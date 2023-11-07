الصين: فلسطين تعرضت لظلم تاريخي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السفير في الخارجية الصينية جييان ليو لـ«أخبار الخليج»:

مطالب إسرائيل غير عقلانية والتنديد بالمقاومة مرفوض

بكين‭ ‬ـ‭ ‬فاضل‭ ‬منسي‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالخالق





عقد‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬جييان‭ ‬ليو‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬جلسة‭ ‬نقاش‭ ‬مع‭ ‬20‭ ‬مشاركاً‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬يمثلون‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مختلفة‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬جريدة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬بكين‭ ‬صورة‭ ‬واضحة‭ ‬عن‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وكذلك‭ ‬عن‭ ‬واقع‭ ‬طبيعة‭ ‬الحياة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬المسلمون‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬شين‭ ‬جيانغ‭ ‬ذات‭ ‬الأغلبية‭ ‬من‭ ‬الإيغور،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التعرض‭ ‬لأي‭ ‬تمييز‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬المواطنين‭ ‬الصينيين‭ ‬كما‭ ‬تدعي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربية‭.‬















السياسة الأمريكية قائمة على «صب الزيت على النار»

الغرب يبحث عن مصالحه وينظر للآخرين كخصوم

وأكد‭ ‬ليو‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬لزيارة‭ ‬الوفد‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الاهتمام‭ ‬البالغ‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الصينية‭- ‬العربية‭ ‬لصنع‭ ‬وتشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬مشترك،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬استخلصه‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬عن‭ ‬روح‭ ‬الصداقة‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬التسامح‭ ‬والتعاون‭ ‬المتبادل‭ ‬عبر‭ ‬استراتيجية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬ليس‭ ‬لتحقيق‭ ‬هيمنة‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وإنما‭ ‬لبناء‭ ‬علاقات‭ ‬ثقة‭ ‬متبادلة‭ ‬وشراكة‭ ‬تنموية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬المشتركة‭ ‬عوضاً‭ ‬عن‭ ‬التحالفات‭ ‬وتشكيل‭ ‬الدوائر‭ ‬الضيقة‭ ‬والمواجهات‭ ‬وتكريس‭ ‬التنافس،‭ ‬بما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬العالمية‭.‬

وبين‭ ‬السفير‭ ‬ليو‭ ‬أن‭ ‬بكين‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬وثائق‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬الحزام‭ ‬والطريق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬21‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬لتحتل‭ ‬بذلك‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرة‭ ‬المركز‭ ‬المتقدم‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬الدول،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬المشترك‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬430‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

واعتبر‭ ‬المسؤول‭ ‬الصيني‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬عوامل‭ ‬نجاح‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التشاور‭ ‬والتعاون‭ ‬والمصلحة‭ ‬المتبادلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فرض‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬شروطاً‭ ‬سياسية‭ ‬على‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر،‭ ‬كما‭ ‬سعت‭ ‬إليه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬صراحة‭ ‬عندما‭ ‬أعلنت‭ ‬أنها‭ ‬بصدد‭ ‬تغيير‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشرعت‭ ‬بتنفيذ‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬بات‭ ‬يعرف‭ ‬بـ«الربيع‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أساء‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بل‭ ‬دمرها‭.‬

وقال‭ ‬ليو‭: ‬إن‭ ‬لدى‭ ‬الصين‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬حضارة‭ ‬عريقة‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬ندوات‭ ‬منتظمة‭ ‬لتكريس‭ ‬روح‭ ‬الاستفادة‭ ‬المتبادلة‭ ‬ورفض‭ ‬نظرية‭ ‬صراع‭ ‬الحضارات‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الإسلامفوبيا‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السياسة‭ ‬العرقية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬ناجحة‭ ‬فلدينا‭ ‬56‭ ‬قومية‭ ‬داخل‭ ‬البلاد،‭ ‬ونطبق‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬المتساويين‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬النسبة‭ ‬متدنية‭ ‬للمتطرفين‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬البلاد،‭ ‬ولمحاربة‭ ‬هؤلاء‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭.‬

وخلال‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬جييان‭ ‬ليو‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬بلاده‭ ‬ستعمل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬قريبا،‭ ‬بهدف‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬والمفاوضات‭ ‬السياسية،‭ ‬رافضاً‭ ‬مبدأ‭ ‬العنف‭ ‬مقابل‭ ‬العنف،‭ ‬بخلاف‭ ‬السياسة‭ ‬الأميركية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التصعيد‭ ‬وصب‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار،‭ ‬وموضحاً‭ ‬أن‭ ‬بكين‭ ‬لن‭ ‬تقدم‭ ‬دعماً‭ ‬عسكرياً‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الأزمة‭ ‬وارتفاع‭ ‬حدة‭ ‬الصراع‭.‬

وعن‭ ‬موقف‭ ‬الصين‭ ‬تجاه‭ ‬قضايا‭ ‬المنطقة‭ ‬وخصوصاً‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالملف‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬قال‭ ‬ليو‭: ‬إن‭ ‬مواقفنا‭ ‬تجاه‭ ‬قضايا‭ ‬المنطقة‭ ‬واضحة،‭ ‬فنحن‭ ‬ندعو‭ ‬الجميع‭ ‬لتسوية‭ ‬خلافاتهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحوار‭ ‬والتشاور،‭ ‬واستطعنا‭ ‬تيسير‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬وتحقيق‭ ‬تسوية‭ ‬جيدة‭ ‬انعكست‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬المنطقة‭ ‬وأسفرت‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭.‬

وتابع‭: ‬نتمسك‭ ‬بموقفنا‭ ‬الداعي‭ ‬لإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬عبر‭ ‬المفاوضات‭ ‬السياسية،‭ ‬ونرفض‭ ‬مبدأ‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬العنف،‭ ‬ونؤيد‭ ‬مبدأ‭ ‬الدولتين‭ ‬وقيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬كاملة‭ ‬السيادة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬قال‭ ‬ليو‭: ‬هناك‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬تتجاهل‭ ‬الخلفية‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتدعم‭ ‬طرفاً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬طرف‭ ‬آخر‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬مختلفة‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬السياسة‭ ‬الأميركية،‭ ‬فنحن‭ ‬ندعو‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬وتنمية‭ ‬مشتركة‭ ‬وندعم‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬ونرفض‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الآخرين،‭ ‬وواثقون‭ ‬من‭ ‬إننا‭ ‬نقف‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الصحيح‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬المنطق‭ ‬الغربي‭ ‬عموماً‭ ‬والأميركي‭ ‬خصوصاً‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬الذاتية‭ ‬والنظر‭ ‬للآخرين‭ ‬كخصوم‭.‬







وأشار‭ ‬ليو‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬انتشار‭ ‬المعلومة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وقال‭: ‬نشهد‭ ‬اليوم‭ ‬تطوراً‭ ‬سريعاً‭ ‬للإنترنت‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهل‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التواصل‭ ‬ونقل‭ ‬الأخبار،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬يتم‭ ‬نشر‭ ‬أخبار‭ ‬مزيفة‭ ‬من‭ ‬البعض‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬التعرف‭ ‬إلى‭ ‬الحقيقة‭ ‬مع‭ ‬تعمد‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربية‭ ‬تضليل‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬وهنا‭ ‬فنحن‭ ‬نحتاجكم‭ ‬لنقل‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬إلى‭ ‬الناس‭.‬

وأشار‭ ‬السفير‭ ‬الصيني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستترأس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬قريبا‭ ‬وستبذل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬وستعمل‭ ‬مع‭ ‬العرب‭ ‬ودول‭ ‬البريكس‭ ‬وباقي‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وقال‭: ‬قدمنا‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬مختلفة،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬البعض‭ ‬يطرح‭ ‬علينا‭ ‬مطالب‭ ‬غير‭ ‬عقلانية‭ ‬لمصلحة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬الطلب‭ ‬منا‭ ‬بداية‭ ‬التوتر،‭ ‬التنديد‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬وتحميلها‭ ‬مسؤولية‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين،‭ ‬لكننا‭ ‬أكدنا‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬ترفض‭ ‬جميع‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬المدنيين،‭ ‬وقد‭ ‬طلبت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ودول‭ ‬غربية‭ ‬منا‭ ‬إدانة‭ ‬حماس،‭ ‬ولكن‭ ‬وكما‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬حماس‭ ‬كان‭ ‬نتيجة‭ ‬للظلم‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الفلسطينيون،‭ ‬وإسرائيل‭ ‬قامت‭ ‬بقصف‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإننا‭ ‬نرفض‭ ‬التنديد‭ ‬بحماس‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬ونحن‭ ‬مع‭ ‬إدانة‭ ‬جميع‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬المدنيين‭ ‬وذلك‭ ‬يمثل‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف،‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬الحوار‭ ‬لتحقيق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬

وأشار‭ ‬ليو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أميركا‭ ‬والغرب‭ ‬قدما‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬الشامل‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬وواشنطن‭ ‬لم‭ ‬تسعَ‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وإنما‭ ‬عمدت‭ ‬إلى‭ ‬صب‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار،‭ ‬ونحن‭ ‬من‭ ‬جهتنا‭ ‬لن‭ ‬نقدّم‭ ‬بالمقابل‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬حدة‭ ‬الأزمة‭ ‬والصراع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

المستشار‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬جييان‭ ‬شين‭ ‬تحدث‭ ‬بدوره‭ ‬عن‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬شين‭ ‬جيانغ‭ ‬وقال‭: ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المقاطعة‭ ‬تشكل‭ ‬تقريباً‭ ‬ثلث‭ ‬مساحة‭ ‬الصين‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬66‭ ‬مليون‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع،‭ ‬وتبعد‭ ‬عن‭ ‬العاصمة‭ ‬الصينية‭ ‬بكين‭ ‬نحو‭ ‬1400‭ ‬كيلو‭ ‬متر،‭ ‬وفيها‭ ‬اليوم‭ ‬24‭ ‬مطاراً‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬مطارات‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء،‭ ‬وتعيش‭ ‬فيها‭ ‬56‭ ‬قومية‭ ‬مختلفة،‭ ‬الرئيسية‭ ‬منها‭ ‬13‭ ‬قومية،‭ ‬ويشكل‭ ‬الإيغور‭ ‬45‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المقاطعة‭ ‬وهم‭ ‬يديرونها‭ ‬ويتبوؤون‭ ‬المناصب‭ ‬الرئيسة‭ ‬فيها‭.‬

وبين‭ ‬شين‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬المقاطعة‭ ‬زاد‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬استثناء‭ ‬المسلمين‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬تحديد‭ ‬النسل‭ ‬فباتت‭ ‬الأسرة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إنجاب‭ ‬طفلين‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬القرار‭ ‬المطبق‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬مقاطعات‭ ‬الصين‭ ‬الأخرى‭ ‬ولا‭ ‬يعطي‭ ‬الأسر‭ ‬إلا‭ ‬حق‭ ‬إنجاب‭ ‬طفل‭ ‬واحد‭.‬

وبين‭ ‬شين‭ ‬أن‭ ‬الإسلام‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬إقليم‭ ‬شين‭ ‬جيانغ‭ ‬قبل‭ ‬1100‭ ‬سنة‭ ‬ويوجد‭ ‬فيها‭ ‬حالياً‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬مسجد‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬مسلم،‭ ‬متمنياً‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬نقل‭ ‬صورة‭ ‬عما‭ ‬سيشاهدونه‭ ‬بأم‭ ‬أعيننهم‭ ‬خلال‭ ‬زيارتهم‭ ‬لمدينتي‭ ‬أورومتشي‭ ‬وكاشغر‭ ‬ولقاءاتهم‭ ‬مع‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬والتعرف‭ ‬إلى‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬هناك‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية،‭ ‬زار‭ ‬الإعلاميون‭ ‬وموظفو‭ ‬الأوقاف‭ ‬مسجد‭ ‬‮«‬نيوجياه‮»‬‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخ‭ ‬بنائه‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬سنة،‭ ‬وهو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المساجد‭ ‬السبعين‭ ‬المبنية‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أحيائها‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬مسلم‭.‬

كما‭ ‬زار‭ ‬الوفد‭ ‬شركة‭ ‬الذكاء‭ ‬الصناعي‭ ‬‮«‬باي‭ ‬دو‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬الكهربائية‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬سائق‭ ‬وتحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬أبولو‮»‬‭.‬









أمين لجنة الحزب الشيوعي ما شينغروي:

أمريكا والدول الغربية تنشر الأكاذيب تحت مايسمى بـ«حقوق الإنسان»

على‭ ‬هامش‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لمدة‭ ‬7‭ ‬أيام،‭ ‬التقى‭ ‬ما‭ ‬شينغروي‭ ‬أمين‭ ‬لجنة‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬وإركن‭ ‬تونيازي‭ ‬رئيس‭ ‬منطقة‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬أورومتشي‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الدينية‭ ‬والإعلامية‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وكذلك‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬جريدة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬شينجيانغ‭. ‬

بداية‭ ‬رحب‭ ‬ما‭ ‬شينغروي،‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬لجنة‭ ‬منطقة‭ ‬شينجيانغ‭ ‬الويغورية‭ ‬ذاتية‭ ‬الحكم‭ ‬التابعة‭ ‬للحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الصيني‭ ‬والحكومة‭ ‬الشعبية‭ ‬لمنطقة‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬بالوفد‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬شينجيانغ،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬شينجيانغ‭ ‬ستنفذ‭ ‬بضمير‭ ‬عملية‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬وتنفذ‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬ودقيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الجديد،‭ ‬وتستوعب‭ ‬بقوة‭ ‬الهدف‭ ‬العام‭ ‬للاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاستقرار‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬وتعزز‭ ‬التخطيط‭ ‬العام‭ ‬والجمع‭ ‬بين‭ ‬الاستقرار‭ ‬والتنمية،‭ ‬وتستمر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوضع‭ ‬المتناغم‭ ‬والمستقر،‭ ‬وتتبع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬سبل‭ ‬عيش‭ ‬الناس‭.‬







مبينا‭ ‬وأنه‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬تلتزم‭ ‬الصين‭ ‬بالمسار‭ ‬الصحيح‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‭ ‬العرقية‭ ‬ذات‭ ‬الخصائص‭ ‬الصينية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬وحدة‭ ‬وتقدم‭ ‬جميع‭ ‬المجموعات‭ ‬العرقية‭ ‬بقوة،‭ ‬وتوجيه‭ ‬الدين‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الاشتراكي،‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بطريقة‭ ‬شاملة،‭ ‬وتوحيد‭ ‬شعب‭ ‬جميع‭ ‬المجموعات‭ ‬العرقية‭ ‬لخلق‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬للتحديث‭ ‬على‭ ‬النمط‭ ‬الصيني،‭ ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬استخدمت‭ ‬بعض‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬الأخرى‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭

‬بـ«الدينية‮»‬‭ ‬و«حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬في‭ ‬شينجيانغ‭ ‬لنشر‭ ‬الأكاذيب‭ ‬والمغالطات‭ ‬باستمرار‭ ‬لتحقيق‭ ‬مؤامرة‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬شينجيانغ‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الصين‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬أنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬سيكون‭ ‬لديهم‭ ‬فهم‭ ‬موضوعي‭ ‬ومتعمق‭ ‬للوضع‭ ‬في‭ ‬شينجيانغ،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الأكاذيب‭ ‬أن‭ ‬يخنق‭ ‬الحقيقة‭ ‬ويعرقل‭ ‬تطور‭ ‬شينجيانغ،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬باب‭ ‬شينجيانغ‭ ‬مفتوح‭ ‬دائما‭ ‬للجميع‭ ‬ولدينا‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الإخلاص‭ ‬والثقة‭ ‬الكافية‭ ‬والثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬العالية‭ ‬لإظهار‭ ‬شينجيانغ‭ ‬للعالم‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬المشي‭ ‬ورؤية‭ ‬المزيد،‭ ‬وفهم‭ ‬شينجيانغ‭ ‬تماما،‭ ‬وتقديم‭ ‬شينجيانغ‭ ‬بموضوعية،‭ ‬والسماح‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬بمعرفة‭ ‬شينجيانغ‭ ‬الحقيقية‭ ‬والجميلة،‭ ‬كما‭ ‬وسنواصل‭ ‬أيضا‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬الدخول‮»‬‭ ‬و«الخروج‮»‬‭ ‬لتعزيز‭ ‬التبادلات‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنمية‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬البلدان‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وقال‭ ‬وسيم،‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬ونائب‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬التزمت‭ ‬بتطوير‭ ‬إنجازاتها‭ ‬وقيمها‭ ‬الحضارية،‭ ‬وطرحت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬وحققت‭ ‬إنجازات‭ ‬عظيمة‭. ‬تلتزم‭ ‬السياسة‭ ‬العرقية‭ ‬للصين‭ ‬بتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬والتقدم‭ ‬المشتركين‭ ‬لجميع‭ ‬المجموعات‭ ‬العرقية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬التحديث،‭ ‬ومفهومها‭ ‬ونتائجها‭ ‬مشجعة‭. ‬العلاقات‭ ‬الودية‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والبلدان‭ ‬التي‭ ‬منها‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬في‭ ‬تطور،‭ ‬ومن‭ ‬المأمول‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬دورا‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬التفاهم‭ ‬المتبادل‭ ‬وتعميق‭ ‬التبادلات‭ ‬والتعاون‭.‬

وقال‭ ‬مشاركون‭ ‬إن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربية‭ ‬نشرت‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬تقارير‭ ‬كاذبة‭ ‬عن‭ ‬شينجيانغ،‭ ‬الصين،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬تتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬للجميع‭ ‬للتعرف‭ ‬شخصيا‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬شينجيانغ‭. ‬لطالما‭ ‬التزمت‭ ‬الصين‭ ‬بحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ويتمتع‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المجموعات‭ ‬العرقية‭ ‬في‭ ‬شينجيانغ‭ ‬بالحماية‭ ‬الكاملة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬الإرهاب‭ ‬العنيف‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بالعرق‭ ‬والدين،‭ ‬وهو‭ ‬عدو‭ ‬مشترك‭ ‬لجميع‭ ‬البلدان‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬المشتركة‭ ‬أصبحت‭ ‬تبادلات‭ ‬الصين‭ ‬وتعاونها‭ ‬مع‭ ‬البلدان‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وثيقة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬نأمل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شينجيانغ‭ ‬والصين‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وإزالة‭ ‬التطرف‭ ‬من‭ ‬الدين‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانسجام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬سوريا‭ ‬والأردن‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين‭ ‬والجزائر‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والعراق‭ ‬وعمان‭ ‬وفلسطين‭ ‬وقطر‭ ‬والكويت‭ ‬ولبنان‭ ‬ومصر‭ ‬والمغرب‭ ‬وبلدان‭ ‬أخرى‭.‬

وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬تشن‭ ‬ويجون‭ ‬ووانغ‭ ‬جيانكسين‭ ‬وإليزاتي‭ ‬أحمديجيانغ‭ ‬وعبدريكفو‭ ‬تومونيازي‭ ‬والرفاق‭ ‬المعنيون‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والرفاق‭ ‬المسؤولون‭ ‬للإدارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭.‬