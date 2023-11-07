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رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يطالبون بوضع حد لجرائم الاحتلال في غزة

11/7/2023 3:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ندد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبين بضرورة وضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.


جاء ذلك خلال اجتماع استضافته الدوحة اليوم الثلاثاء، لرؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي.


وأكدوا، في ختام اجتماعهم، أهمية دور المجالس التشريعية في جهود وقف إطلاق النار وسفك الدماء، عبر العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.


وعبّروا عن غضبهم واستنكارهم الشديدين للمجازر البشعة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفين إياها بالجرائم التطهيرية والهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال وسط صمت مخزٍ، وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.


ونددوا بدعم بعض الدول لقوات الاحتلال وتبرير جرائمها ومنحها الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر، بل وعرقلتها للقرارات الأممية الرامية إلى وقف إطلاق النار.


وناشدوا برلمانات العالم للسعي لوقف سفك الدماء ورفض هذا العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني، داعين هذه البرلمانات إلى حث حكوماتها على اتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف هذا العدوان، وإرغام الكيان المحتل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.


بترا

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