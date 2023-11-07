وزير الدفاع الإسرائيلي يدلي بتصريحات نارية حول السنوار وقادة حماس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أن القضاء على يحيى السنوار هو أحد أهداف إسرائيل في هذه الحرب إضافة إلى بقية قادة حماس.
وقال غالانت إن السنوار هو المسؤول الأول عن هجوم 7 أكتوبر
وأضاف أننا مصممون على تحقيق هدفنا وإنجاز المهمة وهي تفكيك حماس وقدراتها والوصول لقادتها ومقاتليها.
وأشار غالانت إلى إن إسرائيل تحارب في غزة بقوة والقوات موجودة أيضا قبالة لبنان وسلاح الجو في أعلى جهوزية.
وبيّن أنه لا يوجد أي نية لخوض حرب مع حزب الله وإذا أقدم نصر الله على ارتكاب خطأ فسيقضي على لبنان.
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