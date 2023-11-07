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مصر تستقبل 12 طفلا فلسطينيا من مرضى السرطان

11/7/2023 3:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبلت مصر 12 طفلا فلسطينيا من مرضى السرطان عبر معبر رفح، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور حسام عبدالغفار، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على جميع الأطفال، وتم نقلهم من خلال هيئة الإسعاف إلى المستشفيات المتخصصة في علاج أورام الأطفال.


وأشار إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، لافتا الى أن أطباء الحجر الصحي في المعبر، قاموا بتوقيع الكشف الطبي على 166 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 42 طفلا، جرى تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.


بترا

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