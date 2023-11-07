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إعاقتي هي طاقة إرادتي ومصدر قوتي

11/7/2023 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


‮«‬ركزوا‭ ‬على‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعيقكم‭ ‬إصابتكم‭ ‬عن‭ ‬فعلها‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬ولا‭ ‬تشعروا‭ ‬بالألم‭ ‬في‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تمنعكم‭ ‬الإعاقة‭ ‬عن‭ ‬فعلها،‭ ‬ولا‭ ‬تجعلوا‭ ‬إعاقتكم‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬أرواحكم‭ ‬كما‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أجسادكم‮»‬‭!‬

تلك‭ ‬كانت‭ ‬نصيحة‭ ‬ستيفن‭ ‬هوكينغ‭ ‬عالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬البريطاني‭ ‬الشهير‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وهي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مجرد‭ ‬تنظيرا‭ ‬أدبيا،‭ ‬فإعاقته‭ ‬لم‭ ‬تحرمه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬علماء‭ ‬الفيزياء‭ ‬وأكثرهم‭ ‬عبقرية‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬المثال‭ ‬الأول‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬الأخير،‭ ‬فهناك‭ ‬الكثيرون‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬حققوا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬وتحولوا‭ ‬إلى‭ ‬أبطال‭ ‬لقصص‭ ‬إنسانية‭ ‬تكتب‭ ‬حروفها‭ ‬من‭ ‬ذهب‭.‬

سلمى‭ ‬أحمد‭ ‬العصفور،‭ ‬تلك‭ ‬المرأة‭ ‬الصماء،‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأبطال‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬لنفسها‭ ‬‮«‬أذني‭ ‬لا‭ ‬تسمع‭.. ‬ولكن‭ ‬هنا‭ ‬قلبي‭ ‬يسمع‭ ‬وينظر‭ ‬وبه‭ ‬عزمي‮»‬‭ ‬لتؤكد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬إعاقة‭ ‬مع‭ ‬الإرادة،‭ ‬وعلى‭ ‬أن‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬هم‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬لهم‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وأحلامهم‭ ‬وأهدافهم‭ ‬مثل‭ ‬سائر‭ ‬البشر،‭ ‬ولا‭ ‬يحبون‭ ‬الهزيمة،‭ ‬ولا‭ ‬نظرات‭ ‬الشفقة،‭ ‬بل‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬أشخاص‭ ‬مميزون،‭ ‬يستطيعون‭ ‬ممارسة‭ ‬حياتهم‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬ويتمتعون‭ ‬بصفات‭ ‬ومواهب‭ ‬فريدة‭ ‬خصهم‭ ‬الخالق‭ ‬بها‭.‬

هي‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬الحياة‭ ‬ليست‭ ‬كلها‭ ‬جميلة،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكننا‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬النواحي‭ ‬الجيدة‭ ‬بها،‭ ‬واستثمارها‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬مستقبل‭ ‬ملؤه‭ ‬الأمل‭ ‬والتفاؤل،‭ ‬فدعونا‭ ‬نفتش‭ ‬في‭ ‬مشوارها‭ ‬عن‭ ‬نافذة‭ ‬من‭ ‬النور‭ ‬يهتدي‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ظن‭ ‬أن‭ ‬طريقه‭ ‬سيظل‭ ‬معتما‭ ‬حتى‭ ‬نهايته،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬التالي‭: ‬

متى‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬الإعاقة؟

عند‭ ‬عمر‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬اكتشفت‭ ‬والدتي‭ ‬أنني‭ ‬طفلة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭ ‬مثل‭ ‬سائر‭ ‬الأطفال،‭ ‬حيث‭ ‬كنت‭ ‬لا‭ ‬أستجيب‭ ‬لأي‭ ‬صوت‭ ‬وكأنني‭ ‬أعيش‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬آخر‭ ‬بمفردي،‭ ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬لها‭ ‬الأطباء‭ ‬بعد‭ ‬الفحوصات‭ ‬اللازمة‭ ‬أنني‭ ‬صماء،‭ ‬وبالطبع‭ ‬كانت‭ ‬صدمة‭ ‬شديدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لها،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تجاوزتها‭ ‬لقناعتها‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬إرادة‭ ‬الله‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتراض‭ ‬عليها،‭ ‬وعند‭ ‬عمر‭ ‬عامين‭ ‬بلغها‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مدرسة‭ ‬للصم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬لكنها‭ ‬رفضت‭ ‬أن‭ ‬أعيش‭ ‬بعيدا‭ ‬عنها،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1983‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬مركز‭ ‬تأهيل‭ ‬الصم‭ ‬بالبحرين،‭ ‬والتحقت‭ ‬به،‭ ‬وكان‭ ‬عمري‭ ‬حينذاك‭ ‬لم‭ ‬يتعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وتعلمت‭ ‬هناك‭ ‬لغتي‭ ‬الإشارة‭ ‬والشفاه،‭ ‬ومازلت‭ ‬أتذكر‭ ‬معلمتي‭ ‬فاتن‭ ‬البوسميط‭ ‬التي‭ ‬ساعدتني‭ ‬ودعمتني‭ ‬كثيرا،‭ ‬وواصلت‭ ‬بالمركز‭ ‬حتى‭ ‬عمر‭ ‬18‭ ‬عاما‭.‬

ثم‭ ‬ماذا؟

بعد‭ ‬أن‭ ‬تركت‭ ‬مركز‭ ‬تأهيل‭ ‬الصم‭ ‬التحقت‭ ‬بمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتدريب،‭ ‬ودرست‭ ‬تخصص‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬ثم‭ ‬تخرجت‭ ‬وعملت‭ ‬بوظيفة‭ ‬مدخلة‭ ‬بيانات‭ ‬بالمعهد‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬عقب‭ ‬ذلك‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بمدرسة‭ ‬حكومية‭ ‬كفني‭ ‬معلومات،‭ ‬بالطبع‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬نظرا‭ ‬لصعوبة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنني‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬ضمن‭ ‬الكادر‭ ‬الوظيفي‭ ‬بالمدرسة،‭ ‬ومع‭ ‬الوقت‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬التأقلم‭ ‬وترقيت‭ ‬وأصبحت‭ ‬اختصاصي‭ ‬أول‭.‬

كيف‭ ‬أكملتِ‭ ‬دراستك‭ ‬حتى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية؟

لقد‭ ‬أكملت‭ ‬دراستي‭ ‬بعد‭ ‬الشهادة‭ ‬الإعدادية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬المسائي،‭ ‬وكنت‭ ‬قد‭ ‬طالبت‭ ‬به‭ ‬أثناء‭ ‬ترؤسي‭ ‬جمعية‭ ‬الصم‭ ‬كأول‭ ‬امرأة‭ ‬بحرينية‭ ‬وخليجية‭ ‬تحتل‭ ‬هذا‭ ‬المنصب،‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬تخرجت‭ ‬ضمن‭ ‬أول‭ ‬دفعة،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬وقت‭ ‬أزمة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬حيث‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬والدراسة‭ ‬في‭ ‬المساء،‭ ‬وكم‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬ألتحق‭ ‬بالجامعة‭ ‬لمواصلة‭ ‬مشواري‭ ‬التعليمي‭ ‬ولكن‭ ‬خاب‭ ‬أملي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬للأسف‭ ‬الشديد‭. ‬

ما‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهتك‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمنية؟

دفعني‭ ‬حلم‭ ‬إكمال‭ ‬تعليمي‭ ‬الجامعي‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأبواب‭ ‬لتحقيقه،‭ ‬ولكن‭ ‬كل‭ ‬محاولاتي‭ ‬باءت‭ ‬بالفشل،‭ ‬حتى‭ ‬بالجامعات‭ ‬الخاصة‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬إتقاني‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬وللأسف‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تخصصات‭ ‬للصم‭ ‬بجامعتنا‭ ‬الوطنية،‭ ‬وكم‭ ‬تمنيت‭ ‬دراسة‭ ‬تخصص‭ ‬الحاسوب‭ ‬وهو‭ ‬حلم‭ ‬سيظل‭ ‬يراودني‭ ‬طوال‭ ‬العمر،‭ ‬ولن‭ ‬أتوقف‭ ‬عن‭ ‬محاولة‭ ‬تحقيقه‭. ‬

أصعب‭ ‬مرحلة‭ ‬مرت‭ ‬بك؟

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬طفولتي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬المراحل‭ ‬وخاصة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬اكتشاف‭ ‬الإعاقة‭ ‬والتأقلم‭ ‬عليها‭ ‬والتعايش‭ ‬معها‭ ‬ونجاحي‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬من‭ ‬حولي‭ ‬ومنهم‭ ‬أسرتي‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الإخوة‭ ‬والأخوات،‭ ‬علما‭ ‬بأنني‭ ‬الابنة‭ ‬الثانية‭ ‬لوالدي،‭ ‬فكم‭ ‬كنت‭ ‬أتألم‭ ‬كثيرا‭ ‬حين‭ ‬يتحدثون‭ ‬أمامي‭ ‬وأجد‭ ‬نفسي‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬فهم‭ ‬ما‭ ‬يقولون،‭ ‬فقد‭ ‬عشت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬الصامت‭ ‬فترة‭ ‬صعبة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعلمت‭ ‬لغتي‭ ‬الشفاه‭ ‬والإشارة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التأهيل،‭ ‬ولن‭ ‬أنسى‭ ‬فضل‭ ‬أختي‭ ‬إيمان‭ ‬وهي‭ ‬الأقرب‭ ‬لي‭ ‬وكذلك‭ ‬صديقتي‭ ‬المقربة‭ ‬منى‭ ‬فخر‭ ‬في‭ ‬دعمي‭ ‬ومساندتي‭ ‬طوال‭ ‬مشواري،‭ ‬فقد‭ ‬كانتا‭ ‬دوما‭ ‬مصدر‭ ‬قوة‭ ‬لي،‭ ‬ويجمعني‭ ‬بهما‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التوافق‭ ‬الفكري،‭ ‬وأذكر‭ ‬أنني‭ ‬حين‭ ‬بدأت‭ ‬أفهم‭ ‬لغة‭ ‬الشفاه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بكت‭ ‬والدتي‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الفرحة،‭ ‬وكان‭ ‬عمري‭ ‬حينها‭ ‬حوالي‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

هل‭ ‬مرت‭ ‬بك‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬اليأس؟

بالطبع‭ ‬مررت‭ ‬بلحظات‭ ‬مؤلمة‭ ‬من‭ ‬اليأس‭ ‬والإحباط،‭ ‬ولكني‭ ‬إنسانة‭ ‬قوية،‭ ‬ومصدر‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬والداي،‭ ‬فقد‭ ‬زرعا‭ ‬بداخلي‭ ‬الصلابة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬أي‭ ‬تحدٍ‭ ‬منذ‭ ‬صغري،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬بأن‭ ‬إعاقتي‭ ‬هي‭ ‬مكمن‭ ‬إرادتي‭ ‬وعزيمتي،‭ ‬وبأنني‭ ‬لست‭ ‬ناقصة،‭ ‬بل‭ ‬المعاق‭ ‬الحقيقي‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يرانا‭ ‬معاقين‭ ‬ويتعامل‭ ‬معنا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس،‭ ‬فالإعاقة‭ ‬في‭ ‬رأيي‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬الجسد‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬الفكر،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬زوجي‭ ‬وأبنائي‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬الفضل‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬أي‭ ‬صعوبات‭ ‬أو‭ ‬عثرات‭ ‬واجهتني‭ ‬عبر‭ ‬مشواري‭. ‬

تجارب‭ ‬مؤلمة‭ ‬لا‭ ‬تنسى؟

من‭ ‬أهم‭ ‬المواقف‭ ‬الصعبة‭ ‬بل‭ ‬والمؤلمة‭ ‬التي‭ ‬واجهتني‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬تفهم‭ ‬البعض‭ ‬لظروفي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسبب‭ ‬لي‭ ‬ضغوطا‭ ‬نفسية‭ ‬قاسية،‭ ‬وخاصة‭ ‬اذا‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بعدم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬قدراتي‭ ‬واستبعاد‭ ‬بعض‭ ‬المهام‭ ‬عني‭ ‬نتيجة‭ ‬التشكك‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬الإيفاء‭ ‬بها،‭ ‬ولكني‭ ‬اعتدت‭ ‬وتكيفت‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬ولم‭ ‬أعد‭ ‬أتوقف‭ ‬كثيرا‭ ‬عند‭ ‬هذه‭ ‬الأمور،‭ ‬ومن‭ ‬الأشياء‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تشعرني‭ ‬أحيانا‭ ‬بالحرج‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬هو‭ ‬رفع‭ ‬نبرة‭ ‬صوتي‭ ‬عند‭ ‬الحديث‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬سماعي‭ ‬لها،‭ ‬وخجلي‭ ‬من‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬من‭ ‬حولي‭. ‬

نقطة‭ ‬ضعفك؟

نقطة‭ ‬ضعفي‭ ‬بناتي،‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬استطعت‭ ‬رغم‭ ‬حالتي‭ ‬إقامة‭ ‬علاقة‭ ‬من‭ ‬الصداقة‭ ‬فيما‭ ‬بيننا،‭ ‬وهن‭ ‬يكن‭ ‬لي‭ ‬ولوالدهن‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬والاحترام،‭ ‬وقد‭ ‬علمتهن‭ ‬منذ‭ ‬نعومة‭ ‬أظافرهن‭ ‬أن‭ ‬الترابط‭ ‬العائلي‭ ‬أهم‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬فلولا‭ ‬دعم‭ ‬أسرتي‭ ‬وأهلي‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أنا‭ ‬عليه‭ ‬اليوم‭. ‬

حدثينا‭ ‬عن‭ ‬تجربة‭ ‬زواجك؟

لقد‭ ‬كنت‭ ‬رافضة‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬إنسان‭ ‬طبيعي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬أمانع‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬أصم‭ ‬مثلي‭ ‬وحدث‭ ‬بالفعل‭ ‬أنني‭ ‬قابلت‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬السمع‭ ‬عند‭ ‬عمر‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التأهيل،‭ ‬وكان‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬النطق‭ ‬بدرجة‭ ‬تفوق‭ ‬فيها‭ ‬عليّ،‭ ‬وقررنا‭ ‬الزواج‭ ‬رغم‭ ‬تحفظ‭ ‬والدي‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬تخوفا‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أبنائنا‭ ‬مستقبلا،‭ ‬ولكني‭ ‬أقنعته‭ ‬وتمت‭ ‬خطبتي‭ ‬عند‭ ‬عمر‭ ‬22‭ ‬عاما،‭ ‬وبعد‭ ‬انجاب‭ ‬طفلتي‭ ‬الأولى‭ ‬واصلت‭ ‬مشواري‭ ‬العملي،‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬تجربة‭ ‬زواجي‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬أصم‭ ‬مثلي‭ ‬ناجحة‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬تفاهما‭ ‬وتقاربا‭ ‬شديدا‭ ‬فيما‭ ‬بيننا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدهش‭ ‬الكثيرين‭ ‬وأولهم‭ ‬والدي‭. ‬

وماذا‭ ‬عن‭ ‬تعاملكما‭ ‬مع‭ ‬الأبناء؟

يمكن‭ ‬القول‭ ‬بأننا‭ ‬لم‭ ‬نواجه‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬عند‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬بناتنا‭ ‬الثلاث،‭ ‬ففي‭ ‬البداية‭ ‬كنا‭ ‬نعتمد‭ ‬على‭ ‬حاسة‭ ‬التلامس‭ ‬فيما‭ ‬بيننا،‭ ‬ثم‭ ‬ظهرت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بعض‭ ‬الوسائل‭ ‬التكنولوجية‭ ‬البسيطة‭ ‬التي‭ ‬سهلت‭ ‬علينا‭ ‬الأمر‭ ‬كربط‭ ‬الجرس‭ ‬بالإضاءة‭ ‬وغيرها،‭ ‬وقد‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تعليمهن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفس‭ ‬ولغة‭ ‬الإشارة‭ ‬منذ‭ ‬صغرهن،‭ ‬وكم‭ ‬هن‭ ‬فخورات‭ ‬بنا‭ ‬ويتحدثن‭ ‬عنا‭ ‬بكل‭ ‬اعتزاز‭ ‬وتقدير‭. ‬

أهم‭ ‬الإنجازات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسك‭ ‬جمعية‭ ‬الصم؟

لا‭ ‬يفوتني‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬أتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتعاونهم‭ ‬وتواصلهم‭ ‬الدائم‭ ‬معنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمعية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساعدنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة،‭ ‬ولعل‭ ‬أهم‭ ‬انجاز‭ ‬أثناء‭ ‬ترؤسي‭ ‬جمعية‭ ‬الصم‭ ‬هو‭ ‬مطالبتي‭ ‬بالتعليم‭ ‬المستمر‭ ‬المسائي‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة،‭ ‬وكم‭ ‬كنت‭ ‬سعيدة‭ ‬وفخورة‭ ‬بالاستجابة‭ ‬لي،‭ ‬وقد‭ ‬تخرجت‭ ‬ضمن‭ ‬أول‭ ‬دفعة‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬ومازلت‭ ‬عضوة‭ ‬بالجمعية‭. ‬

درس‭ ‬علمتك‭ ‬إياه‭ ‬الحياة؟‭ ‬

علمتني‭ ‬الحياة‭ ‬الإيجابية‭ ‬وعدم‭ ‬الاستسلام،‭ ‬وتلك‭ ‬هي‭ ‬رسالتي‭ ‬للصم،‭ ‬لذلك‭ ‬سأظل‭ ‬أسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬حلم‭ ‬إكمال‭ ‬تعليمي‭ ‬الجامعي‭ ‬ولن‭ ‬أيأس،‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬براتب‭ ‬أفضل‭ ‬لمواصلة‭ ‬طريقي‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬والأمان‭.‬

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