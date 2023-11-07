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قائد الحرس الثوري الإيراني: هزيمة إسرائيل وأفول الولايات المتحدة سيزيدان العالم هدوءا وأمنا

11/7/2023 3:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، مساء يوم الثلاثاء، أن هزيمة إسرائيل وأفول الولايات المتحدة سيزيدان العالم هدوءا وأمنا.


وصرح اللواء حسين سلامي بأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم تعكس تغيير المعادلات الدولية وموازين القوى لصالح الجمهورية الإسلامية.
وأفاد بأن أعداء إيران يفتقرون الاستراتيجية والسياسية الحكيمة، مشيرا إلى أن ذلك تجسد في الحرب الأخيرة المفروضة على غزة.


وأشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى أن هزيمة إسرائيل وأفول أمريكا هو مدعاة للسلام والأمن العالميين، مضيفا أن "الولايات المتحدة فقدت مكانتها العالمية الماضية وتدفع ثمن كيان لم يحقق له إنجازات وهذه هي نتيجة الافتقار إلى الحكمة في الهيئة الحاكمة الأمريكية".


وذكر أن إسرائيل اليوم تشبه "ضرسا مسوسا انفصل عن جذوره، ويشعر بقرب زواله المبكر والسريع، موضحا أن واشنطن أدركت من خلال علامات الزوال هذه انهيار شخصيتهم ومصداقيتهم في عيون العالم".


وبين أنه اليوم يمكن رؤية الارتباك والغموض الإستراتيجي في وجوه المسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في جرائم غزة، وتابع قائلا "الأمريكيون الآن عالقون في طريق الوهم الذي لا منطق له ولا هندسة ويتصرفون كشخص ليس له هدف وغير قادر على شق طريقه".

RT

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