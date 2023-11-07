بمناسبة ذكرى تأسيسهاالملك ينيب القائد العام لزيارة المدفعية الملكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لزيارة المدفعية الملكية أمس بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين على تأسيسها في العاشر من نوفمبر 1976م.
حيث كان في مقدمة مستقبليه الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان واللواء الركن الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة قائد المدفعية الملكية، وعدد من كبار الضباط.
ولدى وصوله إلى موقع الحفل عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي، بعدها تفقد حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، واستهلت الزيارة بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ووقف بعد ذلك الجميع لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار، ثم ألقى قائد المدفعية الملكية كلمة ترحيبية بمناسبة هذه الزيارة، وألقى بعدها اللواء الركن جاسم زايد الكبيسي كلمة أُسر الشهداء.
بعد ذلك نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، قدم القائد العام لقوة دفاع البحرين الأوسمة التي منحها جلالة الملك المعظم لأسر الشهداء وإلى المصابين والهدايا التذكارية.
بعدها تشرف المصابون إثر الاعتداء الغادر في وقت الهدنة، بالسلام على القائد العام لقوة دفاع البحرين، حيث قلدهم شارة المصابين، تقديراً لما أبدوه من شجاعة وبسالة خلال تأديتهم لواجبهم الوطني، ثم تشرف قائد المدفعية الملكية بإهداء حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة هدية تذكارية.
وفي ختام الزيارة نقل القائد العام لقوة دفاع البحرين تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذا اليوم المبارك ولجميع منتسبي المدفعية الملكية بمناسبة ذكرى تأسيس المدفعية الملكية، مباركاً جلالته لكل منتسبي المدفعية الملكية نتائج عملهم المشرف وتضحياتهم الكبيرة ضمن صفوف قواتنا الأبية لحماية أمن تنميتنا الشاملة، وتعزيز شراكتنا المتعددة في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
كما نقل لهم فخر جلالة الملك المعظم بما بذلته مملكة البحرين على صعيد واجبها الدفاعي التاريخي، وبحصيلة المواقف التي تحلت بالالتزام العالي والاستعداد اليقظ في وجه المخاطر والتحديات، وهو ما نحرص على ثباته واستمراره من خلال رؤية دفاعية متجددة تعتمد على تطوير المستوى النوعي والكيفي المتقدم للإنسان والعتاد، لتتسلح قواتنا بأحدث الخبرات والعلوم والمهارات في تولي مهامها وبكل كفاءة واحترافية.
ونقل القائد العام لقوة دفاع البحرين إشادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفاء بهذه الذكرى المهمة من مسيرتنا الدفاعية بإنجازاتها الباعثة على الفخر والاعتزاز، والشكر والتقدير لقيادة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين على جهودهم المخلصة في الذود عن أمن الوطن وحماية قيمة الأصيلة وثوابته الوطنية، وحرص جلالته على المزيد من العمل البناء للمحافظة على مكتسباتنا الوطنية باعتباره هدفاً لا حياد عنه بعونه تعالى في نطاق هذه القوة الشامخة، وعين البحرين الساهرة، وتأكيد جلالة الملك المعظم القائد الأعلى ثقته بأن قوة دفاع البحرين هي صمام الأمن والأمان والازدهار وأن أدائها لواجبها الوطني في كل الظروف يعد مفخرة للجميع.
داعياً جلالة الملك المعظم المولى عز وجل بأن يتغمد شهداءنا الأبطال برحمته الواسعة، الذين قدموا أرواحهم فداء لواجبهم المقدس وسجلوا بتضحياتهم أروع قصص البطولة والشجاعة في سجلات الوطن الخالدة، وتأكيد جلالته إنه سيذكرهم دائماً ولن ينساهم أبداً، وابتهال جلالته حفظه الله ورعاه للباري تعالى أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، ومباركة جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله خطى الجميع في حمل راية الوطن على طريق الخير والحق والرفعة.
ومن جانبه أشار القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى اللفتة السامية لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة التي أعطت الشهداء اهتماماً كبيراً، وذلك بتأكيد جلالته أن الاهتمام بأسر الشهداء ورعاية شؤونهم ستظل دائماً على قمة أولوياته عرفاناً من جلالته بمكانة الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الواجب الوطني السامي.
وأضاف أن شهداء الوطن الأبرار سطروا بدمائهم الزكية الطاهرة أروع ملاحم الشجاعة والبسالة، وأن تضحياتهم النبيلة في نصرة الشقيق ستظل محفورة في ذاكرة مملكتنا الغالية، وستبقى أسماؤهم خالدة في تاريخ الوطن رمزاً للوطنية، وأن أسر الشهداء الكرام أصبحوا مثالاً يحتذى بهم بثباتهم وصبرهم، مشيداً بشجاعة المصابين وإقدامهم في تأدية الواجب الوطني المقدس، مع تمنياته لهم بالشفاء العاجل.
وأكد أن قوة دفاع البحرين بعون من الله عز وجل ومن ثم بالرؤى السامية والتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، مستمرة في أداء رسالتها الوطنية السامية بكل عزم واقتدار مستندة على نهجها الراسخ والمتين، وإن همم رجالها ولله الحمد دائماً شامخة أبية، وستظل قوة دفاع البحرين على الدوام قوة خير وحق تحمل لواء المجد.
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