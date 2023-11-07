الخيرية الهاشمية تؤكد استمرار عملها داخل غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن الهيئة مستمرة في عملها داخل غزة، بالتعاون مع المنظمات الدولية الشريكة لتأمين أهلنا في القطاع بالمواد الإغاثية المتنوعة.
وأضاف الشبلي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أنه تم تأمين ثلاجات تبريد لحفظ الأدوية في مجمع ناصر الطبي، لافتا إلى أن هذا العمل يأتي ضمن جهود الهيئة في دعم القطاع الصحي، وإيصال تبرعات الشعب الأردني لأهلنا في غزة.
وأشار إلى أن الهيئة وزعت مطلع الأسبوع الحالي الطرود الغذائية والصحية والمياه، والوجبات الساخنة لأكثر من 37 ألف مستفيد من الأسر المتضررة في قطاع غزة، مبينا أن الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات وإيصالها للأهل في غزة.
MENAFN07112023000208011052ID1107389365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.