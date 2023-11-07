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وزير الدفاع الإسرائيلي يدلي بتصريحات نارية حول السنوار وقادة حماس

11/7/2023 3:13:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أن القضاء على يحيى السنوار هو أحد أهداف إسرائيل في هذه الحرب إضافة إلى بقية قادة حماس.

وقال غالانت إن السنوار هو المسؤول الأول عن هجوم 7 أكتوبر
وأضاف أننا مصممون على تحقيق هدفنا وإنجاز المهمة وهي تفكيك حماس وقدراتها والوصول لقادتها ومقاتليها.


وأشار غالانت إلى إن إسرائيل تحارب في غزة بقوة والقوات موجودة أيضا قبالة لبنان وسلاح الجو في أعلى جهوزية.

وبيّن أنه لا يوجد أي نية لخوض حرب مع حزب الله وإذا أقدم نصر الله على ارتكاب خطأ فسيقضي على لبنان.

MENAFN07112023000208011052ID1107389371

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