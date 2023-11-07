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الخيرية الهاشمية تؤكد استمرار عملها داخل غزة

11/7/2023 3:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن الهيئة مستمرة في عملها داخل غزة، بالتعاون مع المنظمات الدولية الشريكة لتأمين أهلنا في القطاع بالمواد الإغاثية المتنوعة.


وأضاف الشبلي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أنه تم تأمين ثلاجات تبريد لحفظ الأدوية في مجمع ناصر الطبي، لافتا إلى أن هذا العمل يأتي ضمن جهود الهيئة في دعم القطاع الصحي، وإيصال تبرعات الشعب الأردني لأهلنا في غزة.


وأشار إلى أن الهيئة وزعت مطلع الأسبوع الحالي الطرود الغذائية والصحية والمياه، والوجبات الساخنة لأكثر من 37 ألف مستفيد من الأسر المتضررة في قطاع غزة، مبينا أن الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات وإيصالها للأهل في غزة.

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