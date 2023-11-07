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بمناسبة ذكرى تأسيسهاالملك ينيب القائد العام لزيارة المدفعية الملكية

11/7/2023 7:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أناب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬لزيارة‭ ‬المدفعية‭ ‬الملكية‭ ‬أمس‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬السابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬1976م‭.‬

حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبليه‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬المدفعية‭ ‬الملكية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭.‬

ولدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحفل‭ ‬عزفت‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬السلام‭ ‬الملكي،‭ ‬بعدها‭ ‬تفقد‭ ‬حرس‭ ‬الشرف‭ ‬الذي‭ ‬اصطف‭ ‬لتحيته،‭ ‬واستهلت‭ ‬الزيارة‭ ‬بتلاوة‭ ‬آيات‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬ووقف‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الجميع‭ ‬لقراءة‭ ‬الفاتحة‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬الأبرار،‭ ‬ثم‭ ‬ألقى‭ ‬قائد‭ ‬المدفعية‭ ‬الملكية‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬بمناسبة‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬وألقى‭ ‬بعدها‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬جاسم‭ ‬زايد‭ ‬الكبيسي‭ ‬كلمة‭ ‬أُسر‭ ‬الشهداء‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬قدم‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الأوسمة‭ ‬التي‭ ‬منحها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لأسر‭ ‬الشهداء‭ ‬وإلى‭ ‬المصابين‭ ‬والهدايا‭ ‬التذكارية‭.‬

بعدها‭ ‬تشرف‭ ‬المصابون‭ ‬إثر‭ ‬الاعتداء‭ ‬الغادر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الهدنة،‭ ‬بالسلام‭ ‬على‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬قلدهم‭ ‬شارة‭ ‬المصابين،‭ ‬تقديراً‭ ‬لما‭ ‬أبدوه‭ ‬من‭ ‬شجاعة‭ ‬وبسالة‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهم‭ ‬لواجبهم‭ ‬الوطني،‭ ‬ثم‭ ‬تشرف‭ ‬قائد‭ ‬المدفعية‭ ‬الملكية‭ ‬بإهداء‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الزيارة‭ ‬نقل‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬المبارك‭ ‬ولجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬المدفعية‭ ‬الملكية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬تأسيس‭ ‬المدفعية‭ ‬الملكية،‭ ‬مباركاً‭ ‬جلالته‭ ‬لكل‭ ‬منتسبي‭ ‬المدفعية‭ ‬الملكية‭ ‬نتائج‭ ‬عملهم‭ ‬المشرف‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬قواتنا‭ ‬الأبية‭ ‬لحماية‭ ‬أمن‭ ‬تنميتنا‭ ‬الشاملة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬شراكتنا‭ ‬المتعددة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الحيوية‭ ‬من‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬نقل‭ ‬لهم‭ ‬فخر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بما‭ ‬بذلته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬واجبها‭ ‬الدفاعي‭ ‬التاريخي،‭ ‬وبحصيلة‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬تحلت‭ ‬بالالتزام‭ ‬العالي‭ ‬والاستعداد‭ ‬اليقظ‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬المخاطر‭ ‬والتحديات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬ثباته‭ ‬واستمراره‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤية‭ ‬دفاعية‭ ‬متجددة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المستوى‭ ‬النوعي‭ ‬والكيفي‭ ‬المتقدم‭ ‬للإنسان‭ ‬والعتاد،‭ ‬لتتسلح‭ ‬قواتنا‭ ‬بأحدث‭ ‬الخبرات‭ ‬والعلوم‭ ‬والمهارات‭ ‬في‭ ‬تولي‭ ‬مهامها‭ ‬وبكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واحترافية‭.‬

ونقل‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إشادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬الذكرى‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬مسيرتنا‭ ‬الدفاعية‭ ‬بإنجازاتها‭ ‬الباعثة‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬والشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لقيادة‭ ‬وضباط‭ ‬وأفراد‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬الذود‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬وحماية‭ ‬قيمة‭ ‬الأصيلة‭ ‬وثوابته‭ ‬الوطنية،‭ ‬وحرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬البناء‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬مكتسباتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬باعتباره‭ ‬هدفاً‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه‭ ‬بعونه‭ ‬تعالى‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬الشامخة،‭ ‬وعين‭ ‬البحرين‭ ‬الساهرة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬ثقته‭ ‬بأن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬صمام‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والازدهار‭ ‬وأن‭ ‬أدائها‭ ‬لواجبها‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬يعد‭ ‬مفخرة‭ ‬للجميع‭.‬

داعياً‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬بأن‭ ‬يتغمد‭ ‬شهداءنا‭ ‬الأبطال‭ ‬برحمته‭ ‬الواسعة،‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬أرواحهم‭ ‬فداء‭ ‬لواجبهم‭ ‬المقدس‭ ‬وسجلوا‭ ‬بتضحياتهم‭ ‬أروع‭ ‬قصص‭ ‬البطولة‭ ‬والشجاعة‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الوطن‭ ‬الخالدة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬جلالته‭ ‬إنه‭ ‬سيذكرهم‭ ‬دائماً‭ ‬ولن‭ ‬ينساهم‭ ‬أبداً،‭ ‬وابتهال‭ ‬جلالته‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬للباري‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يمن‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬على‭ ‬المصابين،‭ ‬ومباركة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬أيده‭ ‬الله‭ ‬خطى‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬حمل‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الخير‭ ‬والحق‭ ‬والرفعة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬اللفتة‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬أعطت‭ ‬الشهداء‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً،‭ ‬وذلك‭ ‬بتأكيد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بأسر‭ ‬الشهداء‭ ‬ورعاية‭ ‬شؤونهم‭ ‬ستظل‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬أولوياته‭ ‬عرفاناً‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬بمكانة‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬ضحوا‭ ‬بأنفسهم‭ ‬وأرواحهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬السامي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬الأبرار‭ ‬سطروا‭ ‬بدمائهم‭ ‬الزكية‭ ‬الطاهرة‭ ‬أروع‭ ‬ملاحم‭ ‬الشجاعة‭ ‬والبسالة،‭ ‬وأن‭ ‬تضحياتهم‭ ‬النبيلة‭ ‬في‭ ‬نصرة‭ ‬الشقيق‭ ‬ستظل‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬وستبقى‭ ‬أسماؤهم‭ ‬خالدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الوطن‭ ‬رمزاً‭ ‬للوطنية،‭ ‬وأن‭ ‬أسر‭ ‬الشهداء‭ ‬الكرام‭ ‬أصبحوا‭ ‬مثالاً‭ ‬يحتذى‭ ‬بهم‭ ‬بثباتهم‭ ‬وصبرهم،‭ ‬مشيداً‭ ‬بشجاعة‭ ‬المصابين‭ ‬وإقدامهم‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس،‭ ‬مع‭ ‬تمنياته‭ ‬لهم‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بعون‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬بالرؤى‭ ‬السامية‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬رسالتها‭ ‬الوطنية‭ ‬السامية‭ ‬بكل‭ ‬عزم‭ ‬واقتدار‭ ‬مستندة‭ ‬على‭ ‬نهجها‭ ‬الراسخ‭ ‬والمتين،‭ ‬وإن‭ ‬همم‭ ‬رجالها‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬دائماً‭ ‬شامخة‭ ‬أبية،‭ ‬وستظل‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬قوة‭ ‬خير‭ ‬وحق‭ ‬تحمل‭ ‬لواء‭ ‬المجد‭.‬

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