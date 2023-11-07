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كتائب القسام تنشر مشاهد عن تفاصيل العبور الكبير

11/7/2023 3:13:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت "كتائب القسام" فيديوغرافيك جديدا حول تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "العبور الكبير"، تشرح فيه تفاصيل العملية.


وجاء هذه الفيديو غرافيك تجسيدا لكلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد 5 أيام من تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" التي كشف فيها تفاصيل التخطيط للعملية وسير تنفيذها. والتي أكد فيها أنها تحدث الفارق الكبير في مستقبل الصراع مع الاحتلال.


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