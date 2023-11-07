كتائب القسام: دمرنا 15 آلية عسكرية للعدو خلال الـ24 ساعة الماضية

كتائب القسام: دمرنا 15 آلية عسكرية للعدو خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
11/7/2023 3:13:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة بعون الله من تدمير 15 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون.
وأضافت "دكّوا مجاهدو القسام القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال".
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