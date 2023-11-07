وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية يبحثان جهود اتخاذ موقف دولي لوقف الحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ‏بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، جهود اتخاذ موقف دولي إزاء كارثية الحرب الإسرائيلية على ‎غزة، وضرورة اتخاذ موقف دولي واضح لوقفها.



وثمن الصفدي تصويت ‎فرنسا لصالح القرار الذي قدمه ‎الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة وقف الحرب، وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.



وأكد الصفدي أهمية المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه فرنسا في التاسع من الشهر الحالي، في الدعوة لوقف النار الفوري وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.