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كتائب القسام: دمرنا 15 آلية عسكرية للعدو خلال الـ24 ساعة الماضية

11/7/2023 3:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة بعون الله من تدمير 15 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون.


وأضافت "دكّوا مجاهدو القسام القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال".

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