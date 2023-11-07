حكومة غزة: لا يوجد أي مخبز يعمل الآن والحرب علينا هي تجويع وإبادة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف إنه لا يوجد أي مخبز يعمل الآن بعد استهداف 12 مخبزا.



وأضاف معروف إن الحرب على غزة هي حرب تجويع وإبادة وتطهير عرقي.



وبيّن أن ما دخل إلى غزة من شاحنات يعادل ما كان يدخل في يوم واحد قبل الحرب.



وأشار معروف إلى أن نصيب الفرد من المياه لا يتجاوز 5 ليترات من مياه غير صالحة للشرب.



وتابع: نواجه مشكلة كبيرة في توفير مياه الشرب.



وأوضح أن حكومة غزة تستقبل مئات المناشدات من السكان في الجنوب بفعل نقص المساعدات.



ولفت إلى الأونروا توجه المساعدات فقط إلى المدارس التي تشرف عليها، مضيفا أنها لم تقدم مساعدات للنازحين المقيمين خارج مدارسها.