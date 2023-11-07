كتائب القسام تنشر مشاهد عن تفاصيل العبور الكبير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت "كتائب القسام" فيديوغرافيك جديدا حول تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "العبور الكبير"، تشرح فيه تفاصيل العملية.
وجاء هذه الفيديو غرافيك تجسيدا لكلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد 5 أيام من تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" التي كشف فيها تفاصيل التخطيط للعملية وسير تنفيذها. والتي أكد فيها أنها تحدث الفارق الكبير في مستقبل الصراع مع الاحتلال.
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