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬خططا‭ ‬وبرامج‭ ‬لرفع‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬سلع‭ ‬معينة‭ ‬مثل‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬او‭ ‬انتاج‭ ‬الدواجن‭ ‬والبيض،‭ ‬افقا‭ ‬واعيا‭ ‬للتطوير‭ ‬ونعطيها‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬والدعم،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬جهد‭ ‬وطني‭ ‬لرفع‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الامن‭ ‬الغذائي‭ ‬يكون‭ ‬موضع‭ ‬تقدير‭ ‬وندعمه،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬فان‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الامتيازات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬للمزارعين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منح‭ ‬أراض‭ ‬مدعومة‭ ‬بأسعار‭ ‬رمزية‭ ‬وفترات‭ ‬سماح‭ ‬ونقل‭ ‬معرفة‭ ‬والدعم‭ ‬مستمر‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬انه‭ ‬الفعل‭ ‬هناك‭ ‬تعاون‭ ‬خليجي‭ ‬مشترك‭ ‬ولجنة‭ ‬وزارية‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬التعاون‭ ‬الزراعي‭ ‬والامن‭ ‬الغذائي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬خليجية‭ ‬مشتركة‭ ‬للتكامل‭ ‬الغذائي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ميزانية‭ ‬مرصودة‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬ومشروعين‭ ‬اكتملت‭ ‬اعمالهما‭ ‬الانشائية‭ ‬ونتطلع‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬لبدء‭ ‬العمليات‭ ‬فيهما‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عبدالله‭ ‬فخرو‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬لمتابعة‭ ‬حركة‭ ‬الأسواق‭ ‬وتوفير‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اعفاء‭ ‬المؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬المخصصة‭ ‬لتخزين‭ ‬الأغذية‭ ‬لمدة‭ ‬4‭ ‬اشهر‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مبادرات‭ ‬أخرى‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬اثر‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬نسب‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭.‬